SUPLIMENT IT&C"Piaţa din România este foarte competitivă şi ofertantă"

(Interviu cu Claudiu Constantinescu, Regional Manager Endava Europa Centrala şi de Est)

• Una dintre principalele oportunităţi ale pandemiei este o accelerare a cererii pentru servicii de transformare digitală, chiar şi din partea companiilor care nu se află în vârful valului tehnologic

Reporter: Cum şi-a pus amprenta actuala criză sanitară asupra industriei de IT&C?

Claudiu Constantinescu: La nivel global, vedem un impact mai scăzut asupra pieţei IT&C, în raport cu alte domenii de activitate. Pe măsură ce multe afaceri existente sunt împinse către spaţiul digital, au nevoie de mai multa tehnologie acestea adăugându-se firmelor noi care încep acum să ofere noi servicii adaptate acestui context, care au, de asemenea, nevoie de tehnologie. Totuşi, sunt şi linii de activitate care s-au oprit sau şi-au încetinit activităţile considerabil în această perioadă.

Endava continuă să fie o afacere solidă şi ne menţinem operaţiunile curente, cu toate că în prezent toate activităţile sunt efectuate lucrând la domiciliu, iar trecerea a fost realizată foarte eficient, în doar câteva zile, în majoritatea centrelor noastre de livrare. Acest lucru este posibil datorită culturii noastre, metodologiei de livrare adaptabile, experienţei noastre digitale şi instrumentelor şi sistemelor pe care le folosim deja pentru a interacţiona în proiectele noas­tre. Endava era deja o oragnizaţie nativ digitală înainte de criza actuală - acum am trecut doar la munca de acasă complet digitalizată. Una dintre principalele oportunităţi observate este o accelerare a cererii pentru servicii de transformare digitală, chiar şi din partea companiilor care nu se află în vârful valului tehnologic (de la domenii precum FMCG, medical sau logistică). Transformarea digitală este unul dintre principalele servicii pe care le oferim de mulţi ani, iar aplicabilitatea nu este doar pe fluxurile IT, ci acoperă întreaga organizaţie parteneră - procese operaţionale, planificare bugetară, prioritizarea portofoliului, ajungând până la nivelul echipelor şi a funcţiilor de suport operaţional, concentrându-ne pe un model de optimizare end-to-end. Această transformare face organizaţia clientului mai adaptabilă la schimbări în mediul lor de afaceri şi ajută la punerea mai rapidă a produselor şi serviciilor pe piaţă - dar şi o monetizare mai rapidă.

O altă oportunitate în contextul actual este dorinţa organizaţiilor, care se confruntă cu o scădere a cererii, de a căuta să optimizeze şi să reducă costurile, să consume mai puţine resurse etc. Adesea, optimizarea implică tehnologie şi procese mai eficiente. Lucruri pe care noi, cei de la Endava, le facem cel mai bine! Ajutăm clienţii să identifice provocările, să evalueze opţiunile, să creeze sinergii şi să reimagineze relaţiile dintre oameni şi tehnologie. Folosim automatizarea în cadrul proceselor agile: testare, integrare şi implementare continuă, precum şi automatizarea proceselor operaţionale, începând de la nivelul funcţional cu BPM şi până la nivelul de execuţie cu RPA, folosind diverse instrumente şi platforme.

De asemenea, pe lângă oportunităţile ce vin din sectorul privat, la nivel global, credem că această situaţie este o bună ocazie de a accelera digitalizarea în administraţia publică, care este necesară, şi va produce beneficii mult timp după actuala perioadă de izolare. Digitalizarea este o bună măsură ce poate fi luată de stat pentru a atenua recesiunea, această investiţie creând cerere pentru companii şi profesionişti specializaţi în zona de tehnologie, reorientaţi dinspre verticale de business care au activităţile oprite sau reduse temporar (turism, HoReCa etc.).

Reporter: Care este evoluţia cererii, în ultima perioadă?

