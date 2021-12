ROMAN:"Au fost două tipuri de atacuri, cel politic şi al forţelor oculte"

Fostul ministru al Digitalizării, Florin Roman, a afirmat miercuri seară că a fost ţinta a două tipuri de atacuri - politic şi al forţelor oculte, iar în legătură cu cea de-a doua chestiune susţine că a informat instituţiile statului, transmite News.ro.

Florin Roman susţine că era important ca el să nu fie ministrul Digitalizării până în momentul în care se ia decizia referitoare la cloud-ul guvernamental, ceea ce înseamnă un business de zeci de miliarde de euro. "Mi s-a sugerat să fie o discuţie cu un investitor strategic", susţine Roman, afirmând că a refuzat.

"În cazul meu au fost două tipuri de atacuri, cel politic, iar regizorul acestui atac politic la adresa mea - a şi recunoscut, de altfel, că a dorit să se împăuneze ca mare învingător, e domnul Cioloş. În celălalt plan, al forţelor oculte, le-am simţit, dar încă nu le pot defini, deşi am cerut sprijinul instituţiilor statului când am simţit că lucrurile scapă de sub control", a declarat, miercuri seară, la B1 TV, Florin Roman.

Fostul ministru al Digitalizării afirmă că s-a dorit să nu fie ministru până când se ia o decizie importantă: "Era foarte necesar ca Roman să nu fie ministrul Digitalizării cel puţin până la 15 ianuarie când se va lua o decizie foarte importantă".

"În jurul acelei date urmează să se stabilească, în urma consultanţei pe care eu am dorit-o cu Banca Mondială, dar alţii au dorit-o să se facă în alt mod, să se stabilească soluţia de interconectare pe cloud-ul guvernamental şi partea de migrare, ceea ce înseamnă business de zeci de miliarde de euro în următorii ani pe partea de soluţii, echipamente şi furnizori de echipamente. Deci eu am luat decizia pentru că aveam două variante: de a continua ce începuse Teleman - discuţiile cu Banca Mondială - sau ce mi s-a sugerat, să fie o discuţie cu un investitor strategic. Eu am refuzat acest lucru", a continuat Florin Roman.

Fostul ministru susţine că a verificat caietele de sarcini şi sunt făcute la comandă.

"De regulă, aceşti furnizori de echipamente sunt destul de abili încât să-şi plaseze oamenii în zona serviciilor de achiziţie. Am avut şi eu curiozitatea să mă uit pe proceduri, sunt nişte caiete de sarcini făcute, din punctul meu de vedere, la comandă, aşa încât să existe un singur beneficiar pe acea piaţă. Şi dacă vă uitaţi în zona de achiziţii, nu cred că problemele mele din CV au fost cele mai importante. Cei care se ocupă de siguranţă naţională şi de cheltuirea banului public în aceste zone ar trebui să se uite. Sunt contracte de zeci sau sute de milioane de euro. Ca să înţelegem de ce miza e aşa mare pe aceste contracte", a continuat fostul ministru.

Florin Roman a anunţat că a demisionat din funcţia de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în urma acuzaţiilor de plagiat.