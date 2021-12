SUPLIMENT TABAC"Suntem angajaţi 100% în construirea unui viitor fără fum"

• Cu aproape 500 de milioane investiţi începând din 2017 şi investiţii suplimentare de peste 100 de milioane de dolari în perioada 2022-2023, fabrica din Otopeni se află în centrul strategiei companiei de a construi un viitor fără fum • Daniel Cuevas: "Un profil de risc scăzut [al produsului din tutun] ar trebui să determine o reglementare diferenţiată, inclusiv din punct de vedere fiscal"

• (Interviu cu Daniel Cuevas, Director General Philip Morris România)

Reporter: Cum a evoluat industria tutunul în ultima perioadă, de pandemie şi schimbări care ne-au obligat la digitalizare mai rapid decât ne-am fi aşteptat?

Daniel Cuevas: O întrebare foarte bună, la care voi răspunde referindu-mă strict la compania pe care o reprezint. Philip Morris International (PMI) este o companie aflată în plin proces de transformare - acum aproximativ 13 ani am început să ne concentrăm asupra cercetării şi dezvoltării produselor fără fum ca alternativă la continuarea fumatului, iar în 2016 am făcut publică ambiţia companiei de a convinge toţi fumătorii adulţi care, altfel, ar continua să fumeze să treacă la produse fără fum cât mai curând posibil.

Ne-am transformat din temelii pentru a construi un viitor fără fum. În ultimul an şi jumătate, această transformare a fost accelerată şi datorită digitalizării proceselor şi activităţilor comerciale. Ne-am concentrat pe digitalizarea proceselor şi a activităţii pentru a fi mai aproape de consumatori, pentru a le putea oferi acces facil la produse şi serviciile noastre.

Am investit constant în îmbunătăţirea infrastructurii digitale, astfel încât utilizatorii adulţi să îşi poată comanda online tot ce au nevoie pentru o experienţă completă, fără costuri suplimentare de transport şi cu livrări rapide şi sigure.

Dacă mă uit la rezultatele companiei din ultimul an, pot spune că decizia strategică a Philip Morris International de a convinge toţi fumătorii adulţi care altfel ar continua să fumeze să înlocuiască produsele din tutun care ard, cum sunt ţigările, cu produse fără fum, fundamentate ştiinţific a fost una corectă şi că suntem pe drumul cel bun în atingerea acestui obiectiv. La nivel global, la finalul lunii septembrie 2021, produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile pentru vânzare în 70 de pieţe în principalele oraşe sau la nivel naţional, iar PMI estimează că aproximativ 14,9 milioane de fumători adulţi din întreaga lume au trecut la IQOS, dispozitivul care încălzeşte tutunul dezvoltat de compania noastră, şi au renunţat la fumat.

Reporter: Cum a evoluat acest segment al produselor alternative la ţigările clasice şi cum este împărţită piaţa de profil? Care este gradul de adoptare a produselor fără fum în rândul populaţiei?

Daniel Cuevas: IQOS, dispozitivul care încălzeşte tutunul dezvoltat de Philip Morris International, a fost lansat în România în toamna anului 2015. De atunci, numărul fumătorilor adulţi care au decis să treacă de la ţigări tradiţionale la această alternativă la continuarea fumatului creşte încet, dar constant, iar în oraşele mari, IQOS a devenit o marcă importantă în categoria produselor fără fum. Ne bucurăm să vedem consumatori adulţi care fac trecerea la produsele noastre, ce reprezintă o alternativă mai bună decât continuarea fumatului şi care pot, astfel, să se bucure de beneficiile pe care tehnologia dezvoltată de compania noastră le aduce în viaţa lor.

Categoria produselor fără fum are, în continuare, o pondere mică pe piaţă, raportat la numărul fumătorilor adulţi din România, însă are potenţial. Înlocuirea ţigărilor cu aceste alternative va fi posibilă doar dacă cei 5 milioane de fumători adulţi actuali vor avea acces la informaţii corecte despre aceste produse. Gradul de dezinformare în legătură cu produsele fără fum este foarte mare, deşi suntem prezenţi pe această piaţă de aproape şase ani.

Vrem să construim un viitor fără fum, să înlocuim complet ţigările cât mai curând posibil şi ne concentrăm resursele pe dezvoltarea, fundamentarea ştiinţifică şi comercializarea res­ponsabilă a produselor fără fum. Deoarece nu ard tutunul, aceste produse inovatoare nu produc fum, ci un aerosol care conţine niveluri semnificativ reduse ale compuşilor chimici nocivi care cauzează bolile asociate fumatului.

