Regizori din toată lumea, la Festivalul de Film şi Istorii de la Râşnov

Zona festivalurilor de film este foarte aglomerată în lunile august şi septembrie. Cum în 2020 a fost "secetă" din acest punct de vedere, acum se recuperează. Producători şi regizori din toată lumea şi-au înscris filmele documentare realizate după 1 iulie 2019 în secţiunea competitivă a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov, care va avea loc între 20 şi 29 august. Selecţia finală cuprinde 13 filme din zece ţări, care vor concura pentru Premiul Publicului, Premiul Juriului Profesionist şi Premiul Juriului de Liceeni. Pentru al patrulea an consecutiv, preşedintele juriului profesionist este renumitul cineast francez Pierre-Henri Deleau (actor, producător, selecţioner, director de festival). Alături de el vor mai fi Alfonso Santos Gargallo (regizor şi producător spaniol), criticul de film Irina Margareta Nistor şi Dragoş Zămoşteanu (regizor). În juriul liceenilor au fost selectaţi, anul acesta, 9 liceeni din Timişoara, Braşov, Lugoj, Petroşani, Reşiţa şi Bucureşti, care vor participa la ateliere tematice cu profesionişti din industria cinematografică şi la alte activităţi educative. Tema principală a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov de anul acesta va fi "Eroi". Filmele selectate în finală sunt: 89: Fum şi oglinzi / 89: Smoke and Mirrors (regia: Alexandru Stănescu, România 2020); Bassil'Ora (regia: Rebecca Basso, Italia 2019); Deschizând uşile cinema-ului / Unlocking Doors of Cinema (regia: Nezar Andary, SUA - Liban 2019); Graniţa morţii / The border of death (regia: Cătălin Apostol, România 2020); Insula Buromsky / Buromsky Island (regia: Olga Stefanova, Rusia 2020); Lemn / Wood (regia: Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst, Ebba Sinzinger, Austria - România - Germania 2020); Leonie, actriţă şi spion / Leonie, actress and spy (regia: Annette Apon, Olanda 2020); Luminile din Baltimore / Lights of Baltimore (regia: Sabrina Bouarour, SUA 2020); Papcio Chmiel (regia: Petro Aleksowski, Polonia 2020); Reţetă pentru ură / Recipe for hate (regia: Filip Colovic, Serbia 2020); Swamp city (regie: Bogdan Puşlenghea, Ovidiu Zimcea, România 2021); Ultima înregistrare din Bosnia / The last tape from Bosnia (regia: Albert Sole, Spania 2020); Testată în deşert / Desert tested (regia: Avi Weissblei, Israel 2020). Festivalul de Film şi Istorii Râşnov este un eveniment certificat Europe for Fes- tivals.