Claudiu Constantinescu: Subiectul trebuie privit din două unghiuri: piaţa serviciilor IT şi piaţa forţei de muncă - evident, noi operăm în ambele, observăm şi ne adaptăm la evoluţia echilibrului dintre cerere şi ofertă. Am comentat deja puţin, anterior, despre piaţa serviciilor IT. Pe scurt, până acum, nu vedem un impact major asupra peraţiunilor noastre; unele activităţi încetinesc (transportul de persoane, HoReCa, etc.), altele accelerează (FMCG, logistică, medical, etc.). Din păcate, pe piaţa forţei de muncă vedem deja impactul. Unele companii au dificultăţi în a face faţă crizei şi se văd efecte neplăcute în limitarea extinderilor, unele încetiniri şi, uneori, reduceri temporare ale veniturilor persoanelor, sub diferite forme. Acest efect nu este dramatic la nivelul pieţei globale, întrucât piaţa IT a fost destul de "efervescentă" mai mulţi ani, iar acum încetineşte puţin. Din acest punct de vedere, în Endava suntem norocoşi, pentru că cererea de servicii software ne permite să continuăm angajările în toate oraşele unde suntem prezenţi. Specificul activităţii noastre este de a construi parteneriate de lungă durată cu clienţii noştri şi, de regulă, contractele noastre sunt acorduri multi- anuale. Astfel, evoluţia globală a companiei este mai previzibilă şi mai stabilă. Pe termen lung, este dificil de anticipat evoluţia pieţelor, aflându-ne probabil încă la începutul acestei perioade de declin economic, în special în anumite zone geografice - cum ar fi Statele Unite. Deşi sectorul IT nu este lovit direct în acest moment, contaminarea este posibilă, deoarece economia globală este foarte conectată. Cheia este găsirea de soluţii pentru a continua pe majoritatea, dacă nu toate, liniile noastre de activitate în noi moduri. În prezent, ne concentrăm să-i ajutăm pe clienţii existenţi şi cei noi să-şi îndeplinească obiectivele de business.

Reporter: Cum răspundeţi provocărilor create de pandemia actuală?

Claudiu Constantinescu: Acum, mai mult ca niciodată, ne concentrăm să asigurăm bunăstarea angajaţilor noştri, reuşind în acelaşi timp să livrăm soluţii de calitate către clienţi. Prioritatea noastră principală este păstrarea siguranţei şi respectarea tuturor măsurilor de precauţie recomandate, în beneficiul colegilor noştri şi a familiilor acestora. Analizând business-ul şi uitându-ne pe diferite aspecte strict corelate cu direcţiile strategice ale grupului nos­tru şi a planului de continuare a activităţii în situaţii de urgenţă, direcţia globală a companiei noastre nu se modifică. Abordarea noastră end-to-end, de la idee la producţie, a făcut ca serviciile oferite să răs­pundă provocărilor activităţii din această perioadă şi să livreze rezultate optime care să răspundă eficient nevoii de schimbare şi adaptare a clienţilor noştri. Aceste servicii sunt bazate pe un model de livrare near-shore, deservind partenerii din întreaga lume, folosind capacităţi de furnizare de servicii software în zone cu fus orar apropiat. Pentru fiecare zonă geografică avem prezenţă locală, combinată cu centre near-shore. Această abordare va continua cu ajustările deja realizate în cadrul companiei (trecerea la munca de acasă, folosirea sistemelor virtuale existente, trecerea de la vizite la întâlniri virtuale, etc.).

România este o componentă esenţială a operaţiunilor noastre din EC (Europa Centrală), care asigură servicii cu valoare adăugată ridicată. De asemenea, la nivel local, ne-am concentrat pe un parteneriat multianual cu Banca Transilvania prin care am livrat prima aplicaţie de tip portofel-electronic din România (printre alte proiecte) şi suntem foarte activi în spaţiul de consultanţă în domeniul PCI-DSS, punând în valoare experienţa în livrarea de sisteme financiare complexe în întreaga lume şi asigurându-ne că tranzacţiile sunt realizate în siguranţă pentru fiecare client. Toate aceste proiecte continuă integral. Accentul pe termen lung rămâne acelaşi: redefinirea relaţiei dintre oameni şi tehnologie, consolidarea serviciilor cu valoare adăugată ridicată, dezvoltarea zonei de excelenţă tehnologică pentru soluţiile noastre şi menţinerea parteneriatelor strategice puternice pe care le avem cu clienţii noştri. Strategia noastră este mai curând concentrată pe calitatea livrării, pe susţinerea clienţilor noştri în dezvoltarea din mediul digital şi pe oferta de soluţii pentru business, noi fiind implicaţi pe întregul ciclu de dezvoltare al apli­caţiilor, de la analiza funcţională, arhitectură software şi date, la dezvoltarea completă, implementarea şi întreţinerea de produse şi platforme.

