TradeVille: Levi Strauss - strategiile de redresare şi creştere organică dau roade

Acţiunile Levi Strauss & Co. au înregistrat o creştere de 3,1% în sesiunea after-hours din data de 7 aprilie, în urma raportării unor rezultate mixte, care includ suspendarea activităţii brandului Dockers. Veniturile nete au înregistrat o creştere de 3% faţă de anul anterior, până la 1,53 miliarde de dolari, ratând aşteptările analiştilor, de 1,54 miliarde de dolari. Consensul analiştilor a fost totuşi depăşit în cazul profitului net pe acţiune, care a însumat 0,38 dolari. Strategiile de redresare şi creştere organică propuse dau roade, însă progresul Levi este încetinit de situaţia actuală a tarifelor vamale impuse de administraţia Trump, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

Levi Strauss & Co. este lider pe piaţa americană a denimului, fiind recunoscută la nivel internaţional pentru produsele sale, în special pentru faimoşii blugi croiţi în diferite stiluri, realizaţi iniţial pentru a se plia pe nevoia muncitorilor din estul SUA, precum cowboy-ii, lucrătorii feroviari sau tăietorii de lemne. După înfiinţarea companiei, în 1853, Levi s-a extins către producţia şi comercializarea articolelor de îmbrăcăminte pentru femei şi copii. În prezent, compania gestionează brandurile Levi's, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen şi Beyond Yoga, produsele fiind întâlnite în peste 110 ţări, în respectiv 3.000 de magazine. Compania s-a listat la New York, în 2019, având sediul în San Farancisco. Capitalul social este deţinut majoritar de investitori instituţionali care controlează aproximativ 84,54% din companie. Cel mai mare acţionar al companiei este fondul de investiţii Vanguard, cu o pondere de aproximativ 8,4%, fiind urmat de FMR şi Wellington Management Group, cu deţineri de 7,25%, respectiv 6,28% la sfârşitul anului 2024.

Michelle Gass s-a alăturat companiei în 2023 şi ocupă, de la începutul anului trecut, funcţia de director general al Levi. Doamna Gass a avut acelaşi rol şi în cadrul companiei Kohl's, fiind învestită în funcţie în 2018. În timpul mandatului său, Michelle a reuşit să transforme compania într-un retailer multichannel de top şi a dezvoltat semnificativ capacităţile digitale, aducând creşteri anuale de două cifre ale business-ului. Printre cele mai mari realizări ale doamnei Gass, ca CEO al Levi, se numără coordonarea colaborării cu arhicunoscuta artistă Beyonce, campanie care are ca scop extinderea segmentului de modă feminină şi echilibrarea vânzărilor între sexe. În urma acestei colaborări iconice, simbol al perspectivei feminine în lumea modei, vânzările previzionate de Levi sunt estimate să atingă 10 miliarde de dolari, de la aproximativ 6,4 miliarde de dolari în prezent.

Printre cele mai interesante proiecte aduse la realitate de Levi se numără ghidul de fitting testat în Germania, prin care utilizatorii folosesc sintagma "Alexa, starte den Levi's® Fit Guide" pentru a primi un size match în funcţie de tipul de corp, înălţime şi stil preferat. O altă iniţiativa interesantă a apărut ca urmare a colaborării dintre Levi şi Google în 2017, şi anume Levi's Commuter Trucker cu Jacquard by Google, un articol de îmbrăcăminte care a integrat gesturi tactile în ţesături, pentru acces la servicii online, aplicaţii şi informaţii, fără utilizarea device-urilor.

• Piaţa denimului, în expansiune

Popularitatea Levi Strauss & Co. este datorată brandului principal de îmbrăcăminte pe care îl gestionează, Levi's. Conform Statista, această linie generează aproape 90% din veniturile companiei. Astfel, cei mai importanţi competitori ai Levi sunt marile companii de comercializare a produselor din denim. Printre ei se numără Wrangler şi Lee Jeans, primul ameninţând poziţia prielnică în care se află Levi.

Piaţa denimului, cu precădere cea a jeansilor, este prognozată să crească cu aproximativ 26,61 miliarde de dolari până în 2029, cu o rată de avans compus (CAGR) de 6,9%, susţinută de trendurile ascendente din segementul de fashion. Denimul devine din ce în ce mai popular, în special în contextul reinterpretărilor utilizărilor sale. Accentul este pus pe reinventarea articolelor iconice din denim, precum vestele, jachetele şi jeanşii, într-o versiune modernă, care include top-uri, pălării sau chiar articole de încălţăminte. În prezent, tot mai multe companii, atât high-end, cât şi retail şi fast fashion, încorporează iniţiative de reciclare a denimului şi a blugilor din materiale plastice şi alte resurse sustenabile.

