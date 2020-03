Spitalului Râmnicu -Sărat se închide - 100.000 de oameni trataţi în alte judeţe

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat se închide pentru pacienţii obişnuiţi, urmând a deveni unitate medicală tampon pentru bolnavii diagnosticaţi cu noul coronavirus.

Aici vor fi trataţi doar pacienţii depistaţi pozitiv cu Covid-19 din judeţul Buzău.Decizia Ministerului Sănăţătii contestată de comunitatea râmniceană care a lansat deja o petiţie online prin care cere anularea ei dar şi de primarul Sorin Cârjan care spune că o sută de mii de oameni vor fi nevoiţi să meargă la spitale aflate la zeci de kilometri.

România are nevoie de spaţii în care să-şi trateze bolnavii de coronavirus a căror număr creşte alarmant de la o zi la alta. În toată ţara s-au început pregătirile pentru spitalele de primă urgenţă în care să fie aduşi bolnavii confirmaţi cu Covid 19. În sud estul ţării un astfel de spaţiu va fi amenajat în spitalul municipal Rm-Sărat. Unitatea medical are 450 de paturi şi a fost deja evacuată astfel încât să se poată începe amenajarea pentru primirea primilor pacienţi diagnosticaţi cu Covid 19.

Decizia Ministerului Sănătăţii, contestată de autorităţi

Autorităţile râmnicene au aflat că spitalul din urbea lor va fi transformat într-un spital tampon pentru bolnavii de coronavirus dintr-o adresă venită de la Ministerul Sănăţătii.

"Am primit astăzi o adresă oficială prin care am fost înştiinţaţi că spitalul va fi transformat în spital tampon pentru trarea cazurilor de COVID 19. Nu ne-a întrebat nimeni nimic. De la momentul la care am primit informarea oficială, Spitalul Municipal se pregăteşte pentru a aduce această adresă şi măsurile impuse la bun sfârşit. Sunt evacuaţi toţi pacienţii spitalului", a declarat Sorin Cârjan, primar municipiu Râmnicu- Sărat.

Decizia însă este contestată de autorităţi care spun , în primul rând, că spitalul are nevoie de investiţii serioase pentru a îndeplini condiţiile necesare unui astfel de spital, bani pe care, din păcate, Primăria nu îi are şi este nevoită să renunţe la alte investiţii importante şi urgente pentru comunitate. În plus, spitalul din Rm. Sărat se confruntă cu o lipsă de cadre medicale dar şi de echipamente cu care puţinii medici să poată face faţă luptei cu coronavirusul, iar aceste aspecte i le-a adus la cunoştinţă, printr-o adresă,ministrului Sănătăţii.

" Ca primar nu sunt fericit de această decizie. Am trimis o adresă Ministerului Sănătăţii în care am ridicat problemele pe care le avem, vulnerabilităţile: lipsa de medici, de dotări pentru a face faţă acestor probleme medicale şi alte câteva aspecte. De asemenea, mai multe comunităţi care sunt deservite de acest spital îşi vor trimite pacienţii la alte spitale. Spitalul din Râmnicu Sărat deservea oameni din acest oraş dar şi din Vrancea şi Brăila. Acum, aproape 100 de mii d

e oameni vor fi direcţionaţi către Buzău, Brăila, Focşani. ", a mai spus Cîrjan.

Petiţie online, lansată de comunitatea râmniceană

Decizia Ministerului Sănătăţii nemulţumeşte şi locuitorii oraşului care au creat o petiţie online, semantă în primele ore de la lansarea în mediul virtual de peste 1300 de persoane. "Prin aceasta petiţie, noi cetăţenii oraşului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău dorim anularea deciziei impusa de către Ministerul Sănătăţii, decizie în urma căreia toţi bolnavii infestaţi cu virusul COVID-19 de pe raza judeţului Buzău sa fie transferaţi în cadrul Spitalului Muncipal Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. Dorim asta deoarece,

Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat nu este suficient de dotat pentru a se putea desfăşura aceasta activitate.În spital, nu exista la ora actuala echipamente : măşti, combinezoane, soluţii pentru dezinfecţie, aparatura pentru a tine sub observaţie atâţia pacienţi de pe raza judeţului şi atunci riscul de a răspândi virusul în oras va fi şi mai mare. Al doilea motiv este obligativitatea de a trimite pacienţii cu alte afecţiuni din Ramnicu Sărat cât şi zonele limitrofe sa fie trataţi de către Spitalul Judeţean Buzău, respectiv Spitalul Municipal Focşani.Nu toţi se pot deplasa în aceste zone pentru a primi tratamentul de specialitate. Va rugam sa reflectaţi asupra acestei hotărâri şi sa luaţi în calcul aspectele enumerate mai sus.", se arată în motivarea petiţiei lansare astăzi de comunitatea râmniceană.

În spitalul de la Râmnicu -Sărat sunt angajate aproximativ 650 de medici, asistente şi personal auxiliar.