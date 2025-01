TradeVille: 2025 - an definitoriu pentru Bank of America

Bank of America Corp., a doua cea mai mare bancă din SUA, a raportat rezultate financiare peste estimările analiştilor, fiind în linie cu competitorii direcţi. 2025 se anunţă un an definitoriu pentru instituţia financiară care a reuşit, după o pauză de aproape un an şi jumătate, să înregistreze o creştere trimestrială (în ritm anual) a veniturilor nete din dobânzi. Impactul asupra cotaţiei a fost minim, din cauza mişcărilor extreme din şedinţa precedentă, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Bank of America este unul dintre cei mai importanţi jucători ai sectorului serviciilor financiare, ce oferă un portofoliu complex de operaţiuni bancare, precum banking pentru retail, managementul averii, private banking şi banking pentru afaceri şi corporaţii. Banking-ul de retail, piatră de temelie a activităţii sale, deserveşte milioane de gospodării cu o gamă variată de produse, de la conturi curente de zi cu zi, la credite ipotecare. În paralel, divizia Global Wealth & Investment Management se adresează clienţilor înstăriţi, oferind soluţii personalizate pentru creşterea şi protejarea averii, cu ajutorul serviciilor de brokeraj ale Merrill Lynch. Diviziile de banking corporate şi de investiţii, pe de altă parte, facilitează atragerea de capital, fuziuni şi achiziţii strategice, precum şi managementul riscurilor pentru companii de diverse dimensiuni.

Principalii competitori ai Bank of America sunt JPMorgan Chase, Citigroup şi Wells Fargo, cunoscuţi colectiv drept "big four" în Statele Unite. JPMorgan este cea mai mare dintre acestea, ocupând primul loc după capitalizarea de piaţă, total active şi depozite interne. Bank of America se situează pe locul al doilea după principalii indicatori de performanţă, însă pe locul al treilea în funcţie de numărul de sucursale, după Wells Fargo şi JPMorgan, şi al patrulea în privinţa numărului de angajaţi.

Principalul acţionar al Bank of America este (10,4%), deţinut de Warren Buffett, urmat de Vanguard Group (8,6%) şi Blackrock (6,57%). De menţionat că Bank of America se află în topul deţinerilor din portofoliul lui Warren Buffett, având o pondere de peste 10%, în ciuda unui val de vânzări în ultima perioadă.

În 2024, Bank of America s-a clasat pe locul 10 în topul Forbes, realizat în colaborare cu Statista, privind cei mai buni angajatori din America. De asemenea, Bank of America s-a clasat pe locul 5, în 2024, în clasamentul realizat de Forbes cu privire la cele mai mari corporaţii la nivel global.

• Venitul net din dobânzi - estimat la 8,94 trilioane de dolari la nivel mondial, în 2025

În 2025 se preconizează că venitul net din dobânzi, cea mai importantă resursă a unei bănci, va atinge valoarea impresionantă de 8,94 trilioane de dolari la nivel global, respectiv 0,63 trilioane de dolari la nivelul SUA. Piaţa globală bancară este în mare parte dominată de băncile tradiţionale, care se estimează că vor înregistra un volum de 7,33 trilioane de dolari la nivel mondial, în acest an, şi 0,39 trilioane de dolari în SUA. În perioada 2025-2029, venitul net din dobânzi este aşteptat să înregistreze o creştere anuală compusă (CAGR) de 4,91% la nivel global, ceea ce va conduce la o expansiune semnificativă a sectorului bancar, ajungând la un volum de 10,83 trilioane de dolari până în 2029. În Statele Unite, prognozele arată că venitul net din dobânzi va înregistra o creştere anuală compusă 5,48% în următorii patru ani, urmând să valoreze 0,78 trilioane de dolari până la finalul perioadei analizate.

Dintr-o perspectivă globală, China va genera cel mai mare venit net din dobânzi în 2025. Se estimează că suma înregistrată de China va atinge 4,689 trilioane de dolari. În pofida provocărilor economice globale, sectorul bancar din întreaga lume continuă să inoveze şi să se adapteze rapid la transformările digitale, răspunzând astfel într-un mod eficient nevoilor în continuă schimbare ale clienţilor.

