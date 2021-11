SURSE:Reprezentanţii coaliţiei se reunesc înainte de şedinţa de guvern

O întâlnire a coaliţiei ar urma să aibă loc astăzi, înainte de şedinţa de guvern, potrivit unor surse politice, informează Agerpres.

Discuţiile ar viza rectificarea bugetară.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, declara joi seară că rectificarea bugetară nu ar trebui să aibă un deficit mai mare de 7%. El a arătat că rectificarea a fost realizată de noul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, susţinând că unele cheltuieli nu ar trebui făcute în această perioadă.

"Am văzut rectificarea bugetară. Menţinem deficitul peste 7%. Am văzut că se alocă nişte sume în Fondul de rezervă, se mai alocă nişte sume cumva, nu am văzut în detaliu, am văzut doar ce a fost prezentat pe partea de transparenţă decizională. Cred că sunt unele cheltuieli care nu trebuie făcute acum, dar este decizia noului Guvern. (...) Ştiu că se vor da nişte bani la subvenţia pentru Metrorex şi CFR Călători, deşi acolo am spus de la începutul anului că fără o reformă nu mai dau bani şi aici a fost iarăşi o dispută cu foştii parteneri de coaliţie de la USR, care opt luni de zile nu au făcut nicio reformă şi am ţinut sub control aceste cheltuieli şi la rectificarea din vară. Văd că acum se duc câteva sute de milioane şi către Metrorex şi CFR Călători" a spus Cîţu la TVR1.

Premierul Nicolae Ciucă afirma ieri că elementele privind rectificarea bugetară şi deficitul bugetar la finele anului 2021 urmează să fie dezbătute, vineri, într-o şedinţă de guvern. Potrivit acestuia, din discuţiile avute până acum, sunt resurse financiare pentru plata pensiilor şi a salariilor şi pentru nevoile Ministerului Sănătăţii.