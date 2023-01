STUDIU OGILVY:6 tendinţe cheie în Influencer Marketing care vor defini anul 2023

Pe măsură ce industria de Influencer Marketing a crescut la nivel global, de la 1,7 miliarde de dolari în 2016 la 16,4 miliarde în 2022, un nou studiu realizat de Ogilvy punctează tendinţele cheie care vor permite brandurilor să obţină awareness, să îşi îmbunătăţească nivelul de engagement şi să genereze venituri în 2023, conform unui comunicat remis redacţiei. Fiecare dintre cele şase tendinţe identificate de experţii Ogilvy ajută brandurile să beneficieze de pe urma economiei efervescente a Influencing-ului, în moduri distincte.

Potrivit sursei, una dintre tendinţele cheie este iCommerce-ul (Influence economy). TikTok a devenit a treia cea mai mare platformă socială şi cea mai puternică forţă culturală şi comercială pentru consumatorul de astăzi, şi nu doar pentru Gen Z şi Alpha (36% dintre utilizatori au peste 30 de ani). #TikTokMadeMeBuyIt are 29,3 miliarde de vizualizări şi generează vânzări online prin opţiunea de testare live a magazinelor, ceea ce oferă brandurilor o perspectivă de ansamblu, fără precedent, asupra campaniilor derulate. 49% dintre utilizatorii TikTok au declarat că au făcut deja achiziţii prin intermediul acestei platforme.

"Influencer marketing-ul funcţionează deoarece consumatorii au mai multă încredere în oameni decât în branduri. Influencing-ul permite brandurilor să se conecteze cu publicul într-un mod în care niciun alt instrument de marketing nu o poate face, apelând la autenticitate. Totodată, pe măsură ce ne îndreptăm către incertitudine economică, este necesar ca brandurile să folosească eficient bugetele. O parte dintre trendurile în Influencer marketing, precum "grassroots influence", care valorifică puterea comunităţilor hiper-localizate, permit brandurilor să ocolească modelele de vânzare tradiţionale şi să îşi identifice publicul ţintă în moduri mult mai autentice." - Rahul Titus, Global Head of Influence, Ogilvy PR.

Alte tendinţe identificate în cadrul studiului sunt serviciile pe bază de abonament şi influencerii virtuali. Platformele, inclusiv OnlyFans şi Patreon, devin mainstream, iar acest model de business va defini anul 2023, deblocând noi fluxuri de venituri pentru creatorii de conţinut, dincolo de parteneriatele plătite. Chiar şi influencerii virtuali devin din ce în ce mai reali, datorită AI-ului. O altă tendinţă cheie este reprezentată de creşterea industriei de Health Influence − 40% dintre respondenţi au declarat că informaţiile găsite pe reţelele sociale au influenţat modul în care au făcut faţă unei afecţiuni cronice, viziunea lor asupra dietelor şi exerciţiilor fizice sau alegerea unui medic - ceea ce înseamnă că selecţia influencerilor este esenţială, subliniază sursa citată.

"Influencing-ul nu este doar un add-on, ci un element fundamental. Într-o epocă în care consumatorii sunt copleşiţi de cantitatea de conţinut disponibilă pe mai multe dispozitive, Influencing-ul reprezintă o nouă frontieră în continua evoluţie a marketingului. Viitorul Influencing-ului aparţine oamenilor autentici, cu poveşti credibile care au un impact real. Iar brandurile trebuie să controleze conversaţia sau altcineva o va face în locul lor." - adaugă oficialul global Ogilvy.

Cele 6 tendinţe, aşa cum sunt definite în raport, sunt: Going beyond the Singular (tapping into Groups, not just individuals); Grassroots Influencing (hyper-local Influence to drive community); Influencing Better Health & Wellness (Influence in healthcare); iCommerce (full-funnel influence that goes beyond brand building); AI Influence becomes Real (artificial Influencers to supplement Influencer marketing); Subscription Influence (paid for premium Influencer content), se menţionează în comunicat.