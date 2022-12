Să amânăm răfuiala! Doar câteva zile

S-a întâmplat un lucru pozitiv. Pentru prima dată după ultimul proiect de ţară, intrarea noastră în NATO şi în Uniunea Europeană, românii sunt, iată, din nou uniţi. S-a creat în mod spontan o stare de solidaritate, care nu poate fi decât benefică. Dar şi o stare de aşteptare. Care nu poate dura prea mult. Declanşatorul a fost, pe de-o parte, bararea drumului nostru în spaţiul Schengen şi, pe de altă parte, prestaţia îndoielnică a liderilor politici de la Bucureşti. Dar ce aşteptăm?

Preşedintele Klaus Iohannis mai are un singur cartuş de tras. Şi s-a angajat să o facă chiar în aceste zile. Dacă nu reuşeşte, nu mai poate trage de timp. Trebuie să-şi recunoască neputinţa. Incapacitatea. Şi nu se va vorbi doar despre eşecul Schengen. Sau doar despre umilirea României de către Guvernul Austriei. Ci vor fi invocate multe alte argumente care demonstrează că regele e gol. Ar putea să se întâmple un lucru uimitor. Ca starea de solidaritate care caracterizează acum cvsasi-unanimitatea populaţiei României să se transforme în deznădejde, iar deznădejdea în furie. Pentru că nu mai putem continua să plătim lunar în beneficiul altora câte 200 de milioane euro.

Şi care este ultimul cartuş? Şansa lui Klaus Iohannis este să se trezească în cel de-al 12-lea ceas, să dovedească că este bărbat, să lase la o parte fel de fel de legături dubioase pe care le are cu mai marii de la Viena, precum şi cu alţi vectori ai factorului extern, să se întoarcă către cei care l-au ales şi să-i slujească până la capăt. Şansa lui este să aibă succes şi să impună repunerea pe ordinea de zi, la prima întrunire JAI a miniştrilor de Interne, a temei primirii noastre în Schengen. Nu va fi deloc uşor, dar va trebui, utilizând instrumentele Consiliului European, să înfrângă cerbicia cancelarului Austriei. Ca să reuşească, are la dispoziţie toate pârghiile pe care i le oferă cu generozitate statul român.

Şi nu trebuie să reuşească oricum. Sub nicio formă nu trebuie să cumpărăm bunăvoinţa Austriei sau a aliaţilor noştri europeni. Am plătit destul. Am plătit cu vârf şi îndesat. Acum pur şi simplu trebuie să punem o presiune de tip ultimativ, dar cu inteligenţă, cu argumente, asupra tuturor celor care ne pot susţine în acest demers. Asemenea diligenţe trebuie făcute în cele câteva ore care au rămas, inclusiv la Washington. Aparent, Statele Unite nu au nicio legătură cu spaţiul Schengen. În realitate însă, Washingtonul nu este deloc interesat ca România să fie vulnerabilizată sau ca statele europene să acţioneze divizat, unele, cum este Austria, mişcându-se chiar în siajul Moscovei. Joe Biden are un cuvânt greu de spus. Iar Klaus Iohannis are datoria să-i ceară acestuia să intervină în mod direct. La fel trebuie procedat şi în ceea ce priveşte cele câteva state puternice din Europa, ai căror lideri, mai din vârful buzelor, mai din convingere, ne-au garantat susţinerea. Este momentul să treacă la fapte. Decizia Austriei poate fi răsturnată în Consiliul Europei.

Cel puţin câteva zile mai trebuie să rezistăm. Să fim uniţi şi să-i încurajăm să acţioneze pe conducătorii pe care-i avem. Aşa cum sunt ei. Apoi putem să tragem linie. Iar unde trebuie să cadă capete, să cadă. Numai dacă cei responsabili de eşecurile de până acum vor răspunde politic ne putem face bine. Ei trebuie să primească o lecţie severă. Dar şi noi, cei care nu am ştiut să alegem, care nu am ştiut să fim permanent vigilenţi şi exigenţi, care am asistat impasibili la destructurarea clasei politice, avem o răspundere. Şi noi avem o lecţie de primit. Şi noi trebuie să învăţăm din această lecţie cum trebuie să procedăm în viitor, pentru ca România să prospere. Şi va trebui să începem, dacă începem, făcând curăţenie. Recâştigându-ne suveranitatea. Fără de care nu există nici libertate, nici demnitate şi nici bunăstare.