• Bank of America - rezultate peste aşteptări

Bank of America a reuşit să ţină pasul cu celelalte bănci americane, afişând rezultate peste estimările analiştilor. Cauza principală a dinamicii rezultatelor a fost dată de veniturile în creştere din zona de servicii bancare de investiţii şi din dobânzi. Profitul din ultimul trimestru al anului trecut a crescut de peste două ori faţă de 2023, până la 6,67 miliarde de dolari, echivalentul a 0,82 dolari/acţiune. Diferenţa este dată şi de plata de 2,1 miliarde de dolari, în 2023, către FDIC în baza falimentelor băncilor regionale precum şi o taxă de 1,6 miliarde de dolari legată de contabilitatea swap-urilor aplicate pe rata dobânzii.

Veniturile trimestriale au crescut cu 15%, ajungând la 25,5 miliarde de dolari, ca urmare a creşterii comisioanelor din serviciile bancare de investiţii şi de gestionare a activelor, precum şi a rezultatelor în creştere din zona de tranzacţionare. Comisioanele bancare au crescut cu 44%, fiind cu peste 180 de milioane de dolari mai mari decât estimarea iniţială a analiştilor. Acest lucru indică faptul că bancherii companiei au avut un sfârşit de an puternic, favorizat de volatilitatea bursieră din preajma realegerii lui Donald Trump la Casa Albă. De menţionat că CEO-ul companiei, Brian Moynihan, afirma luna trecută că, în acest trimestru, comisioanele pentru serviciile bancare de investiţii vor creşte cu 25%.

Cu toate acestea, Bank of America s-a diferenţiat de competitorii direcţi când vine vorba de operaţiunile de tranzacţionare, care nu au depăşit semnificativ estimările consensului analiştilor. Veniturile din instrumente cu venit fix au crescut cu 13%, la 2,48 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din zona de acţiuni - cu doar 6%, la 1,64 miliarde de dolari.

Venitul net din dobânzi, urmărit îndeaproape de analişti, a avut o dinamică pozitivă de 3%, până la 14,5 miliarde de dolari, depăşind estimările cu aproximativ 170 de milioane de dolari. Astfel, soarta companiei în următoarea perioadă pare să depindă de contextul ratelor dobânzilor şi impactul asupra veniturilor nete generate din această linie de business. Este pentru prima dată după trimestrul al treilea din 2023 când Bank of America înregistrează o creştere în acest segment.

La nivel anual, Bank of America a încheiat 2024 cu venituri de 101,9 miliarde de dolari, comparativ cu 98,6 miliarde de dolari în 2023, şi un profit de 27,1 miliarde de dolari, în creştere cu aproximativ 600 de milioane de dolari. Profitul per acţiune s-a majorat de la 3,08 dolari în 2023 la 3,21 dolari în 2024.

• Perspective optimiste

Bank of America se aşteaptă ca veniturile nete din dobânzi să însumeze 14,5-14,6 miliarde de dolari în primul trimestru din 2025, uşor peste consensul analiştilor de la FactSet, notează TradeVille.

"Am încheiat 2024 cu un al patrulea trimestru solid, fiecare sursă de venituri având o dinamică pozitivă. De asemenea, am încheiat cu un capital şi lichidităţi solide, permiţându-ne să le returnăm acţionarilor capital în valoare de 21 de miliarde de dolari în 2024", a declarat CEO-ul companiei, Brian Moynihan. Acesta a fost completat de către CFO, Alastair Borthwick: "Privind spre 2025, ne concentrăm în continuare pe obţinerea de profituri pentru acţionarii noştri şi îmbunătăţirea cotei de piaţă".

Banca anticipează o creştere suplimentară, susţinută de operaţiunile diversificate şi de investiţiile strategice continue. Aceasta îşi propune să capitalizeze pe angajamentul digital şi pe poziţionarea competitivă pe piaţă pentru a susţine tendinţele de creştere. Investitorii vor monitoriza în perioada următoare impactul reglementărilor şi gestionarea costurilor, acestea fiind componente esenţiale ale strategiei Bank of America.

Stephen Biggar, analist bancar la Argus Research, este de părere că perspectivele profitabilităţii creditării se îmbunătăţesc în 2025 datorită unei combinaţii de curbe mai abrupte ale randamentelor, mai puţină presiune asupra costurilor depozitelor şi aşteptări pentru o creştere modestă a creditelor.

