Rectificarea bugetară aprobată vineri de guvernul Ciucă prevede majorarea deficitului bugetului de stat cu suma de 6,231 miliarde lei, dar se încadrează în ţinta asumată cu Comisia Europeană de 7,13% din Produsul Intern Brut (PIB). Rectificarea era necesară pentru asigurarea sumelor necesare plăţii pensiilor, salariilor din sistemul public, precum şi sumelor necesare echilibrării bugetelor locale, a afirmat, la finalul şedinţei de guvern, Adrian Câciu, noul ministru al finanţelor publice.

"Rectificarea bugetară de azi este primul semn că Ministerul Finanţelor devine o instituţie a soluţiilor şi nu un minister problemă. Rectificarea de astăzi arată carenţe structurale privind proiecţiile bugetare efectuate în ultimii ani în România. Cel mai trist este că trebuie să luăm bani de la proiectele cu finanţare europeană, de la investiţii pentru că ele au fost doar trecute scriptic în buget şi nu se regăsesc în realitate. Banii de pensii sunt prevăzuţi în totalitate în acest moment în bugetul asigurărilor sociale de stat. Banii de asistenţă socială, la fel. În privinţa bugetului de stat, toţi banii de salarii sunt asiguraţi, iar comunităţile locale primesc sume importnate şi vom mai avea măsuri pentru finanţarea cheltuielilor locale. De exemplu, am prevăzut 150 milioane lei cu titlu de despăgubiri pentru pesta porcină africană. Am prevăzut la Ministerul Sănătăţii bani atât pentru salarii restante, dar şi pentru plata cheltuielilor sanitare, pentru deconturile întârziate, pentru programele naţionale de sănătate. Am prevăzut şi bani pentru schema de ajutor de la Ministerul Energiei, unde nu exista fila bugetară necesară. Am înfiinţat linia bugetară şi am alocat sumele pentru decontare până la finalul anului. Am asigurat la Ministerul Muncii tot ce înseamnă sprijinul financiar pentru consumatorii vulnerabili. Îmi pare rău că a trebuit să iau fonduri de la Ministerul Transporturilor şi Ministerul Agriculturii, dar sunt cazuri (n.red. - Ministerul Transporturilor) unde execuţia bugetară la 11 luni este de 50%, ceea ce este tragic. Anul viitor aş vrea să facem proiecţii bugetare corecte", a declarat Adrian Câciu.

Cu toate acestea, rectificarea bugetară a fost criticată de Consiliul Fiscal care a arătat în opinia formulată că este nemulţumit de majorarea valorii deficitului bugetar şi cheltuielilor din sistemul public, în special cele cu salariile şi cu bunuri şi servicii.

"Consiliul Fiscal îşi menţine aprecierea că într-un an cu creştere atât de pronunţată a veniturilor bugetare, ar fi trebuit să nu crească deficitul bugetar în valoare absolută, chiar dacă au fost necesare cheltuieli suplimentare pentru lupta contra pandemiei Covid-19 şi, respectiv, reclamate de criza energetică. (... ) Mai mult, depăşirile au loc la nivelul unor categorii de cheltuieli permanente, compensarea venind parţial din diminuarea cheltuielilor de investiţii. (...) În esenţă, revizuirea în sus a veniturilor bugetare poate fi atribuită majorării considerabil peste prognoza iniţială a PIB, creşterii peste aşteptări a preţurilor la nivelul întregii economii (reflectată în deflatorul PIB) şi comportamentului firmelor care au rambursat într-o proporţie considerabilă impozitele amânate la plată în anul anterior", arată opinia Consiliului Fiscal cu privire la cea de-a doua rectificare bugetară din acest an.

Conform rectificării bugetare aprobată de guvern, bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1,893 miliarde lei, iar la cheltuieli cu suma de 905,9 milioane lei credite de angajament şi cu 8,124 miliarde lei credite bugetare. Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 5,105 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 6,21 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash creşte cu suma de 1,105 miliarde lei.

Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naţionale (cash), creşte la 84,905 miliarde lei, acesta menţinându-se la 7,13% din PIB.

