SOBHA organizează o serie de evenimente despre investiţiile imobiliare în Dubai

Începând cu 28 septembrie, dezvoltatorul SOBHA din Dubai şi antreprenorul Răzvan Pascu ajung în estul ţării, la Iaşi, Suceava, Bacău, Brăila şi Galaţi pentru a discuta cu toţi cei interesaţi de o investiţie imobiliară în Dubai, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

"Colaborez de un an cu dezvoltatorul SOBHA, reprezentându-i în România, după ce şi eu am achiziţionat 3 apartamente în complex anul trecut. Am analizat temeinic toate proiectele şi dezvoltatorii imobiliari din Dubai şi am ajuns la concluzia ca SOBHA reprezintă cea mai bună opţiune. De fiecare dată când merg să văd cum evoluează lucrările (ultima vizită am făcut-o în iulie 2022), îmi reconfirm alegerea. În următoarea perioadă vom organiza evenimente despre investiţiile în Dubai în principalele oraşe din România, întrucât am remarcat că mulţi români îşi doresc să discute faţă în faţă cu dezvoltatorul sau un reprezentant al său. Începem chiar la sfârşitul lunii cu estul României: Iaşi, Suceava, Bacău, Galaţi şi Brăila, iar în weekend-ul 8-9 Octombrie mergem şi la Chişinău'' a declarat Răzvan Pascu, antreprenor şi reprezentant SOBHA în România.

Evenimentele vor fi nu doar informative, ci şi cu vânzare, astfel că vor exista diverse oferte speciale, reduceri de preţuri şi stoc suplimentar de unităţi (inclusiv pentru apartamentele cu 2 camere, cele mai căutate).

Evenimentele se vor desfăşura conform următorului calendar:

Iaşi - 28 Septembrie

Suceava - 29 Septembrie

Bacău - 30 Septembrie

Brăila - 1 Octombrie

Galaţi - 2 Octombrie

Pe 8-9 Octombrie, Răzvan Pascu împreună cu alţi reprezentanţi ai dezvoltatorului SOBHA din Dubai vor ajunge şi la Chişinău.

SOBHA dezvoltă un întreg cartier în zona Meydan, cu multiple facilităţi pentru cei care vor locui acolo. Cartierul SOBHA Hartland va avea 40% din spaţiu ocupat cu zone verzi, plajă privată de 1,8 km lungime, canal cu apă cristalină, restaurante şi cafenele, magazine, săli de sport, locuri de joacă pentru copii, piscine, 2 şcoli internaţionale care sunt deja funcţionale. Românii au cumpărat anul acesta apartamente de 75 milioane de euro de la acest dezvoltator.

Conform datelor furnizate de dezvoltatorul SOBHA, cele mai vândute apartamente au fost cele cu 2 camere, unde preţurile pornesc în prezent de la 330.000 euro pentru un apartament cu un living şi un dormitor. Un apartament cu 3 camere poate fi achiziţionat cu circa 530.000 euro, iar unul de 4 camere cu aproximativ 750.000.

Printre principalele motive pentru care românii au ales să investească în Dubai dintre toate celelalte oraşe ale lumii se află şi faptul că nu există taxe şi impozite pe proprietate. Trebuie achitată către Guvern o singură taxă de 4% din valoarea imobilului, un fel de taxă de intabulare, se mai arată în comunicat.