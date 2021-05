UniCredit dezvoltă un sistem de măsurare a impactului financiar social pentru programul Social Impact Banking

UniCredit dezvoltă alături de Fundaţia Human un sistem dedicat de măsurare şi evaluare a impactului financiar social pentru programul Social Impact Banking, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Programul Social Impact Banking (SIB - Banking cu impact social) al UniCredit a dezvoltat un nou sistem de măsurare şi evaluare (M&E) alături de Fundaţia Human, un think thank pentru inovaţii sociale, cu scopul de a creşte standardele de măsurare a impactului proiectelor de finanţare şi de a maximiza rezultatele directe şi indirecte asupra societăţii.

Sistemul dedicat de măsurare şi evaluare M&E permite programului SIB să monitorizeze şi să evalueze, în mod constant, impactul activităţilor financiare asupra societăţii, în toate cele 11 state în care este activ: Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Italia, România, Serbia şi Slovacia.

Ramona Costache, Director Social Impact Banking în cadrul UniCredit Bank România : "În România, UniCredit Bank se alatură poziţiei internaţionale a Grupului UniCredit ca jucător relevant de impact social şi finanţare favorabilă incluziunii sociale prin soluţii inovatoare. Strategia noastră de sustenabilitate include o plajă largă de produse financiare şi non-financiare destinate clienţilor corporate şi retail. Modelul de business implementat în România la finalul anului 2019 se bazează pe trei piloni - Finanţare de Impact, Microcreditare şi Educaţie financiară, iar până în prezent creditele acordate au susţinut atât micro-întreprinderi cât şi proiecte cu impact social din diverse domenii, cum ar fi: sănătate, îngrijire paleativă, prezervarea patrimoniului cultural şi alimentaţie, în timp ce programele de educaţie financiară desfăşurate au avut peste 1000 de beneficiari, elevi de liceu şi antreprenori. Ne dorim să creştem activitatea de banking cu impact social dedicată sustenabilităţii şi incluziunii".

Scopul noului sistem este de a urmări performanţa şi impactul generat prin compararea continuă a rezultatelor aşteptate şi a celor obţinute, printr-un cadru adaptat care să ţină cont şi de caracteristicile diferiţilor beneficiari ai proiectelor specifice. Think tank-ul Human Foundation a fost ales ca partener pentru dezvoltarea sistemului M&E datorită experienţei în promovarea soluţiilor inovatoare pentru diferite cauze sociale.

Laura Penna, Director al programului SIB în cadrul Grupului UniCredit: "În cadrul Grupului UniCredit, Guvernanţa, Mediul şi Aspectul Social (ESG) sunt parte din ADN-ul nostru şi includ un angajament social puternic în toate pieţele în care activăm. Programul nostru Social Impact Banking ne permite să aducem schimbări sociale pozitive în comunităţile noastre, iar pentru a ne asigura că impactul este în continuă creştere şi aduce o schimbare reală, avem nevoie să putem urmări şi măsura rezultatele financiare cu impact social într-un mod concret şi uniform. Acest sistem nou de măsurare şi evaluare a fost creat pentru a ne ajuta să realizăm acest lucru într-un mod eficient, dar şi pentru a veni cu o contribuţie importantă de creştere a transparenţei şi a standardelor în sectorul financiar cu impact social."

Rolul finanţărilor cu impact social este de a crea beneficii tangibile prin finanţarea proiectelor şi a iniţiativelor care au potenţialul de a oferi astfel de rezultate. Acest sector a crescut semnificativ la nivel mondial în ultimii ani şi ne aşteptăm ca această tendinţă să accelereze, determinată de efectele crizei Covid-19.

Acest context sporeşte nevoia unor metode de măsurare clare şi standardizate pentru a asigura credibilitatea impactului activităţilor de finanţare şi pentru a evita riscul de "impact washing" . De asemenea, este important pentru beneficiarii programelor de finanţare să aibă garanţia unor condiţii de concurenţă echitabile, acordului privind indicatorii de performanţă specifici pentru fiecare proiect şi creşterea transparenţei în procesul de selecţie.

Oferta de finanţare socială a UniCredit are ca scop sprijinirea inovaţiilor sociale ca motor al schimbării, prin împrumuturi în condiţii avantajoase, precum şi prin oferirea de educaţie financiară şi acces la parteneriate şi contacte relevante. Un mecanism sub forma "investiţie în succes" este inclus în ofertă pentru a adăuga beneficii economice proiectului sau iniţiativei, bazat pe îndeplinirea cu succes a obiectivelor de impact social stabilite. În plus, programul SIB îşi propune să sprijine antreprenorii şi întreprinderile mici prin microcredite şi educaţie financiară pentru a încuraja dezvoltarea cunoştinţelor financiare şi incluziunea socială, care pot creşte implicarea activă în societate.

Programul Social Impact Bankig al UniCredit a fost recent recunoscut de către Asociaţia Europeană a Filantropiei (European Venture Philanthropy Association - EVPA) prin acordarea "Data Transparency Label 2021" pentru angajamentul continuu faţă de transparenţa datelor în ceea ce priveşte finanţările.