Pe scurt, ADN-ul nostru nativ digital ne-a ajutat să ne adaptăm perfect la noile circumstanţe şi vom continua să ne concentrăm pe toate proiectele existente, pe toată durata acestei crize şi ulterior.

Reporter: Care sunt perspectivele pieţei pentru acest an?

Claudiu Constantinescu: Putem observa că Asia şi cea mai mare parte a Europei prezintă semne de restrângere a numărului de cazuri noi şi cred că, începând cu luna mai, vom vedea, probabil, relaxarea, cel puţin parţială, a unor măsuri de izolare. Acest lucru va avantaja economiile locale şi va ajuta la repornirea motoarelor economiei.

Aşa cum am precizat, nu preconizez un impact major asupra industriei IT. Această piaţă a crescut chiar şi în perioadele precedente de recesiune economică - în prezent, orice afacere este interconectată cu tehnologia, iar acest lucru va rămâne valabil şi în viitor - în special într-o lume din ce în ce mai digitalizată. Aş descrie această pe­rioadă ca fiind una bazată mai curând pe prudenţă şi revizuirea aşteptărilor. Pentru restul anului, sper ca situaţia să devină mai bună în cursul verii şi toamnei, dar, probabil, va trebui să fim prudenţi pe măsură ce intrăm în sezonul rece. Speranţa mea este că în perioada următoare industria farmaceutică să aibă destul timp, în primul rând, pentru a dezvolta medicamente pentru tratarea persoanelor afectate, pentru ca mai apoi să reuşească identificarea unui vaccin.

Reporter: Provocări şi soluţii ale domeniului?

Claudiu Constantinescu: Una dintre provocările din domeniul nostru este în jurul proiectelor de anvergură şi operaţiunilor complexe de livrare, care acum trebuie mutate în întregime online, într-un timp foarte scurt, dar şi păstrarea aceloraşi indicatori cheie de performanţă (ICP). Este o provocare majoră, care acoperă multe aspecte: cultura organizaţională, metodologia de livrare, gestionarea timpului, instrumente, sisteme, infrastructură şi altele. Noi am reuşit să facem acest lucru în 1-2 zile, în toate sediile, fără întreruperi ale operaţiunilor, însă alte companii nu au fost la fel de eficiente. Unele au trecut repede la munca de acasă, dar se confruntă cu dificultăţi generate de adaptabilitatea metodologiei de livrare, altele nu au experienţa necesară gestionării programelor complexe cu echipe virtuale, iar altele sunt şi mai puţin norocoase, pentru că nu au putut nici măcar trece la munca de acasă, din cauza lipsei de echipament (laptopuri) sau de infrastructură (angajaţii nu au acces la o conexiune la internet fiabilă - sau nu au niciun fel de conexiune la reţeaua globală). Soluţia pentru această provocare se află în elementele menţionate anterior, în special: cultură organizaţională, metodologie de livrare şi infrastructură disponibilă. O altă provocare este legată de prevederile legale. În România, pentru ca oamenii să poată lucra de acasă, trebuie să existe anumite condiţii definite de lege - clauze contractuale de muncă, respectarea cerinţelor de sănătate şi securitate etc.

Din nou, în Endava, am fost pregătiţi pentru că deja aveam un plan, bazat pe munca de acasă, funcţional în toate sediile noastre, iar elementele necesare erau, în mare parte, implementate - prin urmare, aceasta este o soluţie pe care deja o aveam. Celelalte provocări rămân aceleaşi ca înainte de pandemie, una dintre ele fiind investiţiile în educaţie, la toate nivelurile, pentru a susţine dezvoltarea IT rapidă şi impactul ulterior în acest domeniu, la nivelul întregii societăţi. Aici, există două soluţii: parteneriatul firmelor din domeniu cu sistemul educaţional de stat - susţinerea companiilor pentru a ţine pasul cu cele mai recente necesităţi de pe piaţă şi, în paralel, investiţiile în educaţie, finanţate exclusiv de companii sub formă de programe educaţionale interne sau sprijinirea entităţilor de formare specializate aflate sub patronaj privat.

Reporter: Care este tabloul competiţiei din piaţă?

