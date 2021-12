SUPLIMENT TABAC"Digitalizarea - esenţială pentru a răspunde nevoilor consumatorilor"

• (Interviu cu Ileana Dumitru, Director Juridic şi Relaţii Publice al Ariei Europa Centrală şi de Sud în cadrul BAT)

Reporter: La mai bine de un an şi jumătate de pandemie şi în contextul unei digitalizări forţate, care ne obligă să ne îndreptăm către servicii şi produse de tip smart, unde se situează indus­tria tutunului? Cum a evoluat aceasta în ultima perioadă?

Ileana Dumitru: Inovaţia şi noile tehnologii impactează la nivel global toate industriile, produsele şi consumatorii, iar digitalizarea este un element important în cadrul unei companii cum este BAT. Este exact direcţia aleasă de noi pentru viitor, bazată pe trei piloni principali: inovaţia în cercetarea şi dezvoltarea produselor noas­tre; transformarea printr-o abordare multidimensională a portofoliului concentrat pe produse de nouă generaţie cu risc redus*, care să răspundă nevoilor şi preferinţelor tot mai diverse ale consumatorilor; sustenabilitatea afacerii noastre, transpusă în reducerea impactului asupra sănătăţii şi a mediului.

În plus, la BAT am adus inovaţia şi în modelul de business al companiei ce ţine de retail, iar digitalizarea a devenit esenţială pentru a răspunde nevoilor consumatorilor şi pentru a ne sprijini partenerii comerciali, în special pe cei din HoReCa şi retail, puternic afectaţi de această perioadă dificilă. BAT România a devenit primul jucător în domeniul produselor din tutun care a înfiinţat o platformă de comenzi on-line, am dezvoltat un sistem care facilitează transferul de date în format electronic, în timp real, între doi parteneri comerciali, dar şi în sistemul de lucru Tele-sales.

Reporter: Cum apreciaţi evoluţia contrabandei cu produse din tutun, în ultimul an?

Ileana Dumitru: Eforturile autorităţilor împotriva combaterii comerţului ilicit au continuat şi anul acesta, iar în luna iulie piaţa neagră a ţigaretelor a ajuns la 7,7% din totalul consumului, cel mai mic nivel din 2021. Însă, deşi conform www.stopcontrabanda.ro, până în acest moment al anului autorităţile au capturat peste 95 de milioane de ţigări de contrabandă cu o valoare totală mai mare de 56 de milioane de lei, contrabandiştii caută mereu noi modalităţi şi rute prin care să introducă ilegal ţigări în piaţă.

Continuarea bunei colaborări pe care am avut-o de-a lungul anilor cu autorităţile înseamnă protejarea fumătorilor adulţi de produsele nereglementate şi diminuarea prejudiciilor aduse bugetului de stat în fiecare an. Pe fondul scăderii record a comerţului ilicit care a coborât anul trecut pentru prima dată sub nivelul de 10%, BAT a fost, în anul 2020, cel mai mare contribuabil la bugetul României, cu un aport total de aproape 9,6 miliarde de lei (două miliarde de euro), sub formă de taxe şi impozite. De asemenea, nivelul redus al contrabandei a adus şi în 2021 o contribuţie consistentă a BAT la finanţele statului, BAT contribuind la bugetul de stat cu 7,8 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului curent, însemnând o creştere de 900 de milioa­ne de lei (sau 13%) faţă de aceeaşi perioadă a lui 2020.

Reporter: Ce măsuri credeţi că ar mai trebui luate pentru scăderea pieţei negre a ţigărilor?

Ileana Dumitru: Conform Strategiei Naţionale de Apărare a ţării pentru perioada 2020-2024, contrabanda este o ameninţare la adresa securităţii naţionale, iar investiţiile în siguranţa frontierelor României sunt esenţiale pentru reducerea unui fenomen care ne afectează pe toţi: consumatori, companii corecte şi stat. Eforturile autorităţilor de control trebuie susţinute şi ne bucurăm să fim alături de partenerii noştri instituţionali, atât prin dialog şi expertiză, cât şi prin donaţii de echipamente necesare în combaterea traficului ilicit. În luna august, am marcat alături de Poliţia Română de Frontieră 157 de ani de existenţă a acestei instituţii, prilej cu care 250 de camere speciale de supraveghere au fost donate pentru a fi instalate pe frontiera României, într-un efort de combatere a traficului ilicit transfrontalier. Proiectul Poliţiei de Frontieră Române, realizat cu sprijinul BAT, va acoperi segmente importante din graniţa Româ­niei, supuse încercărilor continue de trecere frauduloasă cu cantităţi semnificative de ţigări.

