Specialişti: Angajaţii rămân în companie pentru că fac parte din comunităţi în care împărtăşesc aceleaşi valori

Pe 19 octombrie 2023, proiectul "MAGNETICO. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices", a ajuns pentru prima dată la Oradea. Aproximativ 100 de specialişti locali s-au reunit la Hotel Ramada, unde au analizat provocările care apar la nivelul departamentelor de resurse umane atunci când vine vorba de motivarea şi retenţia angajaţilor, cât şi despre cum arată recrutarea în 2023, în contextul în care avem 5 generaţii existente, concomitent, pe piaţa muncii.

Fiecare dintre acestea vine cu nevoi diferite, cu experienţe diferite, sunt prezenţi pe canale diferite, au aşteptări diferite. Astfel, una dintre temele abordate în cadrul conferinţei a vizat modul în care organizaţiile, liderii şi oamenii de HR comunică cu aceştia, în funcţie de generaţia din care aparţine. Cum arată o cultură organizaţională incluzivă, în care toţi se simt văzuţi, apreciaţi, au un scop?

Prima sesiune a fost deschisă de un invitat special: Luciano Pollastri, Global Talent Director, Amadeus, care a vorbit despre impactul plecărilor angajaţilor asupra organizaţiei.

"Am folosit ştiinţa datelor pentru a învăţa cum să ne păstrăm angajaţii şi să atragem mai multe talente din piaţă. Trebuie să înţelegeţi cât vă costă atunci când oamenii părăsesc organizaţia - costurile legate de plecări sunt mari, dar odată ce înţelegeţi de ce oamenii părăsesc organizaţia, puteţi face ceva în această privinţă. Trebuie să priviţi în viitor. Ce vor fi elementele ce ne vor permite să înţelegem care sunt oamenii ce vor părăsi compania? Folosim un model pe bază de machine learning pentru a prezice plecările. Mobilitatea internă este unul dintre cele mai importante aspecte pentru a menţine oamenii în organizaţie. Majoritatea celor care au părăsit compania au spus că motivul principal a fost o mai bună compensaţie", a spus el.

În continuare, Bogdan Băbălău, Talent Acquisition Manager, Plexus Corp, a vorbit despre cum putem crea cadrul potrivit pentru atragerea şi dezvoltarea talentelor în organizaţie.

"Este nevoie să avem un brand puternic de angajator ca să fim suficient de atractivi în piaţă. Eu vă încurajez să acordaţi atenţie poziţionării în piaţă, astfel încât să vă fie mult mai uşor să atrageţi talentul în organizaţie. Am văzut de foarte multe ori persoane care nu ştiau ce caută cu adevărat la persoana pe care îşi doreau să o angajeze. Fişa postului creează cadrul, însă persoana angajată este apoi implicată în proiecte care nu au nicio legătură cu fişa postului. Astfel, dacă vrem să atragem persoane cu adevărat potrivite în organizaţia noastră, trebuie să ştim ce vrem de la oamenii respectivi, ce vrem să facă, care sunt atributele pe care ar trebui să le aibă, în ce proiecte vrem să se implice. De ce e important? Pentru că avem noi claritate, după care oferim claritate persoanelor care vin la interviu. În plus, trebuie să avem un proces de onboarding foarte bine gândit pentru că, dacă nu acordăm importanţă perioadei de acomodare şi dacă nu suntem atenţi la ceea ce oferim în primele 3-6 luni, care sunt cele mai critice pentru o persoană care vine în organizaţie, vom crea o frustrare care se va perpetua pe întreaga perioadă a şederii persoanei în organizaţia noastră", a atras el atenţia.

A urmat Mitel Spătaru, Tax Partner, Crowe România, care a prezentat modificările ce vor intra în vigoare în 2024, în ceea ce priveşte beneficiile salariale.

"Parte din aceste modificări vor intra în vigoare începând cu luna noiembrie a acestui an. Ce a mai rămas din facilităţile fiscale? În IT, scutirea se aplică limitat doar pentru angajaţii care au venit brut sub 10.000 de lei, cu un singur contract de muncă şi la un singur angajator, unde are funcţia de bază. Pentru aceşti angajaţi, pilonul II devine opţional. Această prevedere este valabilă şi pentru sectorul construcţiilor şi cel agroalimentar. Acestea vor fi în vigoare până în 31 decembrie 2028.

Asigurarea voluntară de sănătate, abonamentul la servicii de sănătate, sunt plafonate în continuare la 400 euro/persoană. Şi abonamentele la sălile de sport pot fi plafonate la 400 euro pe an, atât dacă angajatorul le plăteşte, dar beneficiază de deducere şi dacă costul e suportat de angajat. Angajatorii care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de neimpozitarea contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament pe perioada concediului de odihnă. Pentru tichetele de masă şi voucherele de vacanţă apare contribuţia la asigurările de sănătate, pe lângă impozitare. Trebuie să fim atenţi şi, pentru angajator va fi un efort să renegocieze structura salariului, pentru că o să apară încă 10% extra contribuţie la sănătate", a spus el.

Generaţia tânără, digitală, îşi doreşte să celebreze diversitatea, astfel că organizaţiile ar trebui să devină mai atente la nevoile acestora, este de părere Leonard Rizoiu, Fondator & General Manager, leoHR.