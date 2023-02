Tablouri cumpărate din şpagă de Darius Vâlcov, potrivit declaraţiei unui martor

• Andrei Ovidiu Ramba a susţinut în faţa ÎCCJ că l-a însoţit pe Vâlcov la Paris şi Lyon, unde fostul ministru de finanţe a licitat pentru achiziţionarea mai multe tablouri • Potrivit martorului, 2 milioane lei proveniţi din şpagă ar fi fost folosiţi de Vâlcov pentru cumpărarea operelor de artă

Andrei Ovidiu Ramba, cel care deţine compania SC Plus Confort SRL - despre care procurorii DNA susţin că a fost folosită ca paravan pentru şpăgile pe care le-ar fi primit Darius Vâlcov în perioada în care era primar al municipiului Slatina - a descris, în calitate de martor, ieri, în procesul aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie modul în care sumele primite de Vâlcov ajungeau la acesta prin intermediul respectivei societăţi, precum şi ce cheltuieli efectua din aceste sume fostul edil al municipiului-reşedinţă a judeţului Olt.

"Am fost administrator la SC Plus Confort SRL unde eram asociat cu fratele meu, Ramba Cristian. În anul 2011 am fost contactat de Prina Minel să îi ajut să ia nişte bani de la SC Tehnologica Radion. Nu îmi amintesc dacă Prina Minel mi-a spus ce reprezenta suma de bani şi nici dacă l-a menţionat pe Valcov Darius, dar ultimul era primar şi primul viceprimar. Nu mi-a spus ce reprezintă suma de bani, dar mi-am dat seama. Era vorba de 1 milion de lei fără TVA. Prina Minel mi-a dat numărul de telefon al lui Berna Theodor şi am luat legătura cu el. Am convenit să încheiem un contract în baza căruia societatea mea urma să presteze reabilitarea unor blocuri din Bucureşti. Menţionez ca nu am executat nicio lucrare de acest gen, însă am emis o factură către SC Tehnologica Raduon în valoarea de 1 milion de lei. Arăt că nici Berna Theodor nu mi-a spus ce reprezenta suma respectivă, iar contractul era unul fictiv. SC Tehnologica Radion a achitat contravaloarea facturii, iar ulterior inculpatul Darius Vâlcov mi-a cerut să virez suma către Bogmar (n.r. - S.C. Bogmar Pro Design SRL) care aparţinea inculpaţilor Şuşală Lucian Petruţ şi Timofte Petre Bogdan şi mi-a spus că suma e necesară pentru amenajarea Hotelului City Slatina. Darius Valcov mi-a spus că hotelul era al lui. În anul 2012 am emis altă factură către Tehnologica Radion însă nu mai ştiu dacă am încheiat un alt contract sau un act adiţional la contractul precedent. Nu am executat nici acum nicio lucrare, iar suma a fost achitată integral. În 2013 am emis o a treia factură, de asemenea fără să fi fost executată vreo lucrare. Din suma de 1 milion de lei fără TVA, Tehnologica Radion a plătit jumătate din valoare, iar cealaltă jumătate e sub sechestru DNA. Banii proveniţi din prima factura emisă către Tehnologica i-am virat câte SC MKS (n.r. - SC MKS Still Grand Serv SRL) carea aparţinea vărului meu, Mocanu Marian Alexandru, în baza unui contract fictiv având ca obiect reabilitarea unor imobile. La rândul sau SC MKS a virat către SC Bogmar care aparţinea lui Şuşală şi Timofte, în baza altui contract fictiv. Cu privire la a doua factură, domnul Vâlcov a spus că vrea să cumpere nişte opere de artă din Franţa şi avea nevoie de bani, de vreo 2 milioane de lei. La indicaţiile lui Darius Vâlcov am efectuat o plată către SC Cafmin SRL care aparţinea inculpatului Tomescu Cristian Constantin, de asemenea printr-un contract fictiv. Totodată, întrucât Darius Valcov mi-a cerut să închei un antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect un teren către SC Cafmin SRL, teren care în realitate îi aparţinea tot lui Vâlcov, iar acesta din urmă mi-a spus că vânzarea nu avea caracter definitiv", a declarat Adrian Ramba, potrivit ziare.com.

El a precizat că o parte din sumele respective au fost cheltuite pentru achiziţionarea din Franţa a unor tablouri pe care, potrivit procurorilor DNA, Darius Vâlcov le-ar fi ascuns printr-un cimitir din Slatina.

"Trebuia să iau 1 milion şi să îi pun la dispoziţie pentru a cumpăra tablouri. Arăt că ulterior, în anul 2013, am reziliat contractul cu Tomescu. Suma provenită din a 3-a factură a fost blocată în contul Plusconfort SRL şi este sub sechestru. (...) La sfârşitul anului 2012 sau începutul anului 2013, inculpatul Darius Vâlcov mi-a cerut suma de 2 milioane de lei pe care urma să i-o pun la dispoziţie pentru a merge în Franţa, să cumpere tablouri. Suma am obţinut-o astfel: 1 milion din avansul plătit de Cafmin SRL pentru terenul lui Valcov, 600.000 lei obţinuţi ca diferenţă de preţ plătită de Aceti SRL în baza unui contract prin care eu am vândut către această societate un alt teren care aparţinea tot lui Valcov, iar 300.000 lei pe care i-am scos eu din firmă, Plusconfort, ca dividende. Arăt că m-am deplasat în Franţa împreună cu Darius Vâlcov, Mocanu Marian Alexandru (vărul lui Ovidiu Rambă - n.r.), Guşatu Ioana (denunţătoarea lui Vâlcov - n.r.) şi Langă Bogdan (vărul lui Vâlcov - n.r.). Am fost în două locaţii: în Paris şi undeva lângă Lyon. Vâlcov participa la licitaţii pentru obiecte de artă, după care îmi dădea factura pentru a o achita. O parte din tablouri le-am adus cu cele 2 maşini cu care am plecat, o alta parte prin curierat. În ambele cazuri le-am dat mai departe lui Şuşală, iar el la rândul lui, către Vâlcov", a declarat în faţa instanţei Andrei Ovidiu Ramba, potrivit ziare.com.

Menţionăm că Darius Vâlcov, fost ministru al finanţelor, este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că, pe vremea când era primar în Slatina, ar fi primit suma de 6,2 milioane de lei de la afaceristul Theodor Berna, pe care îl ajutase să câştige nişte licitaţii organizate de Compania de Apa Olt. Banii reprezentau un "comision" de 15-20% din contractele publice pe care Tehnologica Radion le-a obţinut în întreg judeţul Olt, privind extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă. Valoarea totală a contractelor se ridica la peste 78 de milioane de lei. Procurorii DNA susţin că Vâlcov a primit banii în trei modalităţi: o parte la sediul Tehnologica Radion, o parte prin intermediul lui Minel Prina (fost primar la data respectivă) si o altă parte prin intermediul unui lanţ de firme, de la Tehnologica Radion la Plus Confort, MKS Still Grand Serv, Bogmar Pro Design si Cafmin.