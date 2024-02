Vânzările rezidenţiale ale One United Properties ating o valoare record de 274,9 milioane de euro în 2023

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, raportează pentru 2023 vânzări şi pre-vânzări pe segmentul rezidenţial în valoare de 274,9 milioane de euro, înregistrând astfel o creştere de 63% faţă de anul 2022, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, pe parcursul anului 2023, Grupul a vândut şi a pre-vândut 953 de apartamente, ce însumează o suprafaţă totală de 80.757 mp, 1.584 locuri de parcare şi alte unităţi. Această performanţă reprezintă un salt semnificativ faţă de cele 599 de apartamente şi 978 de locuri de parcare vândute în 2022.

"Recordul de vânzări pe care l-am înregistrat în 2023, cu aproape o mie de unităţi vândute, marchează un an de referinţă pentru compania noastră şi, totodată, reflectă şi stabilitatea economiei Bucureştiului. Aceste cifre se aliniază cu indicatorii economici cheie ai României, cum ar fi creşterea PIB-ului şi creşterea veniturilor medii, reflectând o îmbunătăţire a prosperităţii generale a oraşului. Performanţa noastră reflectă direct aceste schimbări economice pozitive, indicând o cerere solidă în sectorul imobiliar. Finalizarea a 1.430 de unităţi în cadrul a patru dezvoltări cheie - One Cotroceni Park, One Verdi Park, One Floreasca Vista şi One Timpuri Noi reprezintă un moment semnificativ pentru One United Properties, depăşind livrările noastre totale din anii anteriori şi demonstrând astfel rolul pe care îl avem în evoluţia dinamică a Bucureştiului. Pe măsură ce contribuim la dezvoltarea oraşului, observăm o cerere constantă pentru spaţii de locuit de înaltă calitate, o tendinţă care anticipează viitorul economic al regiunii", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Dezvoltările companiei care au înregistrat cele mai mari vânzări în 2023 au fost One Lake District, unde au fost pre-vândute 430 de unităţi încă de la lansare în iunie 2023, şi One High District cu 251 de unităţi pre-vândute. Alte dezvoltări semnificative includ One Lake Club, cu pre-vânzări de 145 de unităţi, şi One Floreasca Towers, cu 55 de unităţi pre-vândute. Până la sfârşitul anului 2023, 71% dintre apartamentele One United Properties livrate recent sau aflate în construcţie au fost deja vândute, ceea ce evidenţiază interesul ridicat pentru întreg portofoliul companiei. În baza contractelor semnate cu clienţii până la 31 decembrie 2023, One United Properties se aşteaptă să încaseze 295 de milioane de euro în numerar suplimentar până la sfârşitul anului 2025.

Divizia comercială a One United Properties a continuat să se extindă, obţinând rezultate semnificative pe segmentul închirierii spaţiilor de birouri. În 2023, One United Properties a închiriat şi pre-închiriat 34.200 mp de spaţii de birouri şi retail, comparativ cu cei 31.700 mp închiriaţi în 2022. One Tower şi One Victoriei Plaza şi-au menţinut gradul de ocupare totală în 2023, în timp ce One Cotroceni Park 1 şi One Cotroceni Park 2 au fost închiriate în proporţie de 88%, respectiv 75%.

"Pe lângă avansul notabil al vânzărilor rezidenţiale, în 2023 am asistat şi la o extindere puternică a activităţilor noastre de închiriere, ceea ce a avut un impact pozitiv semnificativ asupra oraşului Bucureşti. Acestă tendinţă indică o cerere solidă pentru medii de lucru sustenabile şi de înaltă calitate, pe care One United Properties le oferă. Astfel, companiile caută să se relocheze sau să îşi stabilească centre de lucru în Bucureşti, contribuind la crearea de spaţii de lucru de calitate pentru unele dintre cele mai mari afaceri din lume. Cele patru sedii de birouri ale noastre găzduiesc aproape 10.000 de angajaţi, contribuind la o cifră estimată de 3 miliarde de euro în venituri, conform rapoartelor subsidiarelor locale ale chiriaşilor One United Properties. Numărul total de noi locuri de muncă generate în clădirile deţinute de One este de aproximativ 2.100, incluzând poziţii noi lansate pe piaţa locală de giganţi globali precum Siemens Energy, Ford, Stripe şi Bluetweak. Aceste cifre subliniază climatul sănătos de afaceri din Bucureşti şi sugerează un potenţial pentru o creştere economică continuă în regiune, atât timp cât afacerile beneficiază de infrastructura esenţială pentru a se dezvolta", a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

La 31 decembrie 2023, One United Properties deţinea sau avea pre-contractate peste 265.000 mp de terenuri pentru dezvoltări viitoare, amplasate în zone foarte bune, cu drepturi de construcţie de peste 865.000 mp, pe care compania intenţionează să construiască aproximativ 6.000 de apartamente, facilităţi pentru comunităţi şi 163.500 mp de clădiri comerciale destinate închirierii. În portofoliul clădirilor comerciale, 117.500 mp vor găzdui birouri, iar restul de 46.000 mp sunt situaţi în clădiri care vor fi supuse restaurării, printre care şi One Gallery, cea mai mare investiţie privată într-o clădire protejată din România. Valoarea brută de dezvoltare a portofoliului de restaurare aflat în prezent în dezvoltare de către One United Properties este estimată la 239 de milioane de euro.