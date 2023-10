Systematic participă la DevCon 2023 în calitate de Partener Principal

DevCon, conferinţa dedicată profesioniştilor IT din această toamnă, revine în format fizic la NORD Events Center by Globalworth în Bucureşti, pe 1-2 noiembrie, unde se vor reuni peste 2000 de participanţi şi peste 60 de speakeri internaţionali şi locali, în cadrul celei de a 5-a ediţii a evenimentului, se arată într-un comunicat al Systematic, remis redacţiei.

Timp de 2 zile, DevCon îşi propune să contureze un centru tehnologic de dezvoltare şi învăţare în cadrul unei ediţii unde marchează introducerea a două noi scene de interes pentru comunitatea IT, IoT & Cybersecurity Con şi QA Automation Con, transmite sursa menţionată.

Organizatorii pregătesc 6 scene cu conţinut tehnic axate pe Java, DevOps, Web, Mobile, Data, AI, ML, IoT, Cybersecurity, QA Automation , dar şi 2 scene dedicate pentru sesiuni de tip masterclass unde partenerii vor susţine sesiuni tehnice. Peste 30 de companii cu profil tehnic vor fi prezente în zona expoziţională, iar participanţii vor avea ocazia de a explora noi arii cu un impact puternic în comunitate, conform sursei menţionate.

Systematic este un susţinător puternic al pieţei locale de tehnologie, motiv pentru care susţine cea de-a 5-a ediţie DevCon, în calitate de Partener Principal, informează compania. Pentru această ediţie, Systematic va fi reprezentat pe scena de Java, pe 1 noiembrie, de către Mihaela Gheorghe-Roman, Software Architect la Systematic, care va surprinde audienţa cu o sesiune numită ,,Systematic's journey to newer Java versions: Benefits, Challenges, and the Future", potrivit comunicatului. De asemenea, un alt speaker pasionat, Alexandru Dejanu, Senior Systems Engineer la Systematic, va fi prezent pe scena DevOps, pe 1 noiembrie, cu o sesiune care are ca temă principală ,,Kubernetes: Telling Objects What to Do", relatează Systematic. Tot Alexandru va fi prezent pe data de 2 noiembrie şi va susţine un masterclass care are ca temă principală ,,Container to Pod: From zero to hero", se mai arată în comunicat.

"Ne bucurăm să fim pentru al 2-lea an consecutiv prezenţi la DevCon în calitate de partener principal. Ne dorim să continuăm această colaborare şi să sprijinim comunitatea tehnologică locală, oferind profesioniştilor din domeniu experienţe valoroase. Suntem convinşi că, pentru a rămâne lideri în domeniu, trebuie să investim în învăţare şi dezvoltare continuă, atât pentru echipa noastră, cât şi pentru ceilalţi profesionişti din industrie. Acest angajament se reflectă în numeroasele oportunităţi de creştere şi învăţare pe care le oferim prin programele noastre de dezvoltare profesională. Prezenţa noastră la DevCon are ca obiectiv crearea unor experienţe autentice şi pregătim demo-uri interactive de produse din domeniul apărării, discuţii valoroase şi prezentări susţinute de profesionişti pe scena Java şi DevOps. Ne dorim să creăm o experienţă inovatoare, oferind o platformă de knowledge sharing şi networking." - Gabriela Spataru, Employer Branding Specialist @Systematic, potrivit comunicatului.

Conform sursei citate, Systematic va fi prezent şi în zona expoziţională fizică, unde participanţii la eveniment vor putea interacţiona şi pune întrebări experţilor tehnici şi specialiştilor companiei şi, de asemenea, vor putea participa la o serie de activări interesante, precum:

• 8 software developers vor împărtăşi la stand timp de 2 zile experienţa lor la Systematic prin susţinerea unor demo-uri complexe ale produselor lor din domeniul apărării.

• Vor servi o cafea digitală cu mesaje personalizate oferite de cei de la Digital Barista cu ajutorul cărora vor desfăşura un concurs cu premii pe Instagram.