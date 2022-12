SEBASTIAN BURDUJA:" MCID a avut trei jaloane PNRR de îndeplinit în decembrie 2022"

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, anunţă că instituţia pe care o conduce a avut trei jaloane PNRR de îndeplinit în decembrie 2022, toate fiind realizate la timp, informează Agerpres.

Burduja precizează că "absolut toate" jaloanele din mandatul său de ministru au fost realizate la timp.

"Cele trei din finalul acestui an: legea integrării voluntare a organizaţiilor de cercetare, legea securităţii cibernetice şi înfiinţarea de centre de competenţă la nivel naţional pentru cele cinci misiuni UE din cadrul Orizont Europa", a scris ministrul, astăzi, pe Facebook

El a anunţat şi lista finală cu propunerile de proiecte finanţate: Competence Center for Climate Change Digital Twin for Earth forecasts and societal redressment: DTEClimate - Universitatea Politehnica Bucureşti; Centrul Naţional de Competenţă în prevenirea cancerului (CNCC) - Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă" Cluj-Napoca; Centru de competenţă pentru sănătatea solului şi siguranţă alimentară - Universitatea Politehnica Bucureşti; NetZeRoCities - National Competence Centre and solutions for the development of Climate Neutral and Smart Cities - Universitatea Politehnica Bucureşti; Centrul de Competenţă pentru Adaptarea Comunităţilor Locale la Schimbările Climatice prin parteneriate de tip public-privat în domeniul CDI - Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca; Integrated research and sustainable solutions to protect and restore Lower Danube Basin and coastal Black Sea ecosystems (ReSPonSE) - Universitatea Bucureşti.

"Selecţia a fost gestionată de UEFISCDI, printr-o comisie de specialişti internaţionali. În plus, bugetul ne-a permis să finanţăm 6 centre, în loc de 5, aşa cum erau prevăzute iniţial. Fiecare centru de competenţă va fi o reţea de excelenţă pentru organizaţii de cercetare de drept public şi companii, a căror activitate va fi corelată cu agenda UE şi cu misiunile din programul Orizont Europa", a adăugat Sebastian Burduja.