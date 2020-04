SUPLIMENT IT&C / DATORITĂ INVESTIŢIILOR FĂCUTE ÎN ULTIMII ANI"Am reuşit să ne derulăm activitatea ca în perioadele de normalitate"

(Interviu cu Valentin Popoviciu, Vicepreşedinte CA Digi / RCS&RDS)

Reporter: Care este strategia companiei pentru a ieşi din această criză?

Valentin Popoviciu: Grija noas­tră este să depăşim criza sanitară cu echipa motivată şi în bună stare de sănătate, iar clienţii să fie la fel de mulţumiţi de serviciile noastre ca în situaţia de normalitate. Toate măsurile pe care le-am luat în ultima lună au avut două direcţii: în primul rând, să asigurăm condiţiile pentru ca angajaţii noştri să fie sănătoşi, dat fiind că, prin specificul activităţii noastre, circa 75% din personal nu poate lucra de la domiciliu. Am reuşit, până acum, să securizăm majoritatea locurilor de muncă şi veniturile celor aproape 13.000 de angajaţi, am răs­plătit suplimentar eforturile colegilor cu expunere ridicată şi suprasolicitare în această perioadă. În al doilea rând, am căutat constant soluţii şi am asigurat cu mari eforturi stocurile necesare de echipamente şi materiale igienico-sanitare.

În privinţa relaţiei cu clienţii, am căutat să menţinem funcţionale cât mai multe canale de interacţiune cu ei şi, atât timp cât condiţiile legale şi starea generală de siguranţă ne-o vor permite, vom continua să ţinem active toate punctele de contact cu clienţii. Pe tot parcursul situaţiei de urgenţă, peste 300 de puncte de vânzare Digi din cele 420 existente în toată ţara au rămas funcţionale. Ştim că serviciile noastre au fost şi sunt esenţiale pentru cei mai mulţi dintre ro­mâni, pentru a-şi păstra locurile de muncă, pentru a fi în legătură cu cei apropiaţi sau pentru a-şi ţine active afacerile.

Reporter: Pe care dintre segmente aţi simţit cea mai mare creştere?

Valentin Popoviciu: Dacă ne raportăm la rezidenţial, constatăm o creştere a cererii de servicii de date fixe şi televiziune prin cablu. Nevoia de a fi conectaţi, mai ales după instituirea situaţiei de urgenţă şi a extinderii modului de lucru de acasă, a contribuit la o menţinere a cererii pe segmentul serviciilor fixe. Aceasta s-a reflectat şi într-o creştere a traficului de date în orele de vârf cu circa 20-30%, mai ales seara. De asemenea, a crescut şi consumul de tv, ceea ce s-a tradus într-un progres al activărilor de extra-opţiuni tv (Film Now, HBO, MaxPack, 4K).

Au crescut comenzile online (creştere de 8-10% în martie faţă de februarie), dar şi plăţile online cu cardul (cu circa 30% faţă de luna anterioară) şi activările de facturi electronice (+130 % în martie faţă de februarie).

Reporter: Aveţi proiecte care ar fi urmat să fie lansate şi le-aţi amânat din cauza pandemiei?

Valentin Popoviciu: În România, compania noastră a luat toate măsurile necesare pentru a-şi derula activitatea la fel ca în perioadele de normalitate, fără a renunţa la planul de business propus la începutul anului. Unele măsuri legate de dezvoltarea capacităţilor tehnice au fost prioritizate, pentru a susţine creşterile de trafic din această perioadă, în care comunicarea online a fost în continuă creştere. Cred că toate investiţiile făcute în ultimii 10-15 ani în dezvoltarea unei reţele de comunicaţii de ultimă oră, care înglobează tehnologii avansate, au dat roade şi de aceea acum am fost capabili să ne derulăm activitatea ca în perioadele de normalitate, tocmai mulţumită aces­tor investiţii. Din punctul nostru de vedere, reţeaua Digi este capabilă să susţină un trafic de 2-4 ori mai mare.

Reporter: Cum a evoluat până acum piaţa pe care activaţi şi ce perspective vedeţi pentru acest an?

Valentin Popoviciu: Industria telecomunicaţiilor din România a fost la înălţime de la începutul epidemiei până în prezent, serviciile au func­ţionat fără probleme, la fel ca în perioadele de normalitate, deşi a existat şi încă există o creştere importantă a traficului. Cred că această criză ne-a întărit pe toţi şi anumite concluzii se vor trage după această perioadă de "stat acasă". Multe companii au funcţionat bine în regimul de work- from-home, tocmai pentru că angajaţii aveau la domiciliu servicii de calitate şi, ţinând cont de poziţia noastră de lider pe serviciile de internet fix, aş spune că Digi a ţinut motoarele economiei pornite.

Am constatat o creştere a interesului clienţilor, şi mă refer aici mai ales la cei din B2B, pentru soluţii optimizate în industriile afectate de criză şi am răspuns prompt la diversitatea de provocări venite din industriile suport (sănătate, retail, curierat, e-commerce, utilităţi, instituţii publice). Unii au renunţat la anumite servicii care nu erau critice, dar au cerut o consolidare sau diversificare a soluţiilor pentru acele ser­vicii absolut nece­sare bunei de­rulări a operaţiunilor.