În cazul veniturilor bugetului de stat, influenţele sunt în următoarele categorii de venituri: impozit pe profit+1,747 miliarde lei; alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice +220 milioane lei; taxa pe valoarea adăugată +4,909 miliarde lei; alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii +136,9 milioane lei; taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi -2,251 miliarde lei; impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale +205,8 milioane lei; alte impozite şi taxe fiscale +14,8 milioane lei; contribuţii de asigurări sociale +39,9 milioane lei; venituri nefiscale: +84,9 milioane lei; venituri din capital +105,5 milioane lei; sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020: -2.786,4 milioane lei.

În privinţa cheltuielilor bugetului de stat pentru anul în curs, conform noii rectificări cheltuielile de personal se majorează, per sold, cu 1,134 miliarde lei (din care 1,122 miliarde lei sume suplimentare pentru plata drepturilor de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru personalul din sistemul judiciar şi diminuarea altor naturi de cheltuieli din cadrul titlului cheltuieli de personal), cresc cheltuielile cu bunuri şi servicii cu 443,3 milioane lei, cele cu dobânzile cresc cu 1,263 miliarde lei, cheltuielile cu subvenţiile se majorează cu 397 milioane lei, transferurile între unităţi ale administraţiei publice cu 2,988 miliarde lei, alte transferuri cresc cu 511,4 milioane lei, cheltuielile cu asistenţa socială vor fi pe plus cu 2,442 miliarde lei, proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 3,587 miliarde lei, alte cheltuieli cresc cu 503,4 milioane lei. Fondurile de rezervă se majorează cu 727,3 milioane lei, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 99,2 milioane lei, cheltuielile de capital se majorează cu 11,3 milioane lei şi împrumuturile acordate se majorează cu 1,399 miliarde lei.

Bugetul de Acţiuni Generale ale Ministerului Finanţelor a primit 3,767 miliarde lei. Prin rectificarea bugetară, guvernul a mai stabilit o suplimentare cu 157,3 milioane lei a bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi o creştere cu 100 milioane lei a bugetului Ministerului Educaţiei. Mai primesc bani Ministerul Sănătăţii - 2,45 miliarde lei, Ministerul Muncii - 2,195 miliarde lei, Ministerul Justiţiei - 823,9 milioane lei, Ministerul Public - 346,5 milioane lei, Ministerul Afacerilor Interne -44,9 milioane lei, Ministerul Mediului - 50 milioane lei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 26,7 milioane lei, SRI - 17,32 milioane lei, SIE - 2,95 milioane lei, Consiliul Legislativ - 430.000 lei, Radio România - 3 milioane lei, CNSC - 497.000 lei şi Inspecţia judiciară - 500.000 lei.

La rectificare au pierdut bani următoarele ministere şi instituţii publice centrale: Ministerul Fondurilor Europene - 320.000 lei, Ministerul Energiei - 72,78 milioane lei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -2,314 miliarde lei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: -757,3 milioane lei, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului -156,4 milioane lei, Ministerul Digitalizării -12 milioane lei, Secretariatul General al Guvernului - 53,9 milioane lei, Ministerul Culturii - 27,1 milioane lei, Administraţia prezidenţială -281.000 lei, Senatul -16,7 milioane lei, Camera Deputaţilor - 8,7 milioane lei, Curtea de Conturi - 48,5 milioane lei, Consiliul Concurenţei - 2,6 milioane lei, Consiliul Superior al Magistraturii - 6,9 milioane lei, STS - 4,9 milioane lei, Autoritatea Electorală Permanentă - 2 milioane lei, Curtea Constituţională -1,95 milioane lei, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii -1,4 milioane lei, Agenţia Naţională de Integritate -632.000 lei, Institutul Cultural Român -500.000 lei, AAAS -500.000 lei, Avocatul Poporului -300.000 lei, Agerpres - 300.000 lei, Consiliul Economic şi Social - 230.000 lei, Academia Română - 16,2 milioane lei, Academia Oamenilor de Ştiinţă - 350.000 lei.