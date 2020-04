Sunt tăierile de salarii din sectorul public o soluţie ?

Zilele acestea au apărut declaraţii cu privire la tăierea salariilor din sectorul public, motivandu-se că toată lumea trebuie să suporte costul crizei economice pe care o traversăm. Subiectul a fost tratat pasager, deşi nu a scăpat observaţiei întrucât are o mare miză: priveşte aproximativ 1,235 milioane angajaţi plus familiile lor. Este cazul acum să discutam de aspecte morale, respectiv despre motivele pentru care salariile din sectorul bugetar au crescut în mod necontrolat în anii trecuţi şi că a venit momentul pedepsei? Sau momentul solidarizării cu cei din sectorul privat care au salarii mai mici? Nu cred asta. Subiectul ajustării sistemului de salarizare din sectorul public este serios, dar ţine de viitor, nicidecum pentru această perioadă când ierarhia problemelor este cu totul diferită, iar o asemenea măsură ar avea un efect economic negativ pe latura cererii agregate. Prin urmare, politica salarială trebuie să ţină cont de un optimal economic. În situaţii de stabilitate, de creştere economică, ajustarea fondului de salarii în sectorul public poate contribui la un spor de eficienţă, dacă serviciile publice sunt restructurate. În situaţii de criză, reducerea fondului de salarii sau a salariilor (două lucuri diferite!) este un mijloc de a face o economie de cheltuieli, ceea ce ar permite o realocare de resurse financiare, dar pe de altă parte afectează cererea agregată de bunuri şi servicii într-o anumită pondere. Am să argumentez de ce şi am să arăt că există o altă logică economică cu privire la ajustarea salariilor atunci când este elaborată o asemenea politică.

Criza economică actuală este provocată de un şoc extern, respectiv de deciziile politice şi administrative ale statelor lumii care au condus brusc la închiderea unor sectoare economice şi la o majorare semnificativă a ratei de absenteism în activităţi productive, întrucât oamenii nu mai pot lucra. La noi, şocul pe latura ofertei a generat creşteri de preţuri în loc de scăderi, contrar fenomenului care se produce în debutul unei recesiuni economice. De asemenea, s-a produs o scădere a cererii pentru forţa de muncă, iar corelativ a apărut o ajustare negativă a salariilor în termeni nominali pentru o parte din angajaţii sectorului privat, pentru că au fost trimişi în şomaj tehnic. În sectorul public nu s-au produs mutaţii. Deocamdată nu există presiuni din partea şomerilor din sectorul privat de a se angaja în cel public.

În perioada de criză economică atipică, cum este şi cea de acum nivelul ratei de absenteism are o traiectorie ascendentă. Rata de absenteism se exprimă în mare parte prin şomajul tehnic care a ajuns la cote neobişnuit de mari (se apropie de 800.000 raportat la contracte). Atât şomajul, cât şi şomajul tehnic, care constituie pierdere de ore de muncă şi de productivitate, constituie cauze de micşorare a veniturilor pe termen mediu. Pe cale de consecinţă, consumul celor loviţi de şomaj, indiferent de forma acestuia începe să aibă o valoare negativă, iar ierarhia cheltuielilor de consum se modifică: unele cresc, altele se reduc substanţial, ceea ce afectează mai multe sectoare economice, dar în mod inegal. Unele îşi reduc activitatea în proporţie de 70-90%, altele sub pragul acesta şi altele deloc. De exemplu, cererea de produse alimentare are o elasticitate ridicată, pe când la bunuri de folosinţă îndelungată este rigidă şi scăzută. Per ansamblu cererea de mărfuri şi servicii este ajustată negativ destul de mult, ceea ce conduce la o contracţie a producţiei interne de bunuri finite şi de servicii. De aceea, ideea de a tăia salariile din sectorul public în aceste momente, în care sunt sectoare economice întregi lovite de criză nu mi se pare inspirată. Veniturile populaţiei trebuie conservate câteva luni pentru a susţine cererea internă şi firmele interne, compensându-se astfel scăderea cererii externe de bunuri şi servicii produse în România.

Cât priveşte motivele pentru care salariile trebuie ajustate, în mod evident acestea nu pot avea la bază considerente morale. Dar, să o luăm pe rând: ajustarea fondului de salarii sau reducerea salariilor ?

Ajustarea fondului de salarii în sectorul public, adică a bugetului alocat, este necesară când vom trece de această perioadă de criză şi trebuie să conducă la reducerea numărului de angajaţi în administraţie, dar cu păstrarea unui nivel de salarizare decent, fară derapajele pe care le-am înregistrat în anii precedenţi. Salarizarea se fixează în funcţie de calificare, de resursele disponibile, precum şi de şocurile tehnologice ce modifică modelul serviciilor publice, numărul angajaţilor şi calificarea acestora. Nivelul de salarizare din sectorul public nu trebuie redus. Este adevărat că în prezent există o discrepanţă între salarizarea din sectorul public şi sectorul privat, ceea ce nu era de dorit, dar această situaţie nu a condus la migrarea angajaţilor din firme spre public decât pe locuri de muncă concurente, nicidecum la modul general. Migrarea se mai produce şi in funcţie de gradul de complementaritate dintre sectorul public şi cel privat. Dar, cu cât sectorul public produce mai puţine bunuri sustituibile celor din sectorul privat, cu atât migrarea angajaţilor dintr-un sector în altul este mai mică. Din moment ce salarizarea în sectorul privat se menţine la un nivel modest şi nu a crescut în ultimii ani, arată că nu mulţi angajaţi din firme au plecat spre sectorul public. Altfel, angajatorii din sectorul privat ar fi fost nevoiţi să mărească salariile ca să-şi păstreze angajaţii. Asta însă nu s-a întâmplat. Sigur că decizia ţine şi de productivitate. Eu însă vreau să arăt că sunt multe considerente de luat în calcul atunci când se fixează politica de salarizare în sectorul public, iar dacă statul nu are bani, cu siguranţă îşi fixează ca obiectiv fondul de salarii şi stabileşte măsurile, calculând impactul atât în sectorul public, cât şi la nivel macroeconomic.

Spre deosebire de ajustarea fondului de salarii despre care am scris mai sus, reducerea salariilor în sectorul public este inutilă şi contraproductivă. S-a văzut in 2010. Scăderea salariilor, în general influenţează negativ nivelul de calificare al angajaţilor şi nu contribuie cu nimic la o alocare eficientă a resursei umane în economie, pentru că salariaţii sunt păstraţi pe posturi. Sectorul public nu are nevoie de angajaţi necalificaţi, în condiţiile în care oricum aceştia sunt majoritari. O reducere de salarii ar accentua şi mai mult această situaţie, deşi calificarea şi abilitaţile profesionale nu sunt influenţate numai de bani.