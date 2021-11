Ţinutul Buzăului, promovare pe eticheta unei sticle de bere artizanale, produsă de un francez

Ţinutul Buzăului, vizitat recent de o echipă de experţi UNESCO în vederea acordării acreditării pentru a deveni al doilea Geoparc din România, va fi promovat într-o formă inedită. Reprezentanţii zonei anunţă că au lucrat împreună cu un producător local de bere artizanală pentru a scoate pe piaţă o băutură care spune istoria chihlimbarului de Colţi.

Este vorba despre un sortiment de bere artizanală, respectiv "Colţi Amber Ale", ce va avea culoarea arămie şi un gust delicat de fum.

"Ia uite ce pregătim împreună cu prietenii de la One Beer Later! Dacă la Colţi găsim chihlimbar, păi atunci în Ţinutul Buzăului ar trebui să găsim şi un "Amber Ale" bun, produs local de o berărie artizanală buzoiană. Mai multe în curând", scriu reprezentanţii Ţinutului Buzăului într-o postare pe Facebook.

Brea va avea o etichetă în care predomină culorile chihlimbarului de la galben până la roşu, iar pe partea din spate a sticlei va fi scrisă istoria chihlimbarului alături de îndemnul de a savura o bere cu aroma Munţilor Buzăului.

"La Colţi, în Ţinutul Buzăului, în stâncile formate într-o mare preistorică sunt ascunse pietricele de chihlimbar vechi de peste 25 de milioane de ani. Pe lângă boabele galbene şi portocalii, cu puţin noroc putem descoperi chihlimbarul roşu, unic în lume, numit de geologi, "rumanit". Iar dacă nu avem şansa de a-l găsi putem deschide o sticlă de Colţi Amber Ale pentru a ne bucura de aceeaşi culoare dar şi de aroma Munţilor Buzăului", este scris pe etichetă.

Sloganul sub care se va vinde berea de Colţi este "Poveşti ce merită spuse" , potrivit fotografiei postate de reprezentanţii Ţinutului Buzăului. Este o bere vie nepasteurizată, din malţ românesc, iar indicaţiile de pe etichetă arată că trebuie păstrată la maxim 10 grade Celsius.

" Colţi Amber Ale este un exemplu foarte simplu şi foarte puternic de valoare adaugată. Este un produs local, o bere ambră, de culoarea chihlimbarului de la Colţi: chiar acel roşu specific rumanitului, speciei unice de chihlimbar pe care o găsim aici. Branduind un asemenea produs pornind de la valori locale, în cazul nostru chihlimbarul, ancorăm berea în specificul locului şi accentuăm provenienţa ei locală, fapt care îi adaugă valoare. În acelaşi timp berea nu poartă doar denumirea, dar şi povestea chihlimbarului pe etichetă, şi timbrul de calitate al Geoparcului Ţinutul Buzăului. Este un exemplu prin care un produs local susţine valori şi poveşti locale, iar locurile în sine susţin produsul prin apartenenţa la ele. Ca să dezvoltăm o zonă, trebuie să ne folosim de astfel de resurse şi să promovăm localul, specialul, unicul. Este modul prin care construim o economie bazată pe experienţe şi care scoate în evidenţă Ţinutul Buzăului şi produsele locale. Condiţia însă: să fie o promovare sinceră, iar calitatea produsului să fie ireproşabilă - iar aici vine timbrul de calitate al Ţinutului, ca să gireze aceste lucruri", a spus Răzvan Popa, preşedintele Ţinutului Buzăului.

Berea va fi produsă în fabrica de la Buzău, înfiinţată de de francezul François-Xavier D'Hollander, împreună cu asociatul său, Ionuţ Stoian.

"François-Xavier şi Ionut, celălalt membru fondator, s-au întâlnit după un concurs de Enduro, la o bere. Fiindcă nu era One Beer Later, a fost nevoie de mai multi ani şi alte câteva întâlniri, pentru a ajunge la ideea genială de a începe o afacere împreună.Şase luni mai târziu, în toamna 2017, berăria începea să producă" este povestea berăriei scrisă chiar pe site-ul producătorului.

One Beer Later are în portofoliu mai multe sortimente de bere artizanală produsă la Buzău printre care regăsim "Woow" ,"Einstein Is Wrong", "Drink Different", "Perfect Reply", "Fresh Restart".

O sticlă de bere Colţi Amber Ale costă 10 lei şi deja a fost achiziţionată de mai mulţi operatori de turism şi proprietari de pensiuni din Ţinutul Buzăului tocmai pentru a o oferi turiştilor care le trec pragul.