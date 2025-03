TradeVille: Hidroelectrica aşteaptă profituri în scădere

SPEEH Hidroelectrica SA a raportat cifre în scădere pentru anul 2024, în timp ce a estimat că în 2025 va avea un profit şi mai mic. Compania a prezentat şi o estimare de dividend, randamentul acestuia ridicându-se la 7,5%, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

Hidroelectrica este una dintre cele mai mari companii din România, care activează în segmentul de producere şi furnizare a energiei electrice, pe care o generează prin intermediul celor 187 de hidrocentrale şi microcentrale pe care le administrează, o mică parte provenind şi din segmentul de energie eoliană, societatea având în întreţinere 36 de turbine eoliene de 3 MW fiecare. Fiind o companie de importanţă strategică, societatea are o cotă de piaţă medie în producerea de energie electrică de 29% în ultimii patru ani, având cea mai mare cotă de piaţă din România pe segmentul de furnizare energie electrică spre clienţii finali pe piaţa concurenţială.

Principalul acţionar al Hidroelectrica este statul român, cu o participaţie de 80%, restul de 20% reprezentând free-float-ul societăţii, din care 3,6% este deţinut de persoane fizice şi 16,4% de persoane juridice.

În fruntea companiei este CEO-ul Karoly Borbely, investit în funcţie la sfârşitul anului 2023. În trecut a deţinut şi funcţii politice precum secretar de stat în Departamentul Energiei, Ministerul Economiei şi funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Tineret. Înainte să vină la Hidroelectrica, a ocupat, până în 2023, funcţia de director pentru atragerea de investitori şi dezvoltare de afaceri B2B la Orange România Communications.

• Consum naţional de energie electrică în creştere, în 2024

România a înregistrat un consum naţional de energie electrică în creştere în 2024, acesta find cu 4% mai mare faţă de 2023, în timp ce producţia de energie electrică a scăzut cu 7%. În consecinţă, importurile în 2024 au crescut cu 88%, în timp ce exporturile au cunoscut o scădere de 19% comparativ cu 2023. În perioada de vară consumul de electricitate a crescut faţă de 2023, pe fondul temperaturilor mai ridicate faţă de media anilor trecuţi, în timp ce consumul pe timp de iarnă a scăzut.

De menţionat că majorarea consumului este în realitate mai mare, dacă se iau în calcul şi creşterea accelerată a puterii instalate de prosumatori, al căror consum din surse proprii nu este contabilizat de sistem, dar şi a consumatorilor care deţin panouri solare proprii, dar nu sunt înregistraţi drept prosumatori.

Mixul de producţie în 2024 s-a menţinut relativ egal faţă de 2023, energia termo reprezentând o pondere de 32% din total (vs 30% în 2023), nuclearul a avut o pondere de 20% (vs 19% în 2023), hidro - de 28% (vs 33% în 2023) şi regenerabile 18% (vs 17% în 2023).

Din cei 1.143 MW putere de producţie care au fost puşi în funcţiune în cursul anului, 50,8% au fost surse fotovoltaice. În total, 68,7% au reprezentat surse verzi de energie puse în funcţiune, restul fiind hidrocarburi, cărbune şi biogaz.

• Rezultatele Hidroelectrica - impactate de condiţiile meteo şi scăderea preţurilor

Condiţiile meteo mai puţin favorabile din cursul anului 2024, care au dus la o scădere a producţiei de energie electrică, a cantităţii de energie vândută, dar şi preţurile în declin ale energiei, ca urmare a intervenţiei guvernului în plafonare, au provocat o diminuare a cifrelor la Hidroelectrica faţă de anii trecuţi.

Energia produsă şi vândută a înregistrat o scădere de 22% faţă de 2023, totalizând o cantitate de 13,9 GWh. Astfel, societatea a raportat pentru 2024 venituri din exploatare în scădere cu 19,7% şi cu 5% mai jos faţă de bugetul pentru 2024, acestea însumând 9,8 miliarde de lei. În acelaşi timp, cheltuielile din exploatare au crescut cu 6,3% faţă de 2023, fiind de 5,3 miliarde de lei şi cu 0,6% peste bugetul companiei. Rezultatul din exploatare raportat a fost de 4,5 miliarde de lei, în scădere cu 37,1%, iar rezultatul net a însumat 4,1 miliarde de lei (-36,1% vs 2023; -2,1% vs buget). Câştigul pe acţiune (EPS) a fost 9,04 lei la finalul lui 2024. Marja operaţională şi marja netă s-au redus cu 15% şi 14%, ca urmare a diminuării cantităţilor de energie vândute şi a preţurilor în scădere. Chiar dacă rezultatele sunt în scădere, acestea sunt aproape de previziunile companiei şi mult peste cifrele înregistrate până la creşterea excesivă a preţurilor energiei din 2022, notează TradeVille .

• Ce se prevede în 2025?

