Simfonie cu note de degustare unice, cu ocazia vizitei celui de-al 8-lea Master Distiller Jack Daniel's în Bucureşti

Pe 21 octombrie, Chris Fletcher, al 8-lea Master Distiller Jack Daniel's Tennessee Whiskey a fost prezent la Bucureşti pentru o experienţă cu totul specială, dedicată pasiunii fabricării unui whiskey creat în acelaşi loc, după aceeaşi reţetă, savurat pretutindeni în lume.

Fidel filozofiei de fabricaţie a whiskey-ului pe care Master Distillerii Jack Daniel's o împărtăşesc din tată în fiu - "Every day we make it, we'll make it the best we can", misiunea lui Chris Fletcher a fost, la fel ca oriunde în lume, să aducă mai aproape povestea lui Jack Daniel's, prin notele savuroase de degustare care fac acest brand atât de special.

Vizita sa la Bucureşti s-a împărţit în două evenimente, pe parcursul unei întregi zile.

În prima parte a zilei, Chris Fletcher a prezentat portofoliul Premium al familiei Jack Daniel's unei audienţe avizate, în atmosfera rafinată din incinta Loft Bucureşti.

Evenimentul serii a subliniat încă o dată caracterul iconic al fiecărei experienţe Jack Daniel's, în cadrul seratei organizate la Muzeul de Artă Recentă din Bucureşti, în prezenţa celor mai importanţi prieteni ai brandului în România. Prezenţa Master Distillerului Chris Fletcher alături de invitatul de onoare al serii - maestrul Alexandru Tomescu - a făcut ca notele de degustare Jack Daniel's să se îmbine într-un mod unic cu cele ale celebrului violinist român, într-un recital de excepţie dedicat spiritului liber şi autentic al lui Jack.