Reporter: Cum a evoluat segmentul produselor alternative la ţigările clasice şi cum este împărţită piaţa de profil? Care este gradul de penetrare a produselor fără fum în rândul populaţiei?

Ileana Dumitru: La nivel global, BAT a investit miliarde de euro în cercetarea, dezvoltarea şi punerea pe piaţă a produselor cu risc redus. Ne-am asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun, inclusiv prin reducerea impactului afacerii noastre asupra sănătăţii, iar în prezent oferim consumatorilor adulţi o gamă variată de produse inovatoare între care ţigări electronice, produse care încălzesc tutunul şi produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

glo Hyper este cel mai recent dispozitiv de încălzire a tutunului al BAT, care nu implică ardere. Spre deosebire de ţigarete, care ard tutunul la aproximativ 900 grade C, glo încălzeşte tutunul la o temperatură de aproximativ 240 grade C. Este larg acceptat faptul că principalele riscuri asociate fumatului sunt cauzate de inhalarea fumului produs prin arderea tutunului, de aceea glo are potenţialul de a reduce aceste riscuri, iar rezultatele studiilor derulate până în prezent susţin acest potenţial.

Compania noastră şi-a asumat un obiectiv foarte clar, de a construi un viitor mai bun, iar principala direcţie de îndeplinire a acestui obiectiv este prin reducerea impactului afacerii noastre asupra sănătăţii. Afacerea noas­tră nu este definită prin produsele comercializate, ci prin aşteptările consumatorilor cărora le răspunde. Consumatorii adulţi îşi doresc produse cu un risc redus: este rolul nostru să investim în cercetarea şi dezvoltarea acestor produse, al autorităţilor de reglementare să le recunoască specificul diferit de ţigarete şi al presei de specialitate să contribuie la o informare corectă şi completă a consumatorilor.

Reporter: Cum evoluează cererea din acest segment de piaţă şi ce estimaţi că va urma în acest domeniu?

Ileana Dumitru: Observăm o apetenţă din ce în ce mai ridicată pentru produsele de ultimă generaţie cu risc redus şi de aceea construim un portofoliu divers de categorii de produse care nu ard, create conform preferinţelor consumatorilor adulţi. Percepţiile consumatorilor sunt foarte importante pentru a stabili dacă produsele care încălzesc tutunul, cum ar fi glo, pot contribui la strategiile de reducere a riscurilor asociate fumatului, oferind consumatorilor alternative viabile la fumat.

BAT a derulat, în acest an, prin intermediul IRES, al doilea astfel de studiu de percepţie la nivelul consumatorilor, iar rezultatele sunt elocvente: consumatorii români care au trecut la glo şi au renunţat complet la fumat percep cele mai mari diferenţe între utilizarea produselor din tutun încălzit şi fumat: 86% dintre consumatori afirmă că tuşesc mai puţin acum faţă de atunci când fumau, peste 90% dintre consumatorii români de glo consideră că acesta are un impact semnificativ mai mic decât ţigările asupra calităţii aerului din interior, asupra mirosului hainelor şi mâinilor şi asupra respiraţiei, 77% simt că dantura lor e mai puţin afectată şi 67% susţin că percep produsele pentru încălzirea tutunului ca având un impact redus asupra stării lor fizice. Sunt rezultate care ne încurajează foarte mult în călătoria noastră pentru un viitor mai bun prin reducerea impactului asupra sănătăţii. Ca atare, BAT încurajează fumătorii care alt­fel ar continua să fumeze să treacă complet la alternative cu risc redus*.

Reporter: Cum caracterizaţi Legislaţia din domeniu? Ce lipsuri are aceasta şi ce ar trebui făcut pentru îmbunătăţirea ei?

Ileana Dumitru: BAT crede cu tărie în alegeri informate şi într-un dialog echilibrat şi deschis ca element fundamental pentru decizii informate şi corecte. Consumatorii sunt diferiţi, cu experienţe şi preferinţe proprii, iar legislaţia trebuie să ţină cont de acest aspect. Autorităţile care iau în considerare măsuri excesiv de restrictive, adesea de suprareglementare, trebuie să aibă în vedere şi dreptul consumatorilor adulţi la decizii informate în ceea ce priveşte produsele alternative la fumat.

