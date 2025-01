Studiu: Efecte secundare dramatice ale vaccinurilor Covid

Global Vaccine Data Network (GVDN) a publicat recent rezultatele celui mai mare studiu privind efectele secundare ale vaccinurilor Covid realizat până în prezent.

Studiul, cu titlul "COVID-19 vaccines and adverse events of special interest: A multinational Global Vaccine Data Network (GVDN) cohort study of 99 million vaccinated individuals", este disponibil integral pe site-ul revistei de specialitate Vaccine la adresa https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.01.100.

Eşantionul analizat a inclus 99.068.901 persoane vaccinate, care au primit în total 183.559.462 de doze de BNT162b2 (vaccinul Pfizer), 36.178.442 de doze de mRNA-1273 (vaccinul Moderna) şi 23.093.399 de doze de ChAdOx1 (vaccinul AstraZeneca bazat pe tehnologia vectorilor virali). Majoritatea persoanelor din eşantion s-a încadrat în categoriile de vârstă 20-39 ani şi 40-59 ani.

Rezultatele studiului arată creşteri masive ale riscului de miocardită, pericardită, encefalomielită acută diseminată (ADEM), tromboză a sinusurilor venoase cerebrale (CVST) şi sindrom Guillain-Barre (GBS).

Astfel, riscul de miocardită a crescut cu până la 610% după administrarea a două doze din vaccinul ARNm de la Moderna şi cu până la 286% pentru două doze din vaccinul ARNm de la Pfizer.

Riscul de pericardită a crescut cu până la 691% după injectarea cu trei doze ale vaccinului AstraZeneca.

În ceea ce priveşte riscul de encefalomielită acută diseminată (ADEM), creşterea este de circa 378% după administrarea unei singure doze a vaccinului Moderna.

Pa marginea studiului din revista Vaccine, medicul epidemiolog Nicolas Hulscher, care este şi administratorul Fundaţiei McCullough, vine cu o informaţie suplimentară pe contul său de Twitter.

"Un risc crescut cu 378% de encefalomielită acută diseminată (ADEM - un atac autoimun asupra creierului şi măduvei spinării care deteriorează teaca protectoare de mielină din jurul neuronilor) după injectarea ARNm este foarte îngrijorător. Li şi alţii au raportat o rată de mortalitate ADEM de 7,8%", scrie Hulscher, care trimite la articolul "Clinical Presentation and Outcomes of Acute Disseminated Encephalomyelitis in Adults Worldwide: Systematic Review and Meta-Analysis", apărut în iunie 2022 în publicaţia de specialitate Frontiers în Immunology.

Autorii acestui articol subliniază că "deşi apare la toate vârstele, deoarece este frecvent precedată de infecţii virale sau vaccinări, ADEM este mai frecventă la copii decât la adulţi", iar "odată cu pandemia COVID-19 în curs şi cu utilizarea ulterioară a vaccinării, incidenţa ADEM poate creşte".

Studiul din revista Vaccine mai arată că riscul de tromboză a sinusurilor venoase cerebrale (CVST) creşte cu până la 323% după injectarea unei doze din vaccinul AstraZeneca, iar riscul pentru sindromul Guillain-Barre (GBS) creşte cu până la 249% după injectarea unei doze din vaccinul AstraZeneca.

Rezultatele studiului din revista Vaccine confirmă că injecţiile anti-Covid, indiferent de tehnologia lor, nu sunt deloc sigure şi nici eficiente, după cum mai subliniază medicul epidemiolog Nicolas Hulscher pe contul său de Twitter.

Hulscher mai accentuează faptul că sunt îndeplinite trei condiţii esenţiale care implică necesitatea retragerii imediate de pe piaţă a "vaccinurilor" Covid-19.

În primul rând, mai multe studii independente la nivel mondial au confirmat în mod repetat prezenţa contaminării cu ADN în fiolele de vaccin din diferite mărci şi loturi.

Mai mult, eficacitatea "vaccinurilor" este negativă, în condiţiile în care mai multe studii din ultima perioadă au ajuns la concluzia că persoanele injectate se confruntă cu un risc mai mare de infecţie în comparaţie cu cele care nu sunt vaccinate.

A treia condiţie îndeplinită se referă la mortalitatea excesivă. "Douăsprezece studii şi VAERS (n.a. Vaccine Adverse Event Reporting System este sistemul de raportare a efectelor adverse ale vaccinurilor din Statele Unite) au demonstrat că vaccinurile cresc riscul de deces şi au contribuit la mortalitatea excesivă la nivel mondial", mai scrie Nicolas Hulscher.

"Dovezile sunt copleşitoare - oricare dintre aceste trei motive ar trebui să conducă la retragerea imediată de pe piaţă a injecţiilor Covid-19", este concluzia medicului epidemiolog american.