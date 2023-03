Senatul a adoptat proiectul care limitează accesul la jocurile de noroc

Senatul a adoptat, luni, în calitate de prim for sesizat, proiectul de lege care prevede că nu pot fi obţine autorizaţii pentru jocurile de noroc în spaţii aflate în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali de şcoli, locuri de joacă pentru copii, bănci, aşezăminte culturale, sănătate sau religioase, informează news.ro.

Iniţiativa legislativă a USR care modifică ordonanţa de urgenţă a Guvernului 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

"La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) spaţiul propus nu este situat în incinta sau pe o rază de 300 de metri pietonali a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor locuri de joacă pentru copii definite ca orice spaţiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii, unor instituţii de credit sau unor instituţii financiare nebancare, unor aşezăminte de cultură, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfăşurarea de jocuri de noroc în spaţii care datorită amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepţional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură şi altele de acest fel, cu condiţia să fie asigurate cumulativ următoarele condiţii: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităţi şi să poată fi restricţionat total accesul minorilor;", arată un amendament admis la raportul favorabil al comisiilor adoptat dde către plenul Senatului.

Este eliminată o prevedere care spune că "prin expresia loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii".

De asemenea, un alt amendament admis prevede la articolul 20, după alineatul (8) introducerea unui noualineat, alin. (9), cu următorul cuprins: "(9) Se interzice desfăşurarea de jocuri de noroc prin mijloace de joc de tip slotmachine de către persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu au la sediile sociale sau secundare autorizate activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, clasa CAEN 9200".

Alt amendament admis la iniţiatva legislativă arată că "pentru persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei legi au la sediile sociale sau secundare autorizate activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, clasa CAEN 9200, prezenta lege se aplică în termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai în ceea ce priveşte acele sedii sociale sau secundare".

Proiectul de lege se află în procedură de urgenţă în Parlament, Senatul a adoptat iniţiativa legislativă ca prim for sesizat, iar decizională este Camera Deputaţilor.

Ştefan Radu Oprea: PSD va vota iniţiativa, dar asta nu rezolvă problema celor care sunt dependenţi de jocurile de noroc

Liderul senatorilor PSD Ştefan-Radu Oprea a afirmat că acest proiect va fi votat de către social-democraţi, însă nu rezolvă problema oamenilor dependenţi de jocurile de noroc car eau nevoie de consiliere şi îndrumare. El a mai spus că există o lege care spune că minorii nu au voie să intre în sălile de joc, însă totuşi tinerii şi copiii se duc acolo şi joacă la păcănele.

"PSD va vota această iniţiativă. Lucrul acesta nu va rezolva problema celor care sunt dependenţi, pentru că pentru dependenţi în mod real nu a venit cu nicio iniţiativă. Au nevoie de consiliere, au nevoie de oameni care să îi îndrume şi văd că lucrul acesta nu se întâmplă. Văd că sunt mai multe iniţiative legislative care vin să reglementeze în acelaşi domeniu şi niciuna dintre ele nu a venit să rezolve această problemă în întreg. Acest lucru l-am spus astăzi, împreună cu colegii din comisiile de specialitate, atunci când am cerut să fie amânată măcar o săptămână această iniţiativă pentru a putea să venim să legiferăm mai bine pentru că avem experienţa altor legi care vin să protejeze copiii, pentru că astăzi copiii nu au voie în sălile de jocuri de noroc şi totuşi se întâmplă să fie acolo. Repet, există o lege care spune că nu au voie să fie în sălile de joc. Nu a fost să fie aşa. Se pare că nu am vrut să îi ascultă pe specialiştii din domeniu, pe Oficiul Naţional pentru Jocurile de Noroc care au venit şi au explicat că au nevoie de o normă mai clară pentru a putea aplica legea şi a nu se întâmpla aşa cum s-a întâmplat cu legea veche care a fost atacată de către Avocatul Poporului, pentru că intra acel Registru în conflict cu GDPR. Ar trebui să ne aplecăm mai bine mai ales asupra amendamentelor. Iniţiativa legislativă este simplă şi clară, dar amendamentele care au venit ulterior vor complica această lege, iar eu şi colegii din PSD ne dorim o lege care să ajute victimele. Îi pedepsim pe ei, în loc să îi ajutăm. Cred că unul dintre amendamentel bune făcute astăzi e de a scoate aparatele de joc din baruri şi din cafenele, acolo unde tânărul poate intra. E un lucru bun că am reuşit să scoatem din alte zone decât din sălile jocurilor de noroc. Noi vom vota această iniţiativă şi aş dori să ne aplecăm în Senat şi Camera Deputaţilor să facem o lege bună şi să facem o lege care să sprijine aceste victime", a explicat Oprea.