Din fericire, în întreaga lume, societatea începe să realizeze potenţialul enorm pe care îl au aceste produse în rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme de sănătate la nivel global, problema fumatului. Un sondaj realizat de compania de cercetare Povaddo la nivel global, la cererea PMI, arată că 73% dintre respondenţi doresc ca guvernele să ia în considerare rolul pe care îl pot avea produsele alternative în construirea unui viitor fără fum în ţările lor.

Reporter: Ce estimaţi că va urma în acest domeniu?

Daniel Cuevas: Inovaţiile din ştiinţă şi tehnologie au făcut ca produsele fără fum să existe astăzi şi ca un viitor fără ţigări să fie posibil. PMI a investit, în ultimii 13 ani, peste 8,1 miliarde de dolari în cercetarea şi dezvoltarea produselor fără fum - care deşi nu sunt lipsite de riscuri - sunt o alegere mai bună pentru adulţii care altfel ar continua să fumeze. Vreau să subliniez că cea mai bună alegere pentru persoanele care fumează este să renunţe complet la ţigări şi nicotină. În continuare, este foarte important să nu expunem minorii la fumat, să prevenim iniţierea şi să promovăm renunţarea la fumat. Dar nu le putem refuza acelor adulţi care nu renunţă la fumat oportunitatea de a trece la alternative mai bune.

Continuăm să ne concentrăm resursele pe dezvoltarea fundamentată ştiinţific a produselor fără fum şi pe comercializarea responsabilă a acestora cu scopul de a înlocui complet ţigările şi credem că, susţinuţi de un cadru de reglementare adecvat şi de societatea civilă, acest lucru se poate întâmpla în decurs de 10-15 ani în mai multe ţări. Ne-am dori ca şi România să se numere printre acestea, dar mai avem un drum lung de parcurs până acolo.

Înlocuirea ţigărilor cu aceste alternative va fi posibilă doar dacă adulţii care fumează în prezent au acces la informaţii corecte despre aceste produse. O nouă generaţie de politici publice, inclusiv fiscale, poate contribui semnificativ la înlocuirea ţigărilor în rândul celor 5 milioane de români care, altfel, ar continua să fumeze, precum şi la îmbunătăţirea sănătăţii publice.

Reporter: Cum apreciaţi modul în care a evoluat contrabanda cu produse din tutun?

Daniel Cuevas: În 2020, contrabanda cu ţigarete, reflectată în consum, s-a situat la un nivel minim istoric, de 9,4%. Această tendinţă se menţine şi în 2021.

Principalele cauze pentru acest nivel minim istoric îl reprezintă restricţiile de circulaţie impuse în contextul pandemiei, dar şi acţiunile susţinute ale autorităţilor de aplicare a legii. În fiecare zi sunt înregistrate noi capturi, iar acest lucru ne spune că, deşi nivelul contrabandei a scăzut, activitatea infracţională continuă şi chiar în ritm sus­ţinut. Amintesc că, în luna mai, autorităţile române au reuşit, printr-o acţiune coordonată remarcabilă, dezmembrarea unei reţele infracţionale care opera inclusiv o fabrică ilegală în sudul României şi au confiscat aproximativ 50 de tone de tutun brut şi sute de mii de blanchete contrafăcute.

Avem o relaţie de dialog şi cooperare cu autorităţile de control pentru că avem un obiectiv comun: eradicarea comerţului ilicit cu produse din tutun. Am atras atenţia în mai multe rânduri asupra pericolelor presupuse de contrabandă şi contrafacere şi am îndemnat sectorul privat şi cel public să îşi unească forţele pentru a combate comerţul ilicit. Tocmai pentru a încuraja acest tip pe parteneriat public privat, PMI a anunţat recent lansarea celei de-a treia runde de finanţare a PMI IMPACT, iniţiativă globală care susţine proiecte menite să reducă sau să prevină comerţul ilicit, inclusiv în România.

Un alt aspect demn de menţionat referitor la acest subiect este faptul că, pe fondul micşorării fără precedent a pieţei negre a ţigaretelor şi al unui cadru fiscal stabil, companiile de tutun au virat la bugetul statului român peste 3,6 miliarde de euro, sumă care în­seamnă accize, TVA şi alte taxe, impozite şi contribuţii aferente anului 2020. Astfel, aceste companii au devenit cele mai solide contributoare la bugetul de stat. Suma este în creştere cu pes­te 10% faţă de taxele plătite pentru anul anterior. Bineînţeles, pentru a menţine aceasta tendinţă, este necesară o predictibilitate fiscală şi legislativă, ceea ce se dovedeşte a fi dificil în situaţii de criză.

