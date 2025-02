SUPLIMENT VOIAJOR Modificarea legii turismului şi înfiinţarea OMD-urilor - necesităţi stringente pentru operatorii din turism

Pentru impulsionarea dezvoltării activităţii turistice din ţara noastră este nevoie de o nouă lege a turismului şi de înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor de management al destinaţiilor (OMD), afirmă operatorii din acest domeniu, conform celei de-a patra ediţii a Cartei Albe a Turismului din România, lansată la finalul lunii ianuarie de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR) - IMM România.

Din cele 216 companii din turism care au participat la studiul efectuat de IMM România pentru anul trecut, 78% afirmă că este nevoie de o nouă lege a turismului, 14% susţin că, pentru dezvoltarea acestui sector economic, este nevoie de înfiinţarea OMD-urilor, în timp ce 8% au identificat alte necesităţi stringente.

Referitor la OMD-uri, la evenimentul de lansare a lucrării Carta Albă a Turismului din România 2024, Sterică Fudulea, preşedintele Consiliului Economic şi Social, a declarat: "Organizaţiile de Management al Destinaţiei trebuie să fie obligatorii, pentru că banii din taxa turistică sunt pentru promovarea turismului şi nu pentru bâlciuri şi mici. Iar promovarea respectivă trebuie să o facem noi, în fiecare zi. Am văzut zilnic o mulţime de imagini şi filmuleţe din zone turistice din alte state pe care fiecare dintre noi le promovăm prin postarea acestor imagini pe diferite reţele de socializare. Aş vrea să promovăm la fel şi destinaţiile turistice româneşti, care nu sunt destinaţii de weekend, ci trebuie să devină destinaţii pentru 4-5 zile. Dacă noi nu ne promovăm, nu vom avea turism de calitate, chiar dacă avem infrastructură bună şi angajaţi competenţi. Nu poţi să faci promovare turistică în condiţii competitive, când bugetul de promovare a Turciei este de 300 milioane euro pe an, iar bugetul de promovare a României este de 1 milion euro pe an (5 milioane lei)".

• Doar 21% din operatorii din turism apelează la finanţarea din fondurile europene

O problemă importantă în turism o reprezintă finanţarea, care se face atât din fonduri publice - naţionale şi europene -, cât şi din fonduri private, majoritatea acestora din urmă fiind profiturile realizate de agenţii economici sau de împrumuturile contractate de la băncile comerciale, la dobânzi din ce în ce mai mari. Din Carta Albă a Turismului 2024 reiese că doar 21% din cele 216 companii chestionate au apelat anul trecut la finanţarea din fondurile europene, restul bazându-se doar pe fondurile naţionale, în special prin programul privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu accent deosebit pe sectorul bugetar.

Cea mai mare nevoie de finanţare o reprezintă achiziţionarea de echipamente IT şi software/dezvoltări web şi aplicaţii (32% din companiile chestionate), urmată de extinderea capacităţii de cazare (29%) şi dezvoltarea unor servicii suplimentare pentru turişti (29%). Numai 9% din companiile participante la studiul efectuat anul trecut au sesizat nevoia de finanţare pentru pregătirea şi formarea angajaţilor, iar 1% au specificat alte nevoi.

• 18 milioane de înnoptări turistice în 2024

Cu toate acestea, turismul a înregistrat o uşoară creştere, anul trecut, şi se pare că festivalurile de teatru, festivalurile de muzică şi târgurile de Crăciun au reprezentat evenimentele interesante pentru turiştii străini care vin în vizită în ţara noastră.

Referitor la acest aspect, Florin Jianu, fost preşedinte al IMM România (CNIPMMR), a precizat, în ocazia lansării raportului Carta Albă a Turismului 2024: "Turismul şi-a revenit în anul 2023 la nivelul de dinainte de pandemie, din anul 2019, în ceea ce priveşte veniturile şi numărul de turişti. Dar pentru a atrage turiştii străini trebuie să organizăm mai multe festivaluri şi evenimente cu participare internaţională, unde capacitatea de cazare este fully-booked. În anul 2024, turismul a înregistrat o nouă creştere faţă de anul 2023 şi am constatat că avem o rată de 75% în privinţa revenirii turiştilor în locurile în care au mai fost şi o rată de 70% a numărului de turişti care aleg noi locaţii din ţara noastră. Am mai constatat că a crescut infratructura de turism, capitol la care stăm bine - chiar dacă nu este foarte echilibrată zonal, fiind mai intensă în judeţe precum Constanţa, Braşov şi Suceava, dar mai scăzută în judeţe precum Giurgiu, Vaslui şi Teleorman -, dar consider că este nevoie de investiţii în infrastructura de agrement. Am expus această nevoie şi la nivelul Guvernului, deoarece în anumite zone statul trebuie să investească în această infrastructură şi să nu lase totul în sarcina companiilor private. În ceea ce priveşte veniturile înregistrate în 2024 din turism, acestea au fost fluctuante, existând zone unde au fost înregistrate creşteri cuprinse între 10% şi 30%, dar şi zone cu o scădere a veniturilor. Numărul înnoptărilor totale pe anul trecut se situează undeva la 18 milioane, ceea ce conduce la o medie privind numărul de turişti, de 2,2-2,3 nopţi per turist, medie care ne aşează în zona turismului de business. În privinţa înnoptărilor, am constatat fluctuaţii foarte mari de-a lungul anului. Astfel, dacă în luna august a fost atins un maxim de 2 milioane de înnoptări, după aceea am constatat scăderi prea abrupte, care s-au transformat în adevărate şocuri pentru investitorii care pregătesc unităţile de cazare".

• Constanţa - cel mai mare număr de unităţi de cazare la nivel naţional

Potrivit datelor din Carta Albă a Turismului, judeţul Constanţa are cea mai mare infrastructură de cazare turistică din ţară, cu 118.193 locuri de cazare contabilizate la finalul anului trecut, urmată de judeţul Braşov - 35.516 locuri de cazare, municipiul Bucureşti - 26.911 locuri, judeţul Cluj - 17.398 şi judeţul Suceava - 17.396 locuri de cazare.

Conform documentului citat, 4,25% din cele 216 companii chestionate au raportat, pentru anul trecut, o creştere de peste 30% a profitului, 55,31% au avut o majorare a profitului cuprinsă între 5% şi 10%, în timp ce 12,77% au raportat venituri neschimbate. Cu toate acestea, 28% dintre companiile sondate s-au confruntat anul trecut cu o reducere a veniturilor, comparativ cu 2023.

În studiul efectuat anul trecut, 48% dintre cele 216 companii din turism planificau pentru anul 2025 creşterea investiţiilor, 38% luau în calcul o creştere a profitului, 21% estimau o majorare a capacităţii de cazare, în timp ce 21% susţineau că afacerea va rămâne la aceleaşi dimensiuni. 18% dintre agenţii economici vizau creşterea numărului de angajaţi în 2025, 7% estimau că vor reduce dimensiunile afacerii şi doar 2% se gândeau să vândă sau să închidă business-ul derulat în turism.