Socialismul - politica obligatorie a Inteligenţei Artificiale în China

Inteligenţa Artificială pare dispusă pentru orice fel de opţiune politică. Astfel că, în China, proiectul de lege care urmează să reglementeze domeniul prevede obligarea serviciilor Inteligenţei Artificiale generative să "adere la valorile fundamentale ale socialismului" şi să nu încerce să răstoarne puterea de stat sau sistemul socialist.

Spre deosebire, legea europeană - adoptată de Parlamentul European în 14 iunie - este insuflată de respectarea principiului statului de drept şi a valorilor democratice. Aceasta impune anumite norme peste care aplicaţiile ce utilizează AI nu pot trece - au fost interzise sistemele AI utilizate pentru scoring social (clasificarea persoanelor pe baza comportamentului lor social sau a caracteristicilor personale), precum şi utilizarea intruzivă a sistemelor AI de identificare biometrică la distanţă "în timp real" în spaţii accesibile publicului, a sistemelor de identificare biometrică la distanţă "post", a sistemelor de clasificare biometrică folosind caracteristici sensibile (de exemplu gen, rasă, etnie, statut de cetăţenie, religie, orientare politică), a sistemelor predictive de poliţie (bazate pe profilare, locaţie sau comportament criminal din trecut), a sistemelor de recunoaştere a emoţiilor şi crearea de baze de date de recunoaştere facială.

Legea prin care China reglementează utilizarea AI ar urma să intre în vigoare în 15 august, dar autorităţile de la Beijing susţin că ea este doar un act interimar, care va fi completat prin reglementarea problemelor ce vor apărea în cursul implementării. China vede AI ca pe un domeniu în care principalul rival este SUA şi de aceea regimul comunist de la Beijing doreşte ca industria proprie să devină lider mondial până în anul 2030 în acest domeniu.

Reglementarea provizorie anunţată de Administraţia Cyberspace din China (CAC) are, conform analiştilor, norme mai puţin stricte faţă de prima variantă prezentată în cursul lunii aprilie. Experţi citaţi de postul american de televiziune CNN susţin că noua lege a eliminat potenţialele amenzi de până la 100.000 yuani (14.000 dolari) pentru încălcărea diferitelor interdicţii trecute în actul normativ.

• Restricţii pentru furnizorii de servicii de AI din China

Administraţia Cyberspace din China precizează că furnizorii de servicii trebuie să se asigure că drepturile de proprietate intelectuală nu sunt încălcate şi să utilizeze surse de date legitime, fără a preciza însă care sunt acestea. Instituţia de la Beijing mai arată că, prin noua lege, se doreşte dezvoltarea tehnologiei AI pe plan naţional, dar şi stabilirea unor reguli care să se afle la baza unei reglementări internaţionale.

"Autorităţile naţionale relevante vor să-şi îmbunătăţească metodele de supraveghere astfel încât acestea să fie ştiinţifice şi compatibile cu inovarea şi dezvoltarea", se arată în motivarea actului normativ de către reprezentanţii CAC.

Cu toate acestea, printre dispoziţii se numără o cerinţă ca furnizorii de servicii de inteligenţă artificială generativă să efectueze analize de securitate, să îşi înregistreze algoritmii la guvernul de la Beijing şi să precizeze dacă serviciile lor sunt capabile să influenţeze opinia publică sau pot "mobiliza" publicul.

Implementarea legii chineze prin care este reglementată utilizarea AI va fi supravegheată de şapte agenţii naţionale, inclusiv de aceea privind supravegherea spaţiului cibernetic, de Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reformă şi de Ministerul Educaţiei de la Beijing.

De aceea, Tom Nunlist, analist de tehnologie în cadrul companiei Trivium China, a susţinut că versiunea finală a legii aprobată de China obligă companiile să ia măsuri eficiente pentru atingerea calităţii datelor şi acurateţii rezultatelor, ceea ce înseamnă că se cere perfecţiune în acest domeniu.

În acelaşi timp, Kai Wang, analist la publicaţia Morningstar afirmă că "versiunea actuală a legii este în concordanţă cu aşteptările pieţei, deoarece trimite un semnal pozitiv potrivit căruia autorităţile de reglementare deschid calea companiilor din China pentru a-şi lansa produsele pe scară largă".

În ultima vreme, a crescut numărul investiţiilor în AI generativă în China, printre companiile care au lansat zeci de aplicaţii AI numărându-se Baidu şi Alibaba Group. Cu toate acestea, firmele inovative au suspendat lansarea unor noi chatbot-uri până când autorităţile de la Beijing au finalizat regulile pentru această tehnologie şi pentru aprobarea noilor produse. În schimb, majoritatea companiilor chineze de tehnologie s-au concentrat pentru moment pe găsirea de aplicaţii pentru uz industrial. Recent, JD.com a lansat o aplicaţie destinată întreprinderilor, numită ChatRhino.

