Alianţa USR PLUS îşi stabileşte sâmbătă şi duminică listele de candidaţi la alegerile parlamentare stabilite pentru data de 6 decembrie, în majoritatea judeţelor, inclusiv în Bucureşti, alcătuirea listelor realizându-se prin votul delegaţilor care se vor reuni în conferinţe online, conform g4media.

Procesul nu este lipsit de tensiuni, în contextul în care mai mulţi reprezentanţi ai opoziţiei interne la actuala conducere a USR acuză manipularea alegerilor interne şi faptul că sunt traşi pe linie moartă pentru a face loc, pe de o parte, celor fideli echipei Barna şi, pe de altă parte, membrilor PLUS, care revendică jumătate din locurile de pe listele de candidaţi.

Două modalităţi de alcătuire a listelor

Regulamentul adoptat la nivelul Alianţei USR PLUS prevede două modalităţi de desemnare a candidaţilor comuni la parlamentare: fie prin înţelegeri între conducerile judeţene ale celor două partide, fie, în lipsa unui acord, prin vot al delegaţilor în cadrul unei conferinţe judeţene, scrie g4media.

Doar în nouă judeţe liderii locali ai USR şi PLUS au ajuns la un acord în privinţa listelor de candidaţi. De exemplu, la Prahova distribuţia locurilor pe liste a fost stabilită în felul următor:

Senat: USR / USR / PLUS / PLUS / USR

Camera Deputaţilor: PLUS / USR / USR / PLUS / PLUS / USR / USR

În mod similar, dar cu o altă distribuţie a locurilor între USR şi PLUS, s-a ajuns la o înţelegere şi la nivelul judeţului Ilfov:

Senat - USR / PLUS;

Camera Deputaţilor - PLUS / USR / PLUS / USR / PLUS

În celelalte judeţe, inclusiv în Capitală, unde nu s-a reuşit un acord între conducerile USR şi PLUS, candidaţii la parlamentare vor fi stabiliţi prin votul unei conferințe județene alcătuite din delegați aleși de către adunările generale reunite ale filialelor USR și PLUS din localitățile județului sau din sectoarele municipiului București.

Cu alte cuvinte, în fiecare dintre aceste judeţe şi în Bucureşti, atât membrii USR, cât şi cei ai PLUS, au votat electronic un număr de delegaţi care la rândul lor vor stabili, în acest weekend, listele de candidaţi, tot prin vot electronic, detaliază g4media.

Ultimul cuvânt în privinţa listelor îl vor avea însă Comisia de Arbitraj şi Conducerea centrală a Alianţei.

S-a întâmplat zilele trecute ca o candidatură votată de organizaţia USR PLUS Diaspora să fie invalidată de Biroul Naţional pe baza avizului negativ al Comisiei de Arbitraj. Este vorba despre Vlad Teohari a cărui candidatură a fost respinsă după ce acesta a semnat anul trecut o scrisoare deschisă iniţiată de Mihai Goţiu şi în care peste 100 de membri USR reclamau execuţiile vocilor critice din partid puse în scenă de echipa Barna.

Controversele, scandalurile, acuzaţiile

Modalitatea de alcătuire a listelor de candidaţi la parlamentare a stârnit cele mai multe pasiuni în Capitală.

Mai mulţi parlamentari USR în funcţie, care se află în opoziţie faţă de "team Barna" şi îşi văd astfel ameninţată reînnoirea mandatului, au lansat o serie de acuzaţii la conducerea partidului.

Astfel, într-un interviu pentru Adevărul, senatoarea Florina Presadă a acuzat lipsa unei competiţii interne reale şi doar mimarea de către conducerile USR şi PLUS Bucureşti a democraţiei interne. Ea a pus sub semnul întrebării atât modalitatea de desemnare a delegaţilor la conferinţa municipală, cât şi libertatea acestora de a alege liber candidaţii la parlamentare.

"Această competiţie internă în filiala Bucureşti nu a existat. De pe azi pe mâine s-au anunţat termenele pentru a te putea înscrie ca delegat în conferinţa municipală şi tot aşa, pe un anumit site au apărut indicaţii de vot pentru membrii filialei de vot USR Bucureşti în sensul în care aceştia trebuia să aleagă o anumită listă de delegaţi, astfel încât aceştia să poată vota o anumită listă de parlamentari. Nu a existat o competiţie, un concurs adevărat între membrii înscrişi pentru a putea fi înscrişi delegaţi", a declarat Presadă la Adevărul.

De cealaltă parte, surse din conducerea USR au explicat pentru G4Media.ro că acuzaţiile sunt doar o retorică ipocrită a perdanţilor. "O listă de oameni au avut şi ei, dar nu au reuşit să o impună. Acum ne acuză pe noi că venim cu liste. Au pierdut", a declarat unul dintre liderii USR pentru G4Media.ro.

"Sunt mulţi parlamentari care au făcut mai mult show decât au muncit efectiv, pentru că a depune multe iniţiative sau amendamente nu înseamnă că ai muncit. Mulţi au dus în exterior şi au transformat în scandaluri dispute interne din partid", a mai explicat acesta.

Conferinţa Alianţei USR PLUS din Bucureşti este programată pentru sâmbătă. Vor participa, prin videoconferinţă, 70 de delegaţi, câte 35 de la fiecare partid.

Zilele trecute însă cei de la PLUS şi-au stabilit lista de candidaţi iar primele locuri în alegerile interne au fost ocupate de Oana Ţoiu, Diana Buzoianu, Ştefan Pălărie, Cătălin Teniţă şi Simona Spătaru, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

"Decizia PLUS poate fi contrazisă de conferinţa municipală. Dorinţa lor este să aibă un rezultat final cât mai apropiat cu votul", a explicat un lider USR pentru G4Media.ro.

Toate organizaţiile judeţene al USR şi PLUS au termen până marţi, 12 octombrie, să finalizeze listele de candidaţi la alegerile parlamentare.