Gorghiu: Jucatul la păcănele trebuie să înţelegem cu toţii că reprezintă o himeră

Preşedinta interimară a Senatului Alina Gorghiu a precizat, în plenul forului legislativ, la dezbaterea iniţiative de lege, că "jucatul la păcănele trebuie să înţelegem cu toţii că reprezintă o himeră", deoarece tinerii care merg acolo şi joacă îşi imaginează că aşa obţin câştiguri facile şi imediate.

"Proiectul e unul bun, a fost îmbunătăţit la Comisie, dar sunt de acord cu domnul senator Oprea. Va trebui să fim mai structuraţi când vorbim de legislaţia legată de păcănele şi de jocuri de noroc pentru că sunt foarte multe proiecte în Parlament care reglementează, doresc să modifice această legislaţie, însă fiecare la momentul acesta pare că vorbeşte pe limba lui şi nu găsim un mod comun de gândire. E drept va trebui să modificăm legislaţia astfel încât adolescenţii care nu au voie să intre în sălile de păcănele să nu intre, deşi există legislaţie în acest sens şi ar trebui să impunem restricţii mai coerente astfel încât lucrurile să se întâmple şi ar trebui să găsim soluţii pentru cei care astăzi sunt dependenţi de jocurile de noroc. Am văzut chiar astăzi un articol care ne spunea povestea unei femei care, după ce a pierdut banii la jocurile de noroc, la păcănele, cum le ştim cu toţii, s-a sinucis. Deci drama nu este doar a adolescenţilor, este inclusiv drama populaţiei paupere, drama unor oameni care cred că altă soluţie decât câştiguri la jocuri de noroc nu au ca să supravieţuiască. Eu însă am să vă vorbesc astăzi, despre adolescenţi, despre faptul că sunt foarte mulţi care consideră că aceste jocuri sunt un mod de viaţa. Aşa cum spuneam, legislaţia le interzice şi, cu toate acestea, când ieşi din liceu te duci la 30 de metri, direct în sala de jocuri de noroc, fără să îţi interzică cineva, adolescent fiind să intri. Jucatul la păcănele trebuie să înţelegem cu toţii că reprezintă o himeră. Toţi tinerii care ajung într-o sală de jocuri de noroc ajung acolo pentru că îşi imaginează că acele câştiguri sunt facile, sunt imediate, şi atunci când găseşti din 50 în 50 de metri săli de jocuri de noroc, atunci îţi e foarte la îndemână ca tânăr să te duci în acea sală", a completat Gorghiu.

Ea a mai spus că un fenomen despre care s-a vorbit puţin în spaţiul public este cel al apariţiei jocurilor de noroc în mediul rural.