Reporter: Ce măsuri credeţi că ar mai trebui luate pentru scăderea pieţei negre a ţigărilor?

Daniel Cuevas: Contrabanda cu ţigări este un fenomen foarte grav care aduce prejudicii nu doar bugetului de stat, ci reprezintă o ameninţare serioasă şi la adresa securităţii naţionale. Există mai multe măsuri care pot avea impact asupra reducerii acestui fenomen.

Pe plan legislativ sunt necesare mai multe schimbări pe care, împreună cu autorităţile de aplicare a legii, le-am solicitat la nivel de industrie în ultimii ani. Includerea contrabandei în categoria ameninţărilor identificate în Strategia de apărare a ţării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracţiunii de contrabandă cu ţigarete, precum şi stabilirea unor atribuţii specifice pentru poliţia locală şi jandarmerie, întrucât comerţul ilegal cu ţigarete se des­făşoară aproape nestingherit în zona de competenţă a acestora - pieţe, oboare, staţii de metrou.

Însă, orice măsură legislativă trebuie însoţită de conştientizarea publicului larg, iar aici avem o problemă majoră. Majoritatea românilor consideră contrabanda, în special contrabanda cu tutun, o infracţiune minoră, social acceptabilă, care "nu face rău". Ceea ce ar trebui spus mai des este că această infracţiune scade veniturile la bugetul de stat, finanţează reţele de infracţionalitate mult mai complexe, care se ocupă inclusiv cu proxenetism, trafic de droguri şi persoane şi chiar terorism. Traficanţii nu sunt "haiduci moderni", aşa cum îi percepe publicul, ci infractori periculoşi şi ar trebui trataţi ca atare. Aşa că avem mare nevoie de acţiuni de conştientizare pentru ca publicul să înţeleagă gravitatea acestei infracţiuni.

Reporter: Cum caracterizaţi legis­laţia din domeniu?

Daniel Cuevas: În 2016, România a realizat cel mai mare salt pozitiv înregistrat vreodată de o ţară, de 12 locuri, în domeniul politicilor de control al consumului de tutun. Ca urmare a adoptării legii de transpunere a Directivei privind produsele din tutun şi a legislaţiei de interzicere a fumatului în spaţiile publice închise, ţara noastră a ajuns pe locul 7, de pe 19. Astfel, România se află, alături de Irlanda, Malta, Norvegia şi Ungaria în grupul-lider al ţărilor europene cu legislaţii exhaustive care reglementează consumul de tutun.

Şi produsele din tutun care nu ard sunt reglementate de către Directiva privind produsele din tutun, transpusă în legislaţia din România prin Legea 201/2016. Conform legii, înainte cu şase luni de punerea pe piaţă a acestor produse, producătorii/importatorii au obligaţia de a depune într-un sistem al Comisiei Europene, la care statul membru are acces nelimitat (Ministerele Sănătăţii, în general), un dosar cu toate ingredientele şi emisiile, precum şi studii relevante legate de produs.

Prin urmare, domeniul este destul de bine reglementat, iar noi respectăm cu stricteţe reglementările existente. Lipseşte, însă, un element esenţial pentru fumătorii adulţi care caută alternative mai bune la fumat: reglementarea în funcţie de profilul de risc al produsului - un profil de risc scăzut ar trebui să determine o reglementare diferenţiată, inclusiv din punct de vedere fiscal. Cred că este momentul să lăsăm ideologia deoparte şi să vorbim cu toţi factorii interesaţi pe baza datelor ştiinţifice existente, pentru a crea o reglementare care să răspundă inovaţiilor tehnologice şi ştiinţifice din ultimii ani. Nivelul de dezinformare cu privire la produsele cu profil de risc redus este foarte mare şi cred că este în avantajul tuturor să purtăm un dialog onest, bazat pe date, legat de beneficiile şi riscurile acestor noi produse şi de reglementările diferite pe care ar trebui să le adoptăm.

Un lucru este clar: toate produsele din tutun trebuie reglementate, însă nu toate produsele din tutun ar trebui reglementate în acelaşi mod.

Reporter: Ce proiecte investiţionale aveţi pentru anul in curs?

Daniel Cuevas: În 2021, am continuat investiţiile în fabrica Philip Morris România din Otopeni pentru a dezvolta capacităţi de producţie a consumabilelor pentru IQOS, sistemul electronic de încălzire a tutunului dezvoltat de Philip Morris International. Aproape 100 de milioane de dolari au fost investiţi doar în acest an, ceea ce face ca investiţia totală în această facilitate de producţie, începând din 2017, să ajungă la aproape 500 de milioane de dolari. Fabrica din Otopeni produce consumabile pentru IQOS şi este una dintre cele trei fabrici de acest fel din Europa, alături de cele din Italia şi Grecia, şi una dintre cele opt care exis­tă în întreaga lume. Prin urmare, Româ­nia are un rol central în strategia Philip Morris International de a construi un viitor fără fum.

