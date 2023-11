tbi bank oferă acces clienţilor la peste 1.000 de magazine online într-o singură aplicaţie de cumpărături

tbi bank ajută clienţii să aibă o experienţă simplă şi plăcută atunci când fac cumpărături, direct de pe telefon, folosind aplicaţia mobilă de ultimă generaţie tbi. În aplicaţie, clienţii îşi pot administra cu uşurinţă cumpărăturile, având acces la peste 1.000 de comercianţi online, inclusiv parteneri neafiliaţi tbi. De asemenea, pot opta pentru soluţii de plată flexibile, cum ar fi opţiunea "cumpără acum, plăteşte mai târziu", şi îşi pot gestiona eficient şi inteligent bugetul direct din aplicaţie, conform unui comunicat de presă al băncii.

Potrivit sursei citate, aplicaţia tbi transformă experienţa de shopping a românilor în perioada Black Friday şi nu numai, ajutându-i să se pregătească mai bine pentru sezonul sărbătorilor. Clienţii pot beneficia de opţiunile de finanţare inteligentă oferite de tbi bank direct în aplicaţie, în cazul comercianţilor înregistraţi, precum BNPL, prin care pot achiziţiona pe loc produsele şi plăti în 4 rate fără dobândă sau în până la 60 de rate cu dobânzi avantajoase. În acelaşi timp, clienţii pot face cumpărături la orice magazin online, chiar dacă acesta nu este înscris ca partener tbi, finalizând procesul de achiziţie direct de pe site-ul comerciantului.

"Angajamentul faţă de clienţii noştri are mereu prioritate pentru noi, în special într-o perioadă în care retailerii parteneri oferă reduceri substanţiale. Deşi ne menţinem poziţia de lider în finanţarea achiziţiilor online, alocăm în mod constant resurse pentru a deveni mai buni. Aplicaţia noastră de cumpărături, lansată pentru a oferi un instrument inovator pentru clienţii şi partenerii noştri, oferă acces rapid la o gamă extinsă de magazine online şi la servicii financiare esenţiale, importante în contextul economic actual. Am observat deja o creştere a interesului pentru ofertele noastre Buy Now, Pay Later (BNPL), în special în segmentele fashion, beauty şi bijuterii, disponibile în aplicaţie", spune Gergana Staykova, Market Leader, tbi bank.

Clienţii existenţi beneficiază de o limită disponibilă pentru cumpărăturile pe care le fac prin intermediul aplicaţiei, iar clienţii noi pot solicita o astfel de limită în timpul procesului de cumpărături. Utilizatorii îşi pot gestiona plăţile din aplicaţie, ceea ce le permite să verifice limitele disponibile, să ramburseze împrumuturile tbi sau să activeze plăţi recurente. În plus, clienţii tbi pot, de asemenea, să returneze produsele achiziţionate prin intermediul aplicaţiei şi să solicite finanţări suplimentare, cum ar fi un credit de nevoi personale, cu aprobare 100% online, direct din aplicaţie.