Pe măsură ce tot mai mulţi români fac trecerea spre produse cu potenţial de risc redus şi veniturile din acciza aplicată ţigărilor se reduc, înţelegem nevoia de creştere a taxării şi pentru aceste noi produse - ţigări electronice şi produse care încălzesc tutunul. Ştim că alte ţări în care piaţa produselor care încălzesc tutunul a crescut, cum ar fi Ucraina, Slovenia, Ungaria, Japonia şi Coreea de Sud au reacţionat rapid pentru a preveni scăderea veniturilor din acciză, iar în multe dintre aceste ţări acciza produselor care încălzesc tutunul este egală sau aproape egală cu cea pentru ţigarete. Totuşi, sperăm că autorităţile române vor face creşteri moderate şi, mai important, etapizate, care să asigure un context economic stabil şi un cadru fiscal echilibrat, care pot genera acea predictibilitate atât de necesară unei dezvoltări solide a business-ului.

Reporter: Ce proiecte investiţionale aveţi pe acest segment?

Ileana Dumitru: BAT investeşte constant resurse semnificative în cercetarea şi dezvoltarea noilor categorii de produse fără combustie, dar şi în diferite categorii de studii care să demonstreze potenţialul de risc redus al acestora faţă de fumat. Pentru a demonstra potenţialul glo de a reduce ris­curile asociate fumatului, BAT a rea­lizat până acum peste 300 de studii chimice, biologice, clinice şi comportamentale, dar şi cel mai lung studiu clinic în domeniu, derulat în Marea Britanie timp de un an de zile. Principalul obiectiv este analiza impactului trecerii de la fumat la glo asupra expunerii la anumite substanţe nocive, precum şi indicatorii de risc potenţial ai mai multor boli asociate fumatului faţă de continuarea fumatului, iar rezultatele preliminare ale acestui studiu sunt încurajatoare.

Reporter: Ce alte investiţii aţi realizat în ultima perioadă şi ce planuri de investiţii aveţi în general, pentru anul în curs?

Ileana Dumitru: Suntem prezenţi pe piaţa din România încă din 1996, prin trei entităţi: fabrica de producţie din Ploieşti, compania de distribuţie la nivel naţional şi un centru global de servicii. Suntem un investitor strategic în România, fabrica BAT de la Ploieşti fiind a doua cea mai mare din Uniunea Europeană a grupului şi între primele cinci la nivel global. De asemenea, angajamentul BAT faţă de România este demonstrat şi prin faptul că România este prima ţară din Uniunea Europeană şi al treilea centru global în care sunt produse consumabile din tutun folosite împreună cu glo. Am investit peste 500 de milioane de euro în fabrica de la Ploieşti, iar în urma acestor investiţii producţia de ţigarete a crescut cu circa 20% în ultimii ani.

BAT va continua să investească în dezvoltarea afacerii sale în România, în creşterea profesională permanentă a angajaţilor săi şi în proiecte cu impact pozitiv pentru societate şi comunităţi. Pentru a ne atinge aceste obiective însă este nevoie de un context economic stabil şi de un cadru fiscal echilibrat, care pot genera acea predictibilitate atât de necesară unei dezvoltări solide a business-ului.

Reporter: Ce proiecte aveţi pe partea de inovaţie şi cercetare?

Ileana Dumitru: Ne-am asumat angajamentul de a construi un viitor mai bun, prin reducerea impactului asupra sănătăţii. Peste 1.500 de oameni de ştiinţă şi ingineri dedicaţi din cadrul BAT derulează cercetări ştiinţifice în domenii precum chimia, toxicologia, studiile clinice şi comportamentale pentru a dezvolta o gamă largă de produse din tutun şi nicotină care să ofere fumătorilor adulţi din întreaga lume alternative cu risc redus la fumat. De asemenea, am realizat până acum peste 300 de studii care, coroborate, susţin potenţialul de risc redus al glo, iar în prezent efectuăm primul studiu clinic din Marea Britanie desfăşurat pe un an de zile.

