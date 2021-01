Restaurantele din Capitală, la un pas de reluarea activităţii

Sectorul HoReCa din Capitală aşteaptă astăzi întrunirea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Bucureşti (CSUMB), ai cărui membri ar urma să decidă relaxarea măsurilor de restricţie începând de mâine. Aşteptările patronilor din domeniu sunt întemeiate atât timp cât în ultima săptămână, rata de infectare cu Sars-Cov 2 în municipiul Bucureşti s-a situat constant sub 3 la mia de locuitori. În aceste condiţii, dacă CSUMB va decide că sunt întrunite condiţiile necesare, atunci restaurantele, cafenelele, bistrourile îşi vor relua activitatea la interior, în limita de ocupare a 30% din locuri şi cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie: purtatul măştii, dezinfectant, culoare de acces separate, etc..

Primul oficial care a anunţat posibilitatea reluării activităţii HoReCa în capitală a fost premierul Florin Cîţu după şedinţa de guvern de miercuri seară. Şeful Guvernului a precizat însă că trendul descendent privind rata de infectare în Capitală trebuie menţinut, cum la fel trebuie respectate în continuare toate măsurile de prevenţie. În aceeaşi seară, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu a afirmat că, dacă rata de infectări în Bucureşti rămâne sub 3 la mia de locuitori inclusiv joi şi astăzi, restaurantele, barurile, cinematografele, teatrele şi sălile de jocuri de noroc se vor deschide începând de mâine.

"Măsurile vor intra în vigoare începând cu ora 00.00 a zilei de sâmbătă", a declarat Traian Berbeceanu, care a menţionat că ele trebuie aprobate în prealabil de CSUMB, organism a cărui conducere o deţine prefectul Capitalei.

În schimb, Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a precizat, ieri, că trebuie să mai treacă câteva zile până să se discute despre relaxarea restricţiilor în Bucureşti, astfel încât să se observe o stabilizare a situaţiei epidemiologice. Edilul municipiului Bucureşti a mai spus: "Trebuie să salutăm această scădere a ratei de infectare. Sunt nişte cifre pe care mă uit în fiecare dimineaţă, suntem la sub 3, am fost la 7 în urmă cu o lună şi jumătate. Vă spun sincer că, la începutul mandatului, am fost extrem-extrem de îngrijorat. Când am început mandatul la sfârşitul lunii octombrie, eram pe o pantă ascendentă şi chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem. Am fost la 1000 de cazuri pe zi, am fost la 2000 pe zi şi acum pare că suntem undeva la 200, 300 sau maximum 400 de cazuri pe zi. Purtarea măştii şi atitudinea bucureştenilor ne-au ajutat să ajungem aici".

Primarul general a menţionat că această situaţie va fi discutată în CSUMB şi se va lua o decizie cu privire la măsurile de relaxare din Capitală.

În Bucureşti sunt aproape 6000 de restaurante, cafenele, baruri şi bistrouri, dintr-un total de 46.000 de localuri la nivel naţional, conform datelor existente pe platforma restograf.ro. Practic 13% din industria din domeniu este concentrată în Capitală.