Continuăm să investim şi în infrastructura de retail, în 2021 am ajuns la 40 de puncte de vânzare IQOS în centre comerciale, devenind astfel un jucător important în acest segment.

De asemenea, accesul consumatorului la produsele noastre înseamnă un sistem complex de CRM (Customer Relationship Management), dar şi investiţii în lanţul valoric pentru ca şi acesta să facă tranziţia, în timp, la produsele fără fum.

Vom continua să facem investiţii în efortul nostru susţinut de a convinge cât mai mulţi fumători români, care, altfel, ar continua să fumeze, să facă trecerea la produse care au potenţialul de a fi mai puţin nocive decât ţigările.

Reporter: Ce proiecte aveţi pe partea de inovaţie şi cercetare?

Daniel Cuevas: Suntem o companie care crede în ştiinţă şi tehnologie. Pe asta ne-am bazat atunci când am hotărât să înlocuim ţigările clasice cu produse fără fum cât mai repede, în beneficiul fumătorilor, al persoanelor din jurul lor şi al sănătăţii publice. Este vital ca alternativele fără fum la ţigări să fie evaluate şi validate ştiinţific. Consumatorii şi autorităţile de reglementare merită, deopotrivă, informaţii corecte şi care nu induc în eroare, bazate pe ştiinţă, astfel încât să poată lua decizii informate.

Acesta este motivul pentru care facem investiţii semnificative în cercetare şi dezvoltare şi dedicăm resurse substanţiale pentru ca cercetările noas­tre să fie publicate, discutate, verificate şi validate de către comunitatea ştiinţifică. Programul nostru de cercetare este inspirat de practicile îndelungate ale industriei farmaceutice, iar evaluarea produselor acoperă o gamă largă de domenii: de la dezvoltarea iniţială a produsului, la cercetările de laborator şi clinice, până la monitorizarea utilizării pe piaţă a produselor noastre fără fum.

Continuăm să dezvoltăm noi produse şi platforme care să răspundă nevoilor consumatorilor. În plus, investim în produse "dincolo de nicotină", şi aici voi aminti recentul acord pentru achiziţia Fertin Pharma, companie lider în dezvoltarea şi fabricarea de produse farmaceutice şi de well-being inova­toare bazate pe sisteme de administrare orală şi intra-orală.

Viziunea unui viitor fără fum de ţigară este foarte ambiţioasă şi înseam- nă revoluţionarea unei industrii. Aproa­pe toate activităţile noastre de cercetare şi dezvoltare, precum şi majoritatea investiţiilor noastre comerciale sunt dedicate produselor fără fum. Şi facem progrese rapide.

Ambiţia noastră la nivel global este ca cel puţin 40 de milioane de fumători adulţi actuali să fi trecut la produsele noastre fără fum până în 2025. Adăugându-i la aceştia şi pe cei care renunţă complet la tutun şi nicotină, estimăm că, astfel, s-ar reduce numărul fumătorilor de ţigări produse de PMI cu 55 de milioane în acel interval de timp, adică de 4 ori mai repede decât viteza preconizată în ţintele stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. De asemenea, avem ambiţia ca, până în 2025, 50% din profiturile noastre brute să provină din vânzarea produselor fără fum.

Reporter: Cât din producţia de ţigarete exportaţi şi în ce ţări?

Daniel Cuevas: Peste 92% din producţia de consumabile pentru IQOS a fabricii Philip Morris România este exportată în peste 50 de ţări de pe cinci continente. Un lucru care s-ar putea să vă surprindă este faptul că valoarea totală a exporturilor acestor consumabile a depăşit valoarea exporturilor de seminţe de floarea soarelui ale României în 2020 şi este comparabilă cu exporturile de ţigarete ale României.

În momentul de faţă, putem să afirmăm că Philip Morris România reprezintă unul dintre exportatorii principali ai României, cu efecte benefice evidente la nivelul întregii economii naţionale.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi rea­lizat în prima jumătate a acestui an, comparativ cu cea din perioada similară din 2020 şi ce estimări aveţi pentru întreg anul 2021?

Daniel Cuevas: În 2020, cifra de afaceri a companiei a fost de 2,8 miliarde de lei. Nu comunicăm cifre înainte de încheierea anului şi este prematur să facem predicţii despre cum se va termina 2021, dar ne aşteptăm să atingem cifre mai bune decât cele ale anului 2020. Suntem o companie puternică, în plin proces de transformare, care poate depăşi orice provocări şi care nu se va opri din drumul său către o Româ­nie fără fum.