La nivel de organizaţie, BAT şi-a asumat ca obiectiv atingerea pragului de 50 de milioane de consumatori ai produselor noastre care nu implică ardere până în 2030. Anul trecut, 3 milioane de consumatori au optat pentru aceste produse, iar în prima parte a acestui an li s-au alăturat alţi 1,4 milioane, ajungând astfel la un total de peste 15 milioane de consumatori ai produselor noastre fără combustie.

Ne concentrăm, de asemenea, pe dezvoltarea de soluţii pentru sustenabilitatea afacerii noastre şi alegem să investim în noi tehnologii şi resurse care să contribuie la realizarea obiectivelor ambiţioase anunţate în 2020, anume neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon la nivelul întregului lanţ valoric până în 2050; 100% energie regenerabilă până în 2030; niciun deşeu rezultat din activitatea centrelor de producţie să nu mai ajungă în gropi de gunoi până în 2025; creşterea volumului de apă reciclată la 30% până în 2025; şi eliminarea plasticului de unică folosinţă nenecesar şi asigurarea faptului că toate ambalajele de plastic sunt reutilizabile, reciclabile sau compostabile până în 2025.

Reporter: Cât din producţia de ţigarete exportaţi şi în ce ţări?

Ileana Dumitru: Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, valoarea totală a exporturilor de produse din tutun prelucrat, adică ţigarete şi produse din tutun încălzit, în anul 2020 a fost de 1,37 miliarde euro, cu 45% mai mult decât anul precedent. BAT România trimite la export către zeci de ţări din întreaga lume aproximativ 60% din volumele produse la Ploieşti, unde se află a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în prima jumătate a acestui an comparativ cu cea din perioada similară din 2020 şi ce estimări aveţi pentru întreg anul 2021?

Ileana Dumitru: Am încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 11,3 miliarde de lei (2,35 mld. euro), în creştere cu 5,8% faţă de 2019. Totodată, BAT a fost cel mai mare contribuabil la bugetul de stat în 2020, cu o contribuţie totală de aproape 9,65 miliarde lei (aproximativ 2 miliarde euro), sub formă de taxe şi impozite.

Reporter: Câţi angajaţi are compania?

Ileana Dumitru: BAT este un angajator strategic în România, creând peste 3.000 de locuri de muncă bine plătite şi generând alte 30.000 de locuri de muncă indirect prin lanţul de distribuţie şi aprovizionare. Investim constant în dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor noştri, suntem permanent atenţi la nevoile lor şi ne bucurăm că aproape jumătate dintre ei lucrează în cadrul companiei de 10 ani sau mai mult.

Reporter: Ce cotă de piaţă aveţi?

Ileana Dumitru: BAT este cel mai mare jucător de pe piaţa tutunului din România, cu o cotă de piaţă de peste 50%.

Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei, în ultimul an?

Ileana Dumitru: BAT şi-a asumat angajamentul de a continua investiţia în dezvoltarea produselor cu risc redus, precum glo, şi de a dezvolta agenda de responsabilitate faţă de mediu şi de societate. Iar 2021 este un an în care am făcut paşi importanţi în această direcţie. Avem permanent în vedere consolidarea poziţiei de lider de piaţă şi rămânem fideli angajamentului nostru de a reduce impactul business-ului asupra sănătăţii, cu progrese semnificative către atingerea lui. La nivel global, compania a investit miliarde de euro în cercetarea, dezvoltarea şi punerea pe piaţă a produselor cu risc redus*. România este prima ţară din Uniunea Europeană în care sunt produse Neo, consumabilele din tutun folosite împreună cu glo, produsul inovator care încălzeşte tutunul. În plus, fabrica de la Ploieşti este, în prezent, singurul furnizor de Neo pentru restul Uniunii Europene.

De asemenea, continuăm dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a mucurilor de ţigară, iar concursul de design pentru scrumiere stradale şi de buzunar organizat în parteneriat cu revista igloo aduce inovaţia şi creativitatea necesare pentru creşterea nivelului de responsabilitate individuală faţă de mediu şi de comunitate. În plus, continuăm să susţinem mediul cultural, artis­tic şi de afaceri din România şi depunem eforturile necesare pentru reducerea impactului asupra mediului în unităţile noastre de producţie, prin reducerea deşeurilor, a amprentei de carbon şi prin contribuţie la economia circulară.

Reporter: Mulţumesc!

* Bazat pe dovezile existente şi presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse. Aceste produse nu sunt lipsite de risc şi provoacă dependenţă.