Pe linia de business dedicată echipamentului de yoga (Beyond Yoga), Levi recunoaşte drept competitor compania Lululemon, cu peste 26 de ani de prezenţă pe piaţa articolelor sportive. Compania a avut, la sfârşitul ultimului exerciţiu fiscal, un profit net de 10,6 miliarde de dolari. Lululemon a înregistrat o creştere relativ constantă de la an la an, în ciuda diverselor probleme cu care s-a confruntat de-a lungul timpului, precum declaraţii controversate ale fondatorului sau probleme pe linia de producţie.

• Levi - venituri sub aşteptări

La finalul primului trimestru din 2025, Levi a raportat o apreciere globală a brandului Levi's de 8%, acesta fiind principalul factor al creşterii veniturilor de la un an la altul. Veniturile nete au atins 1,53 miliarde de dolari, ratând aşteptările analiştilor, de 1,54 miliarde de dolari, dar înregistrând o creştere de 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Marja brută a înregistrat o creştere de la 58,8% în perioada similară a anului precedent, la 62,1% în trimestrul întâi din 2025.

Pe plan internaţional, Levi Strauss a raportat o depreciere de 5% faţă de perioada de referinţă în ceea ceea ce priveşte vânzările din Europa, totalizând 400 de milioane de dolari. Asia a înregistrat un total al veniturilor din vânzări de 308 milioane de dolari, cunoscând cea mai mare apreciere dintre pieţele de desfacere ale Levi, de 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024. Segmentul american a înregistrat o apreciere similară cu Asia, de 6%, cu venituri totale de 783 de milioane de dolari, reprezentând cea mai mare pondere în veniturile totale înregistrate de companie, notează TradeVille .

Din punct de vedere al profitului net, compania a raportat o cifră de 140 de milioane de dolari, comparativ cu pierderea de 10 milioane de dolari recunoscută în 2024. Astfel, profitul per acţiune raportat a depăşit estimarea analiştilor, de 0,28 dolari, însumând 0,38 dolari (+ 52% faţă de 0,25 dolari în primele trei luni din 2024). "Am depăşit aşteptările privind veniturile şi profitabilitatea în primul trimestru, marcând un început solid de an - o nouă dovadă că strategia noastră de transformare funcţionează", a comentat Michelle Gass, preşedintele şi CEO al Levi.

Cheltuielile de vânzare, împreună cu cele generale şi administrative au fost de 749 de milioane de dolari, comparativ cu cele de 756 de milioane de dolari din primul trimestru al anului 2024, fiind completate de cheltuielile de restructurare de 7 milioane de dolari datorate Project Fuel, program menit să crească eficienţa operaţională, profitabilitatea şi agilitatea organizaţională a Levi.

Compania le-a returnat investitorilor un total de 81 de milioane de dolari, sumă cu aproximativ 12% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, concretizată în distribuirea unui dividend brut pe acţiune de 0,13 dolari, dar şi de o răscumpărare de acţiuni în valoare de 30 de milioane de dolari.

"Privind înainte, ne menţinem estimările pentru veniturile şi profitul din 2025, care nu includ, însă, impactul noilor tarife anunţate recent, anticipăm un impact minim asupra marjei în trimestrul al doilea. În plus, bilanţul nostru solid, îmbunătăţirea structurii economice şi forţa fundamentală a afacerii noastre ne dau încredere în parcursul nostru viitor", a comentat Michelle Gass cu referire la aşteptările companiei legate de anul 2025.

Perspectivele Levi pentru anul 2025 s-au modificat doar prin reclasificarea operaţiunilor brandului Dockers, care au fost întrerupte. Venitul net total este aşteptat să înregistreze o scădere de 1% - 2%, în linie cu aşteptările analiştilor (-1,2%), pe când marja brută ar urma să crească cu aproximativ 100 de puncte de bază, până la 61,6%, comparativ cu o bază de 60,6%. Profitul net pe acţiune ajustat (EPS) a rămas la o valoare de 1,20 - 1,25 dolari, incluzând un impact de 0,20 dolari aferent taxării şi fluctuaţiilor de curs valutar. Prin comparaţie, analiştii estimau un EPS de 1,22 dolari/acţiune.