Reporter: Câţi angajaţi are compania?

Daniel Cuevas: În România, Philip Morris are un număr total de aproximativ 1.200 de angajaţi care îşi des­făşoară activitatea în biroul central din Bucureşti, în sediile regionale şi în fabrica din Otopeni. Dintre aceştia, aproximativ 250 sunt în divizia comercială (inclusiv pentru posturile de suport, cum ar fi IT, Financiar, Resurse Umane), iar aproximativ 950 în fabrica din Otopeni.

La aceştia se adaugă alţi aproximativ 1.000 de angajaţi ai companiilor cu care colaborăm în mod direct pentru distribuirea şi comercializarea pro­duselor companiei.

Angajaţii noştri sunt cheia transformării noastre, iar pe tot parcursul experienţei lor în companie, fie că este vorba de România sau de altă ţară, ne dorim să se simtă susţinuţi, respectaţi şi să aibă posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la misiunea Philip Morris International de a construi un viitor fără fum. Certificările pe care le-am obţinut în ultimii ani, cum ar fi Top Employer sau certificarea EQUAL- SALARY, ne arată că suntem pe drumul cel bun în ceea ce priveşte crearea unui loc de muncă divers şi incluziv şi că cei care sunt interesaţi de o poziţie în cadrul companiei ne văd ca pe un angajator alături de care îşi pot atinge potenţialul şi pot contribui la schimbarea societăţii - suntem, cu alte cuvinte, un angajator de top.

Reporter: Ce cotă de piaţă aveţi?

Daniel Cuevas: Suntem liderii segmentului de produse din tutun încălzit atât pe piaţa internaţională, cât şi pe cea din România, unde deţinem aproximativ 80% din categorie începând cu al doilea trimestru al anului 2021. În România, consumabilele pentru IQOS, reprezintă 4,3% din piaţa naţională a tutunului şi a produselor din tutun încălzit, raportate la acelaşi trimestru.

Deşi au trecut şase ani de la lansarea IQOS în România, trebuie spus că această cotă de piaţă este în urma celor mai multe pieţe europene în care IQOS a fost lansat, iar aceasta se datorează gradului ridicat de dezinformare care persistă în ţara noastră în legătură cu produsele din tutun cu potenţial de risc redus.

Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei, în ultimul an?

Daniel Cuevas: Ambiţia noastră este de a convinge toţi fumătorii adulţi care, altfel, ar continua să fumeze să înlocuiască produsele din tutun care ard, cum sunt ţigările, cu produse fără fum, fundamentate ştiinţific, care reprezintă o alternativă mult mai bună decât continuarea fumatului.

În 2021, am continuat investiţiile în fabrica Philip Morris România din Otopeni şi am transformat-o într-o fabrică modernă, cu tehnologii de ultimă oră şi peste 850 de angajaţi foarte bine instruiţi. Aproape 100 de milioane de dolari au fost investiţi doar în acest an, ceea ce face ca investiţia totală în această facilitate de producţie, începând din 2017, să ajungă la aproape 500 milioane de dolari.

Continuăm să investim în fabrica din Otopeni, peste 1000 de milioane de dolari vor fi direcţionaţi spre aceas- ta în perioada 2022-2023, şi să susţinem dezvoltarea categoriei produselor fără fum. Suntem angajaţi 100% în construirea unui viitor fără fum şi dorim să convingem, ca şi până acum, cât mai mulţi fumători adulţi că IQOS este o alternativă mai bună decât continuarea fumatului.

În 2021 am continuat expansiunea universului de retail şi am devenit astfel un jucător important în acest segment, deşi, în urmă cu cinci ani, aproape nu existam în acest canal. La nivelul întregii ţări, operăm un număr de peste 40 de puncte de vânzare IQOS în centre comerciale. Doar în 2021 am extins cu peste 1.000 numărul magazinelor tradiţionale care au lis­tate la vânzare dispozitivele IQOS, cu scopul de a facilita accesul consumatorilor atât la dispozitiv, cât şi la consumabilele aferente.

Tot în ultimul an am adaugat infrastructurii de e-commerce platforme de home delivery, astfel încât consumatorii adulţi să aibă acces în siguranţă la produsele noastre, şi am crescut ponderea componentei digitale în toate activităţile de vânzare.

Toate acestea reprezintă un pas important în demersul nostru de a sprijini fumătorii să facă alegeri mai bune pentru ei şi pentru cei apropiaţi lor.

Reporter: Vă mulţumesc!