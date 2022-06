STUDIU GFK:Cum au reactionat shopperii la presiunile inflationiste din primul trimestru

Cheltuielile casnice pentru bunuri de larg consum (FMCG) au crescut cu 7% in Romania in primele trei luni din 2022 comparativ cu perioada similara a anului trecut, pe fondul accelerarii cresterii preturilor la alimente, arata datele GfK Consumer Panels & Services. Spre comparatie, avansul valoric al pietei FMCG a fost de 1,2% in 2021 fata de anul anterior.

Este al doilea trimestru consecutiv in care se observa migrarea shopperilor catre produse din segmente inferioare de pret (fenomenul de down-trade), in special in categoriile nealimentare, ca raspuns la presiunile inflationiste in crestere. Peste 4 din 10 categorii de alimente (excluzand alimentele proaspete si lactatele) si de produse pentru ingrijirea locuintei, precum si jumatate din categoriile de produse de ingrijire personala se confrunta cu fenomentul de down-trade. In segmentele de alimente proaspete si lactate, ponderile categoriilor care au inregistrat down-trade au fost mai mici, de 18%, respectiv 30%.

Analiza speciala Inflation Tracker derulata de GfK Romania incepand cu acest an arata ca in primul trimestru din 2022, inflatia a fost prezenta in 8 din 10 categorii FMCG. Cu toate acestea, jumatate din categoriile impactate de cresteri de preturi au fost pe un trend ascendent din punct de vedere volumic, comparativ cu perioada similara din 2021, declinul fiind inregistrat in doar 38% din aceste categorii. Analiza Inflation Tracker a mers mai in profunzime in aceste doua clustere, aratand ca in categorii precum faina, pastele fainoase, mixurile de bere, capsulele de cafea, dulciurile sau vopseaua de par, shopperii au migrat catre produse mai accesibile ca pret, pentru a nu elimina aceste categorii din cosul de cumparaturi.

De asemenea, analizand categoriile cu scaderi de volume pe fondul inflatiei, in primul trimestru din an fata de Q1 2021, 28% din acestea s-au confruntat cu fenomentul de down-trade.

Discounterii au devenit prima optiune a shopperilor pentru misiunile de stocare

Studiul care monitorizeaza comportamentul de cumparare al gospodariilor din Romania - GfK Consumer Panel - evidenţiaza faptul ca, in intervalul ianuarie - martie 2022, doar discounterii au reusit sa se mentina pe un trend ascendent in volum fata de Q1 din anul trecut. Acestia au inregistrat o crestere valorica de 18% in intervalul de referinta, peste ritmul hypermarketurilor si al comertului traditional si in opozitie cu trendul descendent al supermarketurilor.

"Mai mult, discounterii au devenit prima optiune a shopperilor pentru misiunile de stocare (achizitiile FMCG de volum mare pentru acasa), devansand hypermarketurile. In retailul brick-and-mortar (magazinele fizice), doar discounterii si magazinele moderne de proximitate au reusit sa atraga o valoare mai mare din bugetele shopperilor romani, in detrimentul celorlalte canale offline de vanzare", comenteaza Diana Scaunasu, Consumer Panel Director in cadrul GfK Romania.

Pe de alta parte, magazinele online si-au temperat cresterea in trimestrul I al anului si au ramas sub pragul de 1% din valoarea cheltuielilor gospodariilor pentru bunuri de larg consum. Per total, incluzand delivery apps, segmentul e-grocery detine mai putin de 3% din aceasta valoare.

Pe fondul expansiunii si cresterii discounterilor, marcile private au ajuns la o cota valorica de 26% in sectorul FMCG in Q1, fata de 23% in perioada similara a anului trecut.In acelasi timp, promotiile si-au diminuat importanta in categoriile FMCG, din punct de vedere valoric.