• Plan de acţiune da, reglementare ba

Faţă de Uniunea Europeană şi de China, SUA par să aştepte în privinţa reglementării utilizării AI, chiar dacă Administraţia Biden a emis un plan în acest sens numit Blueprint for an AI Bill of Rights.

În preambulul Planului Administraţiei Biden privind declaraţia drepturilor AI, se spune: "Printre marile provocări de astăzi ale democraţiei se numără utilizarea tehnologiei, a datelor şi a sistemelor automate în moduri care ameninţă drepturile publicului american. Prea des, aceste instrumente sunt folosite pentru a ne limita oportunităţile şi pentru a ne împiedica accesul la resurse sau servicii esenţiale. (...) În America şi în întreaga lume, sistemele care ar trebui să ajute cu îngrijirea pacienţilor s-au dovedit nesigure, ineficiente sau părtinitoare. S-a constatat că algoritmii utilizaţi în deciziile de angajare şi creditare reflectă şi reproduc inechităţi existente nedorite sau încorporează discriminări dăunătoare. Colectarea necontrolată a datelor din reţelele sociale a fost folosită pentru a ameninţa oportunităţile oamenilor, pentru a le submina confidenţialitatea sau pentru a le urmări în mod general activitatea, deseori fără ştirea sau consimţământul lor. Aceste rezultate sunt profund dăunătoare, dar nu sunt inevitabile".

Specialiştii americani mai arată în documentul citat că sistemele automate au adus beneficii extraordinare în agricultură, sănătate, în noua revoluţie industrială, deoarece au potenţialul de a creşte nivelul de trai la nivel global.

"Acest progres important nu trebuie să vină cu preţul drepturilor civile sau al valorilor democratice, principii americane fundamentale pe care preşedintele Biden le-a afirmat ca piatră de temelie a administraţiei sale", precizează Blueprint for an AI Bill of Rights.

• Cinci principii pentru reglementarea americană a AI

Biroul de Politică pentru Ştiinţă şi Tehnologie a Casei Albe a identificat cinci principii care ar trebui să ghideze proiectarea, utilizarea şi implementarea sistemelor automate pentru a proteja publicul american în era inteligenţei artificiale. Practic, Blueprint for an AI Bill of Rights este un ghid care îi protejează pe cetăţeni de riscurile pe care le implică utilizarea noilor tehnologii.

Cele cinci principii identificate de experţii Administraţiei Biden sunt:

1. Sisteme AI sigure şi eficiente

2. Protecţie împotriva discriminării algoritmice, discriminare care are loc atunci când sistemele automate contribuie la un tratament diferit nejustificat sau la un impact nefavorabil asupra oamenilor în funcţie de rasă, culoare, etnie, sex (inclusiv sarcină, naştere şi afecţiuni medicale conexe, identitate de gen, statut intersexual şi orientare sexuală), religie, vârstă , origine naţională, dizabilitate, statut de veteran, informaţii genetice sau orice altă clasificare protejată de lege.

3. Confidenţialitatea datelor

4. Notificare şi explicaţii. Potrivit acestui principiu, proiectanţii, dezvoltatorii şi implementatorii de sisteme automate ar trebui să furnizeze documentaţie general accesibilă, în limbaj simplu, inclusiv descrieri clare ale funcţionării generale a sistemului şi rolul pe care îl joacă automatizarea, şi să notifice că astfel de sisteme sunt în uz, precum şi persoana sau organizaţia responsabilă pentru aceste sisteme, explicând care sunt rezultatele folosirii lor oportune şi accesibile. O astfel de notificare ar trebui actualizată periodic, iar persoanele afectate de sistem ar trebui să fie notificate cu privire la modificările semnificative ale utilizării sau ale funcţiilor cheie ale acestui sistem.

5. Factorul uman. Principiul impune posibilitatea cetăţenilotr de a renunţa, când este cazul, la utilizarea unui astfel de sistem în favoarea unui serviciu prestat de un angajat şi să aibă o persoană care să remedieze problemele apărute în utilizare.

În ciuda acestei declaraţii programatice în cinci puncte a Administraţiei Biden privind reglementarea utilizării AI, experţii americani susţin că reglementarea globală a AI nu este calea pe care o va urma SUA şi că nici Congresul nu este pregătit să emită o lege care să se aplice pe întreg teritoriul american.

