(Interviu cu Alexandru Lăpuşan, CEO Zitec)

Reporter: Ce avantaje şi ce dezavantaje are sectorul de IT&C din criza Coronavirus?

Alexandru Lăpuşan: Similar cu ce s-a întâmplat în timpul crizei economice din 2008, vedem şi astăzi o suspendare temporară a deciziilor de achiziţie, în mai toate achiziţiile ne-esenţiale pentru o companie. Este normal sa vedem acelaşi fenomen şi în cazul serviciilor de dezvoltare software. Este o reacţie normală a managerilor la volatilitatea din aceste luni. În cazul serviciilor de digital marketing impactul a fost mult mai mare, deoa­rece comportamentul consumatorilor s-a modificat dramatic, multe campanii nemaifiind eficiente. Pe de altă parte, consider că este un moment bun de comunicare, oamenii au nevoie de ştiri pozitive şi de optimism, iar companiile au şansa să se concentreze în această direcţie şi să beneficieze de această oportunitate. De asemenea este un moment bun pentru a lansa produse şi abordări noi, atât timp cât se suprapun cu tendinţele de consum din această perioadă. Vorbim de o criză atipică pentru generaţia noastră. Dacă evoluţia pandemiei nu dă semne de încetinire, dis­tanţarea socială va continua. Astfel, obiceiurile noastre de zi cu zi, inclusiv cele de consum se schim­bă, iar comunicaţiile la distanţă sau cumpărăturile online vor deveni indispensabile. Toate acestea presupun investiţii în IT, prin urmare mă aştept ca întregul sector IT să fie pe un trend ascendent în următoarea perioadă. Mai mult decât atât, pe toată durata crizei va trebui să analizăm cât mai pragmatic fiecare situaţie pentru a vedea oportunităţile, care cu siguranţă există într-o formă sau alta.

Reporter: Cum percepeţi cererea din piaţă, în ultimele luni?

Alexandru Lăpuşan: Majoritatea companiilor, mai ales cele impactate direct de criză, dar şi cele impactate indirect sau chiar neimpactate au intrat într-o notă de amânare a deciziilor bugetare pentru a putea avea o imagine mai clară asupra modului în care le vor fi afectate veniturile în perioada următoare. Prin urmare, şi decizii care erau aproape de finalizare, fie că vorbim de contracte de prestări servicii sau investiţii, au trecut într-un mod de stand-by care va dura probabil minimum două luni. Pentru proiectele care depindeau direct de zona de comerţ şi mai ales de comportamentul consumatorilor, e foarte posibil ca acesta să dureze mai mult, poate 6-12 luni, până s-ar putea reveni la obiceiurile de consum cu care eram familiarizaţi până acum.

Reporter: Vedeţi riscuri care v-ar putea afecta proiectele pregătite?

Alexandru Lăpuşan: Momentan nu avem motive să credem că în proiectele pregătite există riscuri majore, iar pe un orizont mediu de timp ne aşteptăm la rezultate foarte bune, inclusiv pentru luna aprilie, aşa cum au fost cele pe luna martie. Vom continua procesul de recrutare de la distanţă pentru extinderea echipei, inclusiv pentru poziţiile tehnice. În ceea ce îi priveşte pe partenerii noştri, am discutat încă de la debutul crizei care este impactul pe care îl resimt asupra afacerilor lor, asupra planurilor de dezvoltare software, a bugetelor alocate activităţilor de marketing şi cum pot trece mai uşor peste aceas­tă perioadă fără să resimtă consecinţele economice.

Reporter: Cum a evoluat până acum piaţa pe care activaţi şi ce perspective vedeţi pentru acest an?

Alexandru Lăpuşan: Credem în continuare că piaţa de IT o să crească. Faptul că oamenii lucrează de acasă în această perioadă a demonstrat firmelor că este nevoie să trateze mai serios acest mod de lucru de la distanţă. Prin urmare, cred că se va investi mai mult în infrastructura IT necesară pentru lucrul de acasă. Iar aici nu mă refer numai la softuri de conferinţe, înseamnă şi aplicaţii sau soluţii back-office care să permită companiilor un mod de lucru mai eficient la distanţă. De asemenea, sectorul de e-commerce cu siguranţă va creşte puternic în perioada următoa­re. Inclusiv jucătorii clasici, offline, care vindeau înainte de criză undeva pe la 5-10% prin magazinul online, şi nu au avut o strategie bine definită privind digitalul, cred că acum îşi vor recalcula priorităţile şi vor aloca o mai mare importanţă vectorului online, pentru că urmează o perioadă în care se va comanda mai mult de acasă şi se va plăti mai mult electronic, cu cardul.

