THE GUARDIAN:Donald Trump se temea că Iranul va încerca să îl asasineze drept răzbunare pentru moartea lui Qassem Suleimani

Donald Trump le-a spus prietenilor, în decembrie 2020, că se teme că Iranul va încerca să îl asasineze ca răzbunare pentru moartea lui Qassem Suleimani, un general iranian ucis într-un atac american cu dronă autorizat de fostul şef de stat, care a avut loc cu aproximativ un an mai devreme, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

Vestea uluitoare este relatată în noua carte a lui Peter Baker şi Susan Glasser, care scriu pentru New York Times şi New Yorker.

"La un cocktail, Trump le-a spus mai multor prieteni din Florida că se teme că Iranul va încerca să-l asasineze, aşa că a trebuit să se întoarcă la Washington, unde ar fi mai în siguranţă", au scris autorii cărţii.

Trump s-a întors la Washington, unde, scriu Baker şi Glasser, el a "mutat rapid tirul asupra lui Mike Pence", vicepreşedintele său, pe care încerca să îl constrângă să blocheze rezultatele colegiului electoral, care confirmau înfrângerea electorală a lui Trump de către Joe Biden.

Cartea ""The Divider: Trump in the White House 2017-2021" va fi publicată în SUA săptămâna viitoare. The Guardian a obţinut o copie a cărţii.

Baker şi Glasser descriu politica lui Trump în Iran în carte, de la discuţiile reticente asupra acordului nuclear semnat sub administraţia lui Barack Obama, până la retragerea Statelor Unite în mai 2018 şi momentul din iunie 2019 când Trump a autorizat atacurile aeriene, dar le-a anulat în ultimul moment.

Trump a spus atunci: "M-am gândit o secundă şi am spus: Ştiţi ce, au doborât o dronă fără pilot... şi, «iată că avem 150 de oameni morţi, incident care ar fi avut loc într-o jumătate de oră după ce am spus continuă» Şi nu mi-a plăcut... Nu am crezut că este adecvat".

Mai târziu s-a aflat că moderatorul emisiunii Fox News, Tucker Carlson, a fost printre cei care l-au sfătuit pe Trump să nu ordone atacurile asupra Iranului. Şase luni mai târziu, Trump a autorizat atacul asupra lui Suleimani.

Comandantul forţei Quds a Corpului Gărzilor Revoluţionare Iraniene, pe care SUA au desemnat-o grupare teroristă în aprilie 2019, a fost ucis la 3 ianuarie 2020, când părăsea aeroportul din Bagdad.

Oficiali din miliţiile irakiene susţinute de Iran au fost, de asemenea, ucişi în atac, în care a fost folosită o dronă de tip MQ-9 Reaper.

Pentagonul a precizat că Suleimani "dezvolta în mod activ planuri de a ataca diplomaţii şi militari americani în Irak şi în întreaga regiune".

Trump s-a lăudat cu atacul, spunând la un miting din Toledo, Ohio: "L-am oprit, l-am oprit repede şi l-am oprit imediat. Era un tip rău. A fost un terorist însetat de sânge şi nu mai este un terorist. Acum e mort".

Potrivit lui Glasser şi Baker, la mai puţin de un an mai târziu, Trump nu era chiar atât de optimist.

Pe 16 decembrie 2020, Ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a postat pe Twitter: "Cei care au ordonat uciderea generalului Suleimani, precum şi cei care au comis-o ar trebui pedepsiţi. Această răzbunare se va întâmpla cu siguranţă la momentul potrivit".

Baker şi Glasser scriu că Trump şi consilierii săi au luat în considerare noi atacuri, dar au renunţat, deoarece sfârşitul mandatului lui Trump se apropia cu paşi repezi.