"Şansele ca Congresul să reglementeze efectiv sunt foarte mici. În schimb, întreprinderile se vor baza pe îndrumările Casei Albe incluse în Blueprint for an AI Bill of Rights", a spus, recent, în cadrul evenimentului EmTech Next de la MIT Technology Review, Michael Capps, fost preşedinte al Epic Games şi actual CEO al Diveplane Corp, citat de CNN.

Specialiştii din domeniul AI susţin că membrii Congresului american nu au suficiente informaţii despre tehnologiile ce utilizează Inteligenţa Artificială pentru a elabora o reglementare corespunzătoare. Michael Capps afirmă că elaborarea unui astfel de act normativ în acest moment va fi inutilă în viitor, deoarece normele stabilite acum vor fi depăşite de noile dezvoltări tehnologice. De aceea, experţii consideră că responsabilitatea creării de standarde privind utilizarea AI revine companiilor din domeniu, după precedentul standardizării globale a utilizării tehnologiilor Wi-Fi şi Bluetooth.

• Congresul doreşte înfiinţarea unei Comisii care să pună bazele reglementării AI

Cu toatea acestea, un grup de congresmeni democraţi şi republicani a iniţiat, în 20 iunie 2023, un proiect de lege pentru constituirea unei comisii care să lucreze pentru reglementarea Inteligenţei Artificiale.

Potrivit autorilor National AI Commission Act, scopul comisiei ar fi "revizuirea abordării actuale a Statelor Unite privind reglementarea AI şi întocmirea unui set de recomandări către structurile guvernamentale pentru dezvoltarea unui cadru bazat pe risc privind Inteligenţa Artificială".

Proiectul de lege prevede că respectiva comisie va fi însărcinată ca să verifice dacă reglementarea AI ar putea să atenueze riscurile şi daunele utilizării noilor tehnologii şi să protejeze "leadership-ul SUA în inovarea în inteligenţa artificială şi oportunităţile pe care o astfel de inovare le poate aduce".

Comisia ar analiza, de asemenea, diferitele moduri în care agenţiile existente reglementează sau efectuează în alt mod supravegherea IA. Aceste sarcini ar ajuta comisia să determine dacă este necesară o agenţie de reglementare autonomă sau dacă reglementarea AI va fi lăsată în seama agenţiilor existente.

Proiectul mai prevede că respectiva comisie a Congresului american va emite rapoarte la 6, 12 şi 24 luni de la înfiinţarea ei. Cronologia respectivă a atras critici din partea industriei americane, mai ales că UE este aproape de a finaliza trialogul referitor la Legea privind inteligenţa artificială, act ce ar putea intra în vigoare la finalul acestui an.

Experţii americani arată că lentoarea SUA în reglementarea tehnologiei, lasă companiile de peste Ocean la cheremul reglementării europene, care intră în vigoare mai repede şi devine standardul de facto al industriei. Un astfel de exemplu este reprezentat de Regulamentul general european privind protecţia datelor (GDPR), pe care trebuie să îl respecte chiar şi companiile din SUA care au clienţi - persoane fizice sau juridice - din UE.

• Reglementare unitară sau fragmentată a AI?

Lentoarea în reglementarea AI arătată până acum de autorităţile de la Washington DC creşte riscul apariţiei unui mozaic de reglementări AI diferite şi potenţial incompatibile, adoptate la nivel de stat şi local pe tot teritoriul SUA, mai arată specialiştii din domeniu. Experţii americani avertizează că, din păcate, până acum, cea mai mare parte a dezbaterii interne despre inteligenţa artificială s-a învârtit în jurul preocupărilor futuriste cu privire la tehnologia care devine sensibilă şi se întoarce împotriva umanităţii, mai degrabă decât impactul pe care îl are deja AI: creşterea supravegherii, intensificarea discriminării, slăbirea drepturilor muncii şi crearea dezinformarii în masă.

Experţii mai avertizează că, dacă congresmenii şi agenţiile guvernamentale repetă aceleaşi greşeli pe care le-au făcut atunci când încercau să reglementeze platformele de social media, industria AI se va înrădăcina în mod similar în societate, cu consecinţe potenţial mai dezastruoase.

Surse politice de la Washington DC au transmis presei de peste Ocean că autorităţile americane aşteaptă să vadă problemele ce vor apărea în implementarea legilor aprobate de UE şi China, pentru ca să cuprindă soluţionarea acestora într-o reglementare ulterioară, cât mai completă.

Până atunci, bătălia pentru supremaţia în domeniul AI continuă, în prezent confruntându-se două sisteme: o AI ce va respecta valorile democraţiei şi o AI ce pare că va respecta principiile socialismului chinez.