Din păcate, evident că firmele de IT cu expunere pe zonele afectate precum HoReCa (hoteluri, restaurante), vor fi în continuare afectate pentru că nu mă aştept ca în acest sector să asistăm la o revenire rapidă. Cred că oamenii vor fi mai calculaţi în următoarea perioada şi reticenţi în a-şi cheltuii economiile mai ales în călătorii peste graniţă.

Reporter: Cu ce probleme vă confruntaţi în activitatea zilnică?

Alexandru Lăpuşan: În primul rând, dinamica pieţei muncii din România. Cererea de forţă de muncă în domeniul IT rămâne în continuare ridicată. Cu atât mai mult din perspectiva lucratului de acasă, şi firmele vestice vor fi poate mai dispuse să lucreze cu specialiştii din România în regim remote, ceea ce va pune o presiune mai mare pe companiile locale. Problema noas­tră de lipsă de talente comparativ cu cererea de talente se va accentua, ceea ce va duce din nou la creşterea salariilor şi, implicit, la creşterea costului forţei de muncă din IT. Totodată, vom asista la o scădere a competitivităţii în cazul firmelor româneşti care au nevoie să cumpere servicii de IT, pentru că orice va presupune consultanţă şi soluţii personalizate va fi mai scump.

Reporter: Oferă ţara noastră un cadru legislativ optim pentru dezvoltarea afacerilor companiei dumneavoastră?

Alexandru Lăpuşan: Pe de o parte credem într-o piaţă liberă şi un stat neintervenţionist. Pe de altă parte, avem un dezavantaj clar faţă de state din zonă precum Polonia sau Bulgaria, ţări cu care concurăm de multe ori direct în ceea ce înseamnă produsele şi serviciile de IT pe piaţa internaţională, şi ale căror Guverne oferă măsuri de stimulare pentru piaţa de IT. În prezent, primim o jumătate din ce presupunea iniţial deducerea fiscală pentru IT, şi se vehiculează că şi aceasta va fi eliminată în curând. Dacă celelalte state oferă măsuri mult mai bune pentru a atrage proiecte, investitori şi talente, iar noi nu le avem, este evident din start nu vom mai fi competitivi în context internaţional. Într-o comparaţie a ţărilor vecine şi concurente în această piaţă globală, România se va diferenţia negativ, prin lipsa oricărei politici de susţinere a IT-ului.

Reporter: Cu ce rezultate financiare aţi încheiat anul trecut?

Alexandru Lăpuşan: Am încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de circa 7 milioane de euro, o creştere de 34% faţă de rezultatele obţinute în 2018. Am continuat, astfel, o serie de zece ani de succes pentru Zitec, în care creşterea anuală a afacerilor a fost, în medie, de 24%. Sperăm ca în acest an să avem o creştere procentuală similară celei de anul trecut, de peste 30%.

Reporter: Cu ce servicii veniţi în piaţă şi ce aveţi în pregătire?

Alexandru Lăpuşan: Pentru anul acesta mizăm pe dezvoltarea şi creşterea produselor proprii: "Regista" şi "Mirro", dar şi pe consolidarea poziţiei în topul furnizorilor de servicii de digital marketing.

Primul produs propriu din portofoliul nostru, "Regista", este lider pe piaţă pe segmentul aplicaţiilor de registratură şi managementul documentelor în administraţia publică locală. Susţinem activ digitalizarea instituţiilor publice, reducerea eternei birocraţii la minimum şi simplificarea comunicării dintre cetăţean şi instituţiile publice. Până în prezent, aplicaţia dezvoltată de noi a ajutat la eficientizarea activităţii interne din peste 500 de instituţii publice şi companii private din 40 de judeţe din ţară.

Pentru a sprijini şi accelera procesul de digitalizare în special în contextul actual, am anunţat de curând că oferim autorităţilor locale trei luni de licenţă gratuită pentru aplicaţiile de Managementul documentelor şi e-Guvernare ale aplicaţiei "Regista".

Cel de-al doilea produs dezvoltat in-house este "Mirro", prima soluţie completă de performance management din ţară, lansată anul trecut. Putem spune că "Mirro" este rezultatul experienţei noastre de aproape 17 ani ca angajatori de top în industria de IT. Am dezvoltat "Mirro" pentru a stimula productivitatea echipelor şi a încuraja feedback-ul în timp real, sugestiile de îmbunătăţire şi, în general, comunicarea între colegi. Totodată, pentru companiile interesate de simplificarea lucrului de acasă, impus de condiţiile dificile actuale, oferim timp de trei luni acces gratuit la aplicaţia "Mirro".

În ceea ce priveşte divizia noas­tră de digital marketing, aceasta a avut o creştere semnificativă anul trecut, fapt pentru care ne-am mărit echipa de la 6 specialişti la începutul anului trecut la 16 specialişti cu certificări Google AdWords şi Google Analytics pentru a acoperi creşterea constantă a numărului de clienţi. Pentru anul în curs avem noi parteneriate atât cu clienţi din România, cât şi din străinătate, în care mizăm foarte mult pe soluţii personalizate adaptate obiectivelor lor de performanţă.