Claudiu Constantinescu: Piaţa din România este foarte competitivă şi foarte ofertantă, având un potenţial excelent în ceea ce priveşte competenţele în specialităţile funcţionale, tehnice şi de management. Deşi competenţele IT se dezvoltă pe multe pieţe din Europa de Est şi Asia, în cele mai multe cazuri acestea sunt foarte tehnice. În România, avem acces la consultanţi excelenţi specializaţi în domenii de activitate complexe - mai ales pe piaţa dezvoltată din Bucureşti, dar şi în oraşe de nivel secundar(din perspectiva pieţei IT), cum ar fi Cluj, Iaşi, Timişoara şi Braşov. Cu investiţiile corespunzătoare, vedem chiar şi oraşe de nivelul 3, care se dezvoltă repede şi dobândesc noi competenţe - iar acest lucru este vizibil direct în centrele noastre din Piteşti şi Târgu Mureş.

Din punct de vedere tehnic, avem avantajul de a avea universităţi de stat şi private recunoscute si cu experienţă; avem parteneriate atât cu organizaţii de formare IT informale, dar ne şi dezvoltăm propriile programe de dezvoltare pentru a susţine creşterea comunităţilor IT în care suntem prezenţi. Nu în cele din urmă, în ceea ce priveşte dezvoltarea abilităţilor de conducere, combinăm programele interne cu abilităţile pe care le găsim pe piaţă.

Bucureştiul este încă una dintre cele mai mari şi mai generoase pieţe şi prezintă câteva avantaje concurenţiale, atât în România, cât şi regiune (aş menţiona specialiştii în zona de date, analiza funcţională specializată pe mai multe domenii, AI, BPM, CRM, şi multe altele).

Clujul are un mare centru IT de mai mulţi ani şi continuă să crească foarte repede pentru noi, la fel şi Timişoara şi Braşov, în timp ce în partea de nord-est avem Iaşi - care este, probabil, piaţa IT din România cu cea mai rapidă dezvoltare din ultimii ani. Unele companii îşi vor încetini temporar creşterea în această perioadă, dar cred că activităţile lor vor fi reluate pe măsură ce restul economiei îşi va reveni şi sunt sigur că vom mai vedea câţiva noi jucători, care vor veni cu servicii inovatoare şi care vor profita (în mod pozitiv) de câteva avantaje specifice acestei recesiuni.

Reporter: România oferă un cadru juridic adecvat pentru dezvoltarea activităţilor companiei dumneavoastră?

Claudiu Constantinescu: Luând în considerare situaţia actuală, România fiind cea mai mare ţară în ceea ce priveşte forţa de muncă angajată de Endava şi având aici 7 centre de livrare, cred că răs­punsul se subînţelege.

Ca întotdeauna, mai sunt posibile îmbunătăţiri, dar cred că avem un mediu bun pentru sectorul IT în România şi acest lucru va ajuta ţara în diverse moduri: să devină un centru pentru servicii de tehnologie de vârf, cercetare, dezvoltare şi inovare, dezvoltarea de servicii complementare.

Sper ca Guvernul să continue să menţină sau chiar să îmbunătăţească acest mediu prin investiţii în educaţia IT la toate nivelurile, investiţii directe în servicii şi platforme IT (acestea vor aduce şi beneficii în sectorul public) şi menţinerea scutirii de impozite cât mai mult timp posibil, pentru a ţine pasul cu măsuri similare care există în ţările învecinate.

Reporter: Care a fost cifra de afaceri înregistrată de companie anul trecut şi ce aşteptări aveţi pentru 2020?

Claudiu Constantinescu: Endava este o societate înregistrată în Marea Britanie şi cotată la bursa din New York ca emitent privat străin. Exerciţiul nostru financiar începe la 1 iulie şi se termină la sfârşitul lunii iunie.

Am finalizat primul an ca societate pe acţiuni şi în această perioadă performanţa noastră a fost foarte bună, continuând să creştem pe toate pieţele verticale, precum şi în toate zonele geografice. Pentru exerciţiul financiar 2019, venitul a fost de 287,9 milioane de lire (326,65 milioane de euro), ceea ce reprezintă o creştere de 32,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

La 31 decembrie 2019, Endava avea 6,267 de angajaţi în întreaga lume, comparativ cu 5,389 la sfârşitul anului 2018. O mare parte din echipa globală se află în centrele de livrare din România - Braşov, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Piteşti, Târgu Mureş şi Timişoara. Cât despre previziunile pentru acest exerciţiu financiar, nu putem să oferim declaraţii anticipative, pentru că societăţile comerciale cotate la bursă trebuie să respecte standardul SOX.