"Le mulţumesc colegilor din comisiile juridică şi economică că au acceptat astăzi să dea un vot favorabil pe raport, un raport care prevede câteva lucruri simple - ca sălile, spaţiile în care se desfăşoară jocurile de noroc să nu fie situate în incinta sau pe o rază de 300 metri pietonali de acele locuri frecventate de tineri, cum sunt locurile de joacă, şcolile, asezăminte culturale, instituţii de credit sau instituţii financiar-bancare. De asemenea, cred că un fenomen despre care s-a vorbit foarte puţin este modul, maniera în care populaţia din rural accesează aceste jocuri, păcănele. În toate comunele din România, stimaţi colegi, şi toţi mergeţi prin comunele din România, veţi vedea că în bar sunt jocuri cu păcănele. Aceste slot machines care au împânzit mediul rural şi care ştiţi foarte bine ce endemici produc. E un amendament sănătos făcut de grupul PSD pe care l-am votat şi noi, PNL. Sunt măsuri necesare şi absolut de dorit, dar în acelaşi timp îmi permit să dau un sfat celor care astăzi votează şi pe urmă critică - învăţaţi că aceste lucruri bune pentru societate nu trebuie exploatate politic. Dacă tot votăm un proiect şi credem că face bine pentru societate, pentru un pumn de voturi nu îl criticaţi mâine, deşi l-aţi votat în plen", a mai spus Gorghiu.

Sebastian Cernic (USR): Tinerii trebuie să vadă şi să audă adevărul şi adevărul este că pot deveni dependenţi de jocurile de noroc

Senatorul USR Sebastian Cernic a explicat că adevărul pe care trebuie să îl audă şi să înţeleagă tinerii este că jocurile de noroc provoacă dependenţă şi distrug vieţi.

"E probabil cea mai importantă iniţiativă la care lucrăm pentru protejarea vieţii şi a viitorului copiilor noştri. În acest sens, USR a propus să nu mai existe săli de jocuri de noroc pe o distanţă de 300 de metri în jurul locurilor pentru minori, a şcolilor, a grădiniţelor şi a locurilor de joacă. Este responsabilitatea noastră să îi ferim pe cei mici de mirajul norocului la păcănele, pariuri şi alte jocuri. Tinerii trebuie să vadă şi să audă adevărul şi adevărul este că pot deveni dependenţi de jocurile de noroc. În loc de tineri independenţi care se bucură de viaţă, vor ajunge vai de capul lor - datori, rupţi de lume, disperaţi şi singuri. Jocurile de noroc distrug vieţi, familii, prietenii. Jocurile de noroc conduc la infracţiune, furturi, violenţă. Prea mulţi tineri mor din cauza dependenţei. Jumătate din dependenţi au, la un moment dat, o tentativă de sinucidere", a spus Cernic.

El a vorbit şi despre faptul că Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a venit în Senat şi a ţinut partea industriei de noroc, în loc să dezvolte programe care să ajute lumea şi tinerii să scape de această dependenţă. El a menţionat că atât ONJN, cât şi Guvernul României au avizat negativ acest proiect de lege.

"În România nu există programe de prevenţie şi tratament, iar în loc să se ocupe de astfel de programe, ONJN (Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc - n.r.) a venit la Senat să ţină partea industriei de noroc. ONJN şi Guvernul României s-au opus acestei legi şi au dat un aviz negativ. Înţelegem că Guvernul susţine imperiul păcănelelor. Vreau să vă spun că Guvernul din Belgia a adoptat, săptămâna trecută, interzicerea reclamelor la jocurile de noroc. Haideţi să ne întrunim în Comisie şi să îi dăm raport pozitiv. Înţelegem astfel că Guvernul susţine imperiul păcănelelor. Marea Britania, Spania sau Australia care au votat legi prin care au limitat drastic expunerea tinerilor la riscul dependenţei de jocuri de noroc. Astăzi în Parlament este timpul să votăm şi noi astfel de măsuri. Nu e prea târziu pentru generaţiile de tineri actuale şi viitoare. USR are pe circuit un proiect asemănător celui din Belgia prin care dorim să interzicem reclamele la jocurile de noroc, dar a primit aviz negativ la comisia de raport. Haideţi săptămâna viitoare să o retrimitem la Comisie şi să îi dăm un aviz pozitiv. Acesta este un prim pas. Această dezbatere trebuie să continue şi nu trebuie să ne limităm la ce iniţiative avem acum pe circuit. Trebuie să dezbatem şi să fim în ton cu toate statele occidentale", a completat Sebastian Cernic.