Marele avantaj al faptului că divizia Zitec de Digital Marketing funcţionează ca o agenţie de digital integrată într-o companie de tehnologie, este că avem o abordare 360 grade - toată paleta de servicii ce poate deservi un client: de la strategie la lansarea pe piaţă. În plus, echipa de online marketing lucrează cu clienţi din mai multe ţări din Europa şi Statele Unite, iar experienţa internaţională ne aduce un plus de know-how relevant şi rar pe piaţa locală.

Reporter: Cât aţi bugetat să cheltuiţi pentru investiţiile din acest an?

Alexandru Lăpuşan: Pentru 2020 avem în plan investiţii de circa 1 milion de euro, din care 300.000 de euro vor fi distribuiţi pentru cursuri, certificări, infrastructură hardware şi software, iar 700.000 euro în dezvoltarea produselor proprii Zitec.

Reporter: Cu ce avantajele vin produsele Zitec în piaţă, faţă de cele ale concurenţei?

Alexandru Lăpuşan: Cred că în primul rând experienţa pe care am dobândit-o în cei aproape 17 ani de activitate şi faptul că suntem una dintre puţinele companii româneşti certificată Microsoft Application Development, Microsoft Gold Cloud Platform, Amazon AWS Technology Partner şi Google Cloud Partner, precum şi singura companie românească Partener Magento şi unic furnizor în România al platformei de soluţii e-commerce în cloud VTEX.

De asemenea, menţinem o legătură foarte strânsă şi dezvoltăm parteneriate strategice cu clienţi care se află în plin proces de trans­formare digitală din industrii variate, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În plus, prin proiectele pe care le dezvoltăm în peste 15 ţări de pe trei continente beneficiem de o experienţă internaţională şi de acces la tehnologii nou lansate, înainte de a fi disponibile pe piaţa din România.

Reporter: Câţi angajaţi aveţi în România?

Alexandru Lăpuşan: În prezent, din echipa Zitec fac parte 170 de colegi în ambele sedii, din Bucureşti şi Braşov.

Reporter: Multe dintre sectoarele economiei, printre care cel bancar, fiscal, sanitar etc., urmăresc digitalizarea sistemelor în care activează. Cum ne situăm faţă de ţările dezvoltate din Europa, pe harta digitalizării?

Alexandru Lăpuşan: România se situa în 2019 pe ultimul loc în ceea ce priveşte gradul de digitalizare la nivelul serviciilor publice în rândul statelor din Uniunea Europeană, potrivit clasamentului realizat de DESI. Raportul analizează opt indici, precum gradul de interacţiune online al utilizatorilor cu administraţiile publice, măsura în care diferite cereri pot fi soluţionate online sau accesul rapid la informaţie. Cred că acum, în contextul în care ne aflăm cu toţii, se simte cel mai acut această lipsă de digitalizare în rândul autorităţilor şi ins­tituţiilor publice. Odată cu distanţarea socială şi limitarea deplasărilor, toate interacţiunile dintre cetăţeni şi funcţionarii publici trebuie să se desfăşoare electronic, indiferent că vorbim de cereri pentru eliberarea unor documente sau de posibilitatea de a face sesizări online.

Prin "Regista" am încercat să acoperim această nevoie. O bună parte dintre instituţiile publice au înţeles cât este de importantă transformarea digitală pentru activitatea lor, celelalte probabil vor trebui să se conformeze odată cu evoluţia crizei.

Reporter: Ce ar trebui să facă autorităţile pentru ca ţara noastră să se dezvolte din punct de vedere digital şi să reducem decalajele faţă de statele din Uniunea Europeană?

Alexandru Lăpuşan: Chiar şi acum, în al doisprezecelea ceas, este un moment bun ca autorităţile să introducă o serie de politici de sprijinire şi de accelerare a digitalizării. Un prim pas a fost decizia statului de a solicita instituţiilor pu­blice o rezolvare electronică a solicitărilor din partea cetăţenilor. Conform articolului 6 din OUG 38/2020, intrată în vigoare în­ce­pând cu data de 7 aprilie 2020, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţia cetăţenilor portaluri online pentru primirea documentelor electronice. Acest lucru simplifică extraordinar de mult relaţia funcţionar-cetăţean, cât şi activitatea funcţionarilor publici, prin reducerea birocraţiei, dar şi limitarea totală a deplasărilor prin comunicarea la distanţă.

În ceea ce priveşte companiile private, acestea ar trebui să beneficieze de vouchere pentru digitalizare din partea statului, stabilite în funcţie de dimensiunea şi de indus­tria în care activează, şi care să le permită să opereze de la distanţă, să poată vinde online şi astfel să le asigure funcţionalitatea.

Reporter: Mulţumesc!