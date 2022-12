Evenimente importante de raportat: Semnare contracte de market making cu BRK Financial Group si Wood&Co, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei, Electrica informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 19 decembrie 2022, a semnat doua contracte pentru servicii de market making pentru Emitent cu BRK Financial Group si Wood & Company Financial Services a.s. (Wood&Co) pentru o perioada de 2 ani, incepand cu 3 ianuarie 2023, cu posibilitatea de prelungire.

"Intrarea Electrica in seria de indici internationali FTSE Russell este unul dintre principalele noastre obiective pentru perioada urmatoare, iar semnarea cu cei mai mari doi jucatori de pe piata locala de market-making este masura optima pentru indeplinirea acestui deziderat, ceea ce se va resimti implicit in sens pozitiv asupra valorii de piata si vizibilitatii Electrica, atat in beneficiul actionarilor nostri actuali, cat al viitorilor investitori", a declarat Alexandru-Aurelian Chirita, Directorul General al Electrica.

Cei doi furnizori de lichiditate vor afisa fiecare cotatii ferme la cumparare (BID) si vanzare (ASK), respectiv pachete de minimum 37.000 actiuni, pentru cel putin 90% din perioada de tranzactionare, la o diferenta de maximum 2% intre cotatii, se menţionează în comunicat.