Reporter: Cu ce servicii sunteţi prezenţi în piaţă?

Claudiu Constantinescu: Principala ofertă de piaţă a companiei Endava acoperă servicii de transformare la nivel organizaţional, concentrate pe Agile şi Digital. Acestea au scopul de a ajuta organizaţia client să răspundă mai repede la evolutiile din mediul lor de afaceri şi să se adapteze rapid la modificarea de context - ceea ce este deosebit de relevant în perioade de recesiune, precum cea din contextul actual. Folosim automatizarea în cadrul proceselor Agile: testare, integrare continuă, livrare continuă în producţie, etc., precum şi automatizarea proceselor operaţionale, începând cu RPA (Automatizarea activităţilor prin robotizare) şi până la BPM (Managementul şi gestionarea proceselor operaţionale de business). Strategia noastră end-to-end, de la idee la producţie a făcut ca serviciile oferite de Endava să răspundă provocărilor şi să obţină eficienţă şi trans­fromare accelerată. Aceste servicii sunt bazate pe un model de afaceri near-shore, care serveşte clienţii din întreaga lume, cu un accent pe Europa de Vest, ţările nordice şi Statele Unite, folosind capabilităţi de livrare aflate în zone cu un fus orar apropiat. Pentru fiecare zonă geografică avem o prezenţă locală, combinată cu centre de tip near-shore.

Reporter: Câţi angajaţi aveţi?

Claudiu Constantinescu: La 31 decembrie 2019, Endava avea 6.267 de angajaţi în sediile din America de Nord şi Europa de Vest şi centre de livrare în România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, Argentina, Uruguay, Venezuela şi Columbia. Nu putem oferi detalii legate de numărul angajaţilor din România.

Reporter: Dezvoltarea tehnologiei, vine, din păcate, cu câteva riscuri noi asociate. Studiile indică o creştere a atacurilor cibernetice. Credeţi că ţara noastră este pregătită să se protejeze de acestea?

Claudiu Constantinescu: Orice tehnologie vine cu riscuri noi - dar riscurile sunt şi mai mari dacă nu ţinem pasul cu tehnologia de ultimă oră. Cred că România este bine pregătită să reziste atacurilor şi am ajutat şi alte ţări în materie de securitate cibernetică (aş aminti aici doar Ucraina, în contextul ajutorului oferit de UE). Avem companii locale foarte puternice, recunoscute la nivel internaţional, care oferă servicii şi platforme în acest domeniu, dar şi companii internaţionale cu centre de excelenţă în România - aici putem aminti Bitdefender, Avira şi multe altele. De asemenea, avem expertiză în România pentru a lupta împotriva fraudelor, spălării de bani şi pentru a optimiza securitatea tranzacţiilor cu cardul, protejând împotriva utilizării necorespunzătoare a informaţiilor personale. Am menţionat deja printre serviciile oferite local de Endava consultanţa PCI DSS.

Foarte important de menţionat este faptul că facem parte din UE şi aplicăm toate standardele de protecţie convenite la nivel internaţional (PCI DSS, RGPD, acorduri pentru lupta împotriva spălării banilor şi multe altele). Acesta este şi unul dintre motivele pentru care suntem atât de bine poziţionaţi pentru a fi unul dintre centrelel IT ale Europei.

Multe dintre sectoarele economiei, cum ar fi sistemul bancar, sistemul financiar, medical etc., urmează digitalizarea sistemelor pe care le folosesc.

Reporter: Unde este România pe harta europeană a digitalizării?

Claudiu Constantinescu: Este o întrebare la care este puţin mai greu de răspuns unitar, pentru că mediul de afaceri în sectoarele mentionate ale economiei nu este aliniat la aceleaşi standarde şi aceeasi maturitate "digitală". De asemenea, în Ro­mâ­nia, nu sunt disponibile studii independente relevante pe această zonă.