• Acţiunea BAC a urcat cu 46%, în ultimele 12 luni

Bank of America (BAC) a înregistrat, în ultimele 12 luni, o creştere a cotaţiei cu 46%, aproape dublă faţă de randamentul afişat de indicele S&P 500 în acelaşi interval. Comparativ cu ETF-ul SPDR Select Sector Fund Financial, dinamica a fost cu aproximativ 10% mai bună. Faţă de principalii competitori din SUA, BAC se încadrează în partea de sus a clasamentului bazat pe randamentul anual.

Cu toate acestea, Bank of America continuă să se tranzacţioneze sub vârful înregistrat în 2022, fiind cu aproximativ 5% sub această bornă. Începând cu luna august, cotaţia s-a aflat într-un trend ascendent după atingerea, pentru scurt timp, a mediei mobile de 200 de zile. În jurul alegerilor prezidenţiale din SUA, se poate observa o formaţiune de tip gap-up pe grafic, care a fost mai târziu închis în timpul corecţiei din luna decembrie. După publicarea rezultatelor financiare ale JPMorgan, Wells Fargo şi Citigroup, cotaţia a înregistrat un nou gap-up, scăzând astfel din efectul raportării financiare. Pentru perioada următoare, zona principală de rezistenţă să află în jurul valorii de 48 de dolari. Ca suport activ, investitorii vor monitoriza pragul de 44-45 de dolari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Bank of America

Oportunităţi

- Subevaluată: Conform site-ului de specialitate Alpha Spread, preţul curent al acţiunilor Bank of America reflectă o subevaluare cu 7% faţă de valoarea intrinsecă de 50,22 dolari, calculată în scenariul de bază. Acţiunea a fost subevaluată în ultimii cinci ani şi a urmat un trend ascendent, apropiindu-se tot mai mult de valoarea intrinsecă. La data de 23 martie 2020, cotaţia reflectă o subevaluare cu 68%. Valoarea intrinsecă a acţiunilor este calculată ca fiind media dintre evaluarea pe bază de DCF şi evaluarea relativă, ce presupune analiza principalilor competitori direcţi.

- BUY: Acţiunile Bank of America se bucură de încrederea analiştilor, Wall Street Journal atribuind companiei un rating BUY ("cumpără"). Dintre cele 18 estimări realizate, 15 analişti recomandă în prezent achiziţionarea acţiunilor, în timp ce trei au sugerat menţinerea acestora, reflectând o perspectivă pozitivă şi un potenţial de creştere consistent.

- Reducerea taxelor: Victoria lui Trump se adaugă la o serie de veşti bune pentru băncile din SUA. În timpul campaniei, Trump a promis să reducă impozitul pe profit al corporaţiilor de la 21% la 15%, iar pentru fiecare reglementare nouă să elimine zece reglementări din trecut, oferind astfel un mediu mai atractiv pentru bănci. Acest lucru a contribuit la creşterea indicelui bancar KBW, format din 24 de companii, cu aproximativ 46% în ultimele 12 luni.

Riscuri

- Insider Trading: În ultimele trei luni nu au existat achiziţii de acţiuni din partea insiderilor. În această perioadă, preţul acţiunilor a înregistrat o creştere de 9%. Ultima tranzacţie a avut loc pe 15 octombrie 2024, când Warren E. Buffett a vândut acţiuni BAC în valoare de 355,9 milioane de dolari.

- Pierderi pe hârtie: Ţinând cont de majorarea randamentelor titlurilor de stat din ultimele luni, pe seama incertitudinilor politice şi a previziunilor asupra inflaţiei, băncile sunt predispuse la realizarea unor pierderi pe hârtie din evaluarea obligaţiunilor. Conform Barron's, la nivelul întregii industrii, pierderile nerealizate totale ar putea depăşi 500 de miliarde de dolari, faţă de 364 de miliarde de dolari la sfârşitul celui de-al treilea trimestru. Bank of America are cele mai mari pierderi nerealizate din industria bancară. Barron's a declarat că pierderile contabile ale Bank of America pe un portofoliu de 568 de miliarde de dolari în obligaţiuni, ar putea ajunge la 111 miliarde de dolari sau mai mult, comparativ cu 86 de miliarde de dolari la sfârşitul lunii septembrie.