Hidroelectrica şi-a publicat bugetul pentru 2025, unde a estimat că va distribui acţionarilor anul acesta dividende de circa 4 miliarde de lei, cu 36% în scădere faţă de 2024, în timp ce estimează că în 2026 va plăti 3,1 miliarde de lei ca dividende (-22% vs 2024). Rata de alocare este estimată să se menţină apropiată de 100%. Raportând suma estimată să fie plătită în acest an acţionarilor la numărul de acţiuni ale companiei, reiese un dividend brut per acţiune de 8,93 lei, cu un randament de 7,5%.

Veniturile din exploatare în 2025 sunt estimate să crească cu 2,5% faţă de 2024, în principal ca urmare a creşterii cu 1% a cantităţii de energie care urmează să fie vândută în acest an şi a majorării cu 6% a preţului energiei. În acelaşi timp, cheltuielile din exploatare sunt prognozate să crească cu 14,8%, până la 6,1 miliarde de lei, pe fondul creşterii cu 17% a cheltuielilor cu salariaţii şi cu 26% a cheltuielilor cu impozitele şi taxele, având în vedere că din acest an se va introduce şi taxa pe construcţii speciale. Totodată, creşterea cheltuielilor vine şi din dezvoltarea segmentului de furnizare care presupune achiziţie de energie electrică din piaţă. Astfel, rezultatul din exploatare a fost estimat la 3,9 miliarde de lei (-11,8% vs 2024), în timp ce rezultatul net a fost prognozat cu 12,5% în scădere. Bugetul urmează să fie dezbătut şi votat de către acţionari în AGA din 10 aprilie.

• Hidroelectrica pe grafic - în declin

De la începutul anului şi până acum (YTD), acţiunile Hidroelectrica (H2O) au scăzut cu 1,9%, în timp ce în ultimele 12 luni acestea au coborât cu 5,8%. Hidro a rămas în urma pieţei principale, reprezentate de indicele BET, care în ultimele 12 luni a crescut cu 7,3%, în timp ce de la începutul anului şi până acum a crescut cu 4,2%. În acelaşi timp, indicele care reprezintă segmentul de energie de la BVB, BET-NG, a înregistrat o creştere anuală de 8,1%, şi o creştere YTD de 5%.

Acţiunile se află pe un trend descendent, începând cu al doilea trimestru din 2024, însă au fost susţinute în ultimele luni de nivelul de suport de la 118 lei. Printre posibilele motive ale scăderii continue a preţului pot fi rezultatele financiare mai slabe faţă de perioada 2022 - 2023 şi estimările în scădere ale companiei. Pe termen scurt, cel mai probabil scenariu este ca acţiunile H2O să se tranzacţioneze între nivelul de suport de la 118 lei şi nivelul de rezistenţă al trendului descendent.

• Opotunitati şi riscuri ale investiţiei în Hidroelectrica

Oportunităţi

- Poziţia de lider pe piaţă: Hidroelectrica este cel mai mare furnizor de servicii de sistem din România, care sunt necesare pentru operarea reţelelor de transport şi de distribuţie. În 2024, compania are şi cea mai mare cota de piaţă pe furnizarea energiei electrice către clienţii finali pe piaţa concurenţială.

- Avantaje competiţionale: Costurile mici de producţie oferă un avantaj unic. În anul 2023, Hidroelectrica a înregistrat o marjă a profitului net de peste 50%. Compania beneficiază şi de o capacitate mare de producţie, mult peste media din sectorul de generare a energiei verzi. Societatea are o putere netă de operare de aproape 6.400 MW.

- Termen lung: Durata mare de viaţă a facilităţilor de producţie, care este estimată în medie la 100 de ani, poate fi extinsă prin modernizări şi retehnologizări.

- Dividend: În 2024, societatea a aprobat un dividend cu un randament de circa 11%, în contextul în care rata de alocare a dividendelor este mereu apropiată de 100%. Randamentul dividendului estimat să fie plătit în 2025 este de 7,5%.

Riscuri

- Companie pe "Hold": Consensul analiştilor în privinţa acţiunilor H2O este de "Hold", preţul ţintă mediu fiind de 126,26 lei/acţiune în prezent, cu 5,6% mai mare faţă de preţul pieţei.

- Multipli mai mari decât piaţa: Faţă de companiile de pe segmentul de energie electrică de la BVB, Hidroelectrica are un P/E de 13, fiind peste media segmentului companiilor de energie electrică de la BVB, de x11,6.

- Costuri: Costul mediu de construcţie a unei hidrocentrale este de 1,9 milioane de euro per MW - mai mare decât în cazul instalaţiilor fotovoltaice, eoliene onshore sau termocentrale, ceea ce îngreunează proiectele de investiţii ale companiei.

- Termen lung: Riscul de decapitalizare a companiei prin acordarea unor dividende excesive. În ultimii cinci ani, rata de distribuţie medie a dividendelor fost de 132,6%.