Am colaborat cu bănci şi instituţii financiare mari din România şi cred că au o poziţie bună (aş mentiona BT si ING dar mai sunt multe altele). Unele dintre ele se află în avangarda revoluţiei digitale şi continuă să inoveze în domeniu. Deci, cred că domeniile bancar şi financiar sunt bine plasate în era digitală. Am observat un nivel bun de digitalizare şi în zona furnizorilor privaţi de servicii medicale - lucru care apare în mod natural, pentru că îşi doresc să optimizeze eficienţa operaţională şi să ofere cele mai bune servicii clienţilor din portofoliu. Pe de altă parte, cred că suntem în urmă cu digitalizarea instituţiilor publice. Am observat progrese şi aici (ghişeul.ro, alte portaluri, etc.), dar nu sunt suficiente pentru o ţară membră UE, mai ales o ţară care este foarte puternică în domeniul IT. De asemenea, este necesară conectarea sistemelor şi integrarea între baze de date şi servicii gândită pentru a simplifica, în principal, viaţa oamenilor şi în secundar a funcţionarilor şi instituţiilor care le operează.

Acum este un moment bun pentru a investi în această zonă, atât pentru beneficiul imediat de a putea continua activităţile economice cât timp suntem în izolare, cât şi pentru a ajuta la relansarea economiei, atrăgând aici profesionişti şi companii care trec printr-o scădere a activităţii în alte zone.

Reporter: Care sunt avantajele ce plasează serviciile dumneavoastră în fruntea competiţiei?

Claudiu Constantinescu: Pe scrut, cred că toate elementele principale, care ne menţin în fruntea competiţiei, vin din obiectivele companiei şi din cultura noas­tră organizaţională. Ne concentrăm pe livrarea de soluţii end-to-end, de la idee la producţie, dezvoltăm parteneriate pe termen lung cu clienţii noştri pentru a înţelege provocările, nevoile şi contextul în care activează, creăm soluţii şi strategii, implementăm şi dezvoltăm platforme şi aplicaţii, le facem disponibile, le menţinem şi le îmbunătăţim pentru a asigura functionarea şi dezvoltarea acestora pe termen lung. Multe alte companii acoperă doar una sau câteva din aceste zone, clientul fiind nevoit să propună soluţia - şi, adesea, clienţii nu au competenţe tehnologice foarte dezvoltate. Ajutăm clienţii să îşi accelereze capacitatea de inovare, atât în pieţele lor, cât şi în cadrul propriilor organizaţii. Căutăm împreună idei noi care utilizează tehnologia în diferite moduri şi apoi îi sprijinim să schiţeze şi să proiecteze sisteme de înaltă calitate, gata de producţie, care să livreze valoare comercială reală. Ne concentrăm pe oameni, suntem pasionaţi să înţelegem cum şi de ce utilizatorii noştri vor să interacţioneze cu un produs sau un serviciu şi punem aceste cunoştinţe în cen­trul a tot ce construim pentru a permite utilizatorilor să profite din plin de toată interacţiunea cu aceştia, produsul sau serviciul lor. Ţintim mereu excelenţa tehnică: inginerii noştri proiectează şi construiesc platforme tehnologice flexibile, scalabile şi accesibile pentru a susţine activitatea şi clienţii acestora într-un mod optim, permiţându-le să livrreze produsele mai repede, să îşi amplifice capacitatea de răspuns şi să îşi sporească calitatea pentru clienţii pe care îi deservesc. În cuvintele directorului nostru executiv, John Cotterell: "În ultimele două decenii, Endava a redefinit interacţiunea oamenilor cu tehnologia şi lumea din jurul lor, combinând strategii de produs şi tehnologie, experienţe inteligente şi inginerie de talie mondială pentru a ne ajuta clienţii să devină mai deschişi, mai adaptabili şi mai eficienţi."

Reporter: Ce ar trebui să facă autorităţile pentru ca ţara noastră să se dezvolte digital astfel încât să se reducă diferenţele faţă de membrii din afara Uniunii Europene?

Claudiu Constantinescu: În primul rând să continue şi să accelereze investiţiile în educaţie la toate nivelurile şi să adauge elemente de educaţie tehnologică încă din anii de început. Apoi este transformarea digitală care este unul dintre sectoarele ce poate fi un motor pentru redresarea economică, atât pe parcursul acestei perioade, cât şi după - şi mă refer, în special, la digitalizarea administraţiei publice.

Reporter: Vă mulţumesc!