Ne-am concentrat pe fidelizarea clienţilor prin servicii de customer-care şi mentenanţă şi prin oferte customizate specifice care implică şi software/aplicaţii/soluţii de digitalizare/cyber security/servicii cu valoare adaugată pe lângă serviciile de comunicaţii electronice, în special pentru clienţii din domeniul public.

În perioada următoare, probabil vom vedea o cerere mai mare de soluţii pentru supraveghere video şi sis­teme de back-up/cloud, VPN, video-conferinţă, call centere şi aplicaţii pentru facilitarea şi monitorizarea lucrului la distanţă, securitate cibernetică.

Nu în ultimul rând, în condiţiile crizei de azi, şi nu mă voi referi doar la industria de telecomunicaţii, trebuie să ne aplecăm cu mai mare atenţie asupra conceptului "made in Romania" şi să îl susţinem, atât noi, la nivel antreprenorial, cât şi statul.

Reporter: Cum au evoluat preţurile în domeniul în care activaţi?

Valentin Popoviciu: În această perioadă atât de dificilă pentru economie în ansamblu, responsabilitatea se traduce şi prin grija faţă de păstrarea unui raport just între calitatea serviciilor şi preţurile practicate. Aşadar, preţurile nu au evoluat, ci dimpotrivă. Am avut o abordare personalizată a nevoilor de suspendare a serviciilor sau amânare a plăţilor, în cazul clienţilor care au fost impactaţi de ordonanţele militare. În cazul clienţilor corporate, focusul a fost şi este pe sprijinirea eforturilor acestora de a se adapta rapid la condiţiile noi de business, utilizând expertiza echipelor şi optimizând resursele de care dispunem acum. Am preferat să limităm cât mai mult investiţiile sau achiziţiile de echipamente/tehnologii conjuncturale şi, pentru a ţine costurile sub control, am căutat soluţii pentru eficientizarea soluţiilor de care dispunem deja.

Reporter: Sunteţi satisfăcuţi de cadrul legislativ din ţara noastră?

Valentin Popoviciu: Evoluţia companiei noastre în cei 27 de ani de existenţă, amploarea operaţiunilor derulate în România, faptul că am ales să ne listăm la Bursa de Valori Bucureşti sunt dovezi ale faptului că ţara noastră a oferit un mediu economic propice dezvoltării business-ului nostru. Desigur, există loc de mai bine. Despre digitalizarea sectorului public se vorbeşte suficient, nu voi mai insista asupra aces­tui aspect. Dar ne-am dori ca partea de autorizare pentru dezvoltarea infrastructurii să fie mai flexibilă. Regimul autorizărilor, accesul la domeniul public, atât la nivel central, cât şi pe plan local, sunt câteva dintre aspectele care pot fi îmbunătăţite, aşa cum vedem în celelalte ţări în care operăm.

Reporter: Cum apreciaţi decizia autorităţilor de amânare a licitaţiei 5G?

Valentin Popoviciu: Dat fiind contextul, este pertinentă. Ne dorim ca perioada aceasta de incertitudine să se încheie şi să ne întoarcem la o perioadă predictibilă pentru dezvoltarea serviciilor viitoare.

Reporter: Ce cifră de afaceri a realizat compania anul trecut şi ce estimări aveţi pentru 2020?

Valentin Popoviciu: În 2019, operaţiunile globale ale companiei -mamă, Digi Communications NV, au atins cifra de 1,2 miliarde euro, venituri în creştere cu 14,2% faţă de 2018.

Activităţile derulate în România au generat 64% din veniturile consolidate, dar filiala din Spania a fost "performer-ul" grupului, cu o creştere de 52,6% a veniturilor în 2019 faţă de 2018. Este dificil şi hazardat să facem o estimare acum, în condiţiile în care toate pieţele pe care activăm au fost, într-o măsură mai mică sau mai mare, afectate de pandemie, iar analizele economice tratează mai puţin problematica industriilor care nu au fost direct impactate. Probabil vom avea o imagine mai clară după rezultatele pentru semes­trul întâi al anului.

Reporter: Ce cotă de piaţă are compania?

Valentin Popoviciu: Suntem liderul de piaţă al serviciilor de date fixe şi televiziune prin cablu, cu o cotă de piaţă de peste 50% pe fiecare dintre aceste segmente. Pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă suntem lideri la portabilitate, de la înfiinţarea serviciului în 2008 până în prezent, cu peste 2 milioane de numere de telefonie mobilă portate, şi suntem al patrulea operator, după cota de piaţă, potrivit datelor comunicate de ANCOM. În total, în România, aveam peste 11,4 milioane de unităţi generatoare de venituri (RGU) sau servicii, la 31 decembrie 2019, cei mai mulţi clienţi deţinând cel puţin 2 servicii Digi.

Reporter: Vă mulţumesc!