Rodica Boancă (AUR): Astfel de legi sunt necesare. Jccurile de noroc, la fel ca alcoolul, tutunul, consumul de droguri sunt vicii

Senatoarea AUR Rodica Boacă a explicat că jocurile de noroc sunt vicii, la fel ca şi alcoolul, tutunul, consumul de droguri şi pot pune în pericol viaţa tinerilor şi a oamenilor în general.

"Sunt profesoară şi sunt mamă şi, în numele tuturor părinţilor, vreau să îi felicit pe iniţiatorii acestei legi şi pe cei care o susţin. Astfel de legi sunt necesare şi, slavă Domnului, să fie cât mai multe pentru că doar aşa se va clarifica modul în care societatea alege să îşi securizeze perimetrul în care copiii lor se mişcă şi felul în care aceşti copii au sau nu acces la astfel de vicii. Jocurile de noroc, precum consumul de droguri, alcool, tutun creează vicii care pot pune în pericol viaţa lor, viaţa familiei şi nu puţine sunt cazurile de victime ale acestui viciu sau de părinţi care au trecut cu ai lor copii prin astfel de situaţii. Din punctul meu de vedere şi al AUR, astfel de spaţii în care se desfăşoară jocuri de noroc trebuie să fie cumva la marginea oraşului sau cumulate, nu ştiu, metropolitan astfel încât accesul să fie cât mai redus", a afirmat de la tribuna plenului Senatului Boancă.

Irina Kovacs (UDMR): Susţinem iniţiativa legislativă. Ca director de liceu ştiu cazul unui elev la Zalău care s-a sinucis din cauza jocurilor de noroc

Senatoarea UDMR Irina Kovacs a precizat că Uniunea susţine proiectul de lege şi a povestit despre cazul unui elev de clasa a 12-a dintr-un liceu din municipiului Zalău, unde este directoare, care s-a sinucis din cauză că făcuse o datorie de 5.000 lei, după ce a jucat la jocuri de noroc.

"Susţinem iniţiativa legislativă. Îi felicităm pe cei care au iniţiat-o şi pot să afirm că în momentul în care am auzit această propunere legislativă am solicitat să fiu şi eu co-iniţiatoare. De ce? Pentru că din experienţa mea de director de liceu, un liceu situat central în municipiul Zalău, am avut experienţe extrem de nefericite legate de jocurile de noroc. Cazuri de copii care au dezvoltat dependenţe deoarece liceul era înconjurat de nu mai puţin de cinci săli de jocuri de noroc, cu păcănele, cu toate aparatele necesare, cu pariuri, cazinouri, baruri în care erau amplasate aceste aparate. Din păcate, ţara noastră a ajuns un rai al jocurilor de noroc. Sunt convinsă că oraşe celebre precum Monte Carlo sau Las Vegas ar fi invidioase pe orice orăşel, comună sau municipiu, dacă ar vedea câte săli de jocuri de noroc, de pariuri, cazinouri există. (...) Unul dintre elevii noştri, un elev de clasa a 12-a, pot să spun unul dintre cei mai carismatici, optimişti elevi pe care i-am avut în cei 30 de ani de carieră, din cauza faptului că a intrat în acest cerc vicios care la început pare doar o activitate inofensivă, dar apoi te prinde din ce în ce mai puternic în lanţuri, a reuşit să acumuleze o sumă nu foarte mare - 5.000 lei. Nu este o sumă foarte mare, dar copilul era atât de disperat că nu poate să-şi plătească datoria, încât singura soluţie pe care a găsit-o a fost sinuciderea. Era singurul copil al familiei şi credeţi-mă că întreg liceul, toţi copiii au fost în doliu, luni de zile nu şi-au revenit din cauza acestei tragedii. (...) Îmi exprim speranţa că această lege, chiar dacă nu va rezolva toate problemele, dar va reduce măcar numărul dependenţilor de jocuri de noroc. Să sperăm că vom avea mai puţine drame cauzate de această problemă", a explicat senatoarea UDMR.