• Preţul acţiunii Levi - în declin

În urma raportării rezultatelor aferente primului trimestru, cotaţia acţiunilor Levi a debutat la un preţ de 15,74 dolari, urmând să scadă la 12,33 dolari în timpul sesiunii de tranzacţionare. Preţul acţiunilor a evoluat într-un canal predominant descendent încă din luna iunie a anului trecut, în ciuda unor încercări de inversare a trendului în luna februarie. Scăderea înregistrată în luna iunie a format un gap de aproximativ 3 dolari (-12,68%), care nu a reuşit să fie închis în totalitate.

De la începutul anului (YTD), preţul acţiunilor Levi a înregistrat o scădere de aproximativ 29%, evoluţia anuală a cotaţiei fiind una negativă (-40,03%). Prin comparaţie, indicele de referinţă S&P 500 a înregistrat o scădere anuală de 4,39%, transpusă într-o depreciere YTD de 15,59%, pe fondul impunerii noilor tarife de către administraţia Trump. Anunţurile legate de tarife au afectat şi competitorul principal al Levi din sectorul de sport apparel, Lululemon. Compania a resimţit o scădere de 35,10% de la începutul anului şi de 30,95% pe o perioadă de 12 luni.

În prezent, acţiunile Levi sunt tranzacţionate sub mediile mobile exponenţiale de 8 şi 21 de zile, apropiindu-se de mediile simple de 50 şi 200 de zile. Un important nivel de rezistenţă este regăsit în preajma cotaţiei de 16,7 dolari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Levi

Oportunităţi

- Database specialists: Levi's a anunţat o etapă importantă în parteneriatul său cu Google Cloud, ce reuşeşte să îi genereze companiei un avans comparativ cu brandurile concurente. În prezent, angajaţii Levi au acces la o bază de date care, în funcţie de permisiuni, poate centraliza informaţiile din peste 110 ţări şi 50.000 de puncte de distribuţie, pentru a putea identifica tendinţele şi preferinţele emergente ale consumatorilor. Astfel, compania a reuşit să anticipeze creşterea în popularitate a blugilor largi, cu mult înainte de apariţia acestui trend în media. "Prea multă vreme am avut multe date, dar prea puţine insight-uri", comentează Jason Gowans, Chief Digital Officer al Levi's.

- Customer service: Colaborarea dintre Levi's şi Google este una reuşită, compania folosind serviciile gigantului tehnologic atât în cadrul intern, cât şi în relaţia cu clienţii, prin Business Messages. În urma integrării acestui program, Levi's a înregistrat o creştere de 30% a cumpărătorilor în afara orelor normale şi a depăşit un scor de satisfacţie al clienţilor de 85%. Mai mult, compania a primit de 30 de ori mai multe întrebări legate de magazine comparativ cu cele primite prin chat-ul de pe site-ul Levi's.

- Beyonce: Succesul colaborării dintre Levi's şi Beyonce este o dovadă a faptului că brandul rămâne relevant în ochii consumatorilor prin "feţele noi" pe care acesta le promovează. Făcând apel la albumul artistei intitulat "Cowboy Carter" şi la istoricul brandului de a produce jeanşi pentru cowboy, Levi prezervă autenticitatea brandului chiar şi în contextul noilor vremuri.

- Analişti: Dintre cei 9 analişti care acoperă compania în prezent, 5 oferă un rating BUY ("cumpără"), în timp ce 4 recomandă HOLD ("păstrează"). Preţul ţintă mediu pentru următoarele 12 luni este de 22,75 dolari, implicând o creştere de 22% faţă de preţul actual.

Riscuri

- Tarifele administraţiei Trump: Levi, împreună cu alte branduri cunoscute din industrie (Nike, GAP) au făcut eforturi constante de-a lungul timpului pentru a reduce dependenţa de China, orientându-se spre ţări precum Vietnam pentru producţie. Impunerea taxelor de 46% asupra importurilor din Vietnam a provocat mişcări negative în piaţă, datorită anulării eforturilor pentru diversificare ale companiilor şi creşterii semnificative a costurilor de producţie a bunurilor.

- Insider trading: În ultimele 12 luni, persoanele cu funcţii din cadrul companiei au efectuat patru tranzacţii de vânzare de acţiuni în valoare de peste 17,23 milioane de dolari, concomitent cu singura tranzacţie de cumpărare, în valoare de 11.055 dolari.