Vânzările şi pre-vânzările rezidenţiale ale One United Properties ajung la 123,3 milioane euro, în primul semestru

One United Properties, investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 123,3 milioane de euro în prima jumătate a anului 2024. În semestrul 1 2024, Grupul a vândut şi pre-vândut 452 de apartamente şi unităţi comerciale, cu o suprafaţă totală de 43.809 mp, 624 de locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

"De la IPO-ul nostru de acum trei ani, One United Properties a livrat constant rezultate puternice, trimestru după trimestru. Prima jumătate a anului 2024 continuă această tendinţă, marcând o altă perioadă de creştere solidă pentru diviziile noastre de rezidenţial şi de birouri. Pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru locuinţele noastre de calitate superioară, am început pre-vânzările pentru a doua fază a dezvoltării emblematice One Lake District, unde echipa noastră de vânzări a vândut 165 de unităţi în numai o lună. Ceea ce iese în evidenţă în prima jumătate a anului 2024 este constanţa la nivelul vânzărilor în toate sub-segmentele noastre ţintă - premium, high-end şi lux - cuprinzând atât dezvoltările finalizate, cât şi pe cele aflate încă în construcţie. Într-o piaţă în care oferta a scăzut de la an la an, abilitatea noastră de a satisface cererea extinsă a pieţei cu produse de cea mai înaltă calitate este cea care ne-a diferenţiat, permiţându-ne să continuăm creşterea rapidă şi să ne menţinem poziţia de lider", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

La sfârşitul lunii mai 2024, au demarat pre-vânzările pentru a doua fază a dezvoltării One Lake District, unde se construiesc 867 de unităţi. Astfel, până la 30 iunie 2024, 66% din unităţile disponibile aflate în dezvoltare şi livrate au fost vândute. Sumele pe care compania urmează să le încaseze în baza contractelor încheiate cu clienţii până la 30 iunie 2024 vor totaliza 331 de milioane de euro în numerar suplimentar până în 2026. În plus, 79 de milioane de euro au fost încasate numai în primul semestru din 2024.

Divizia comercială a One United Properties a continuat să se extindă, veniturile din chirii ajungând la 14 milioane de euro în prima jumătate a anului 2024, o creştere de 21% comparativ cu prima jumătate a anului 2023. Această activitate a continuat să fie una robustă, astfel încât în primul semestru al anului 2024 divizia de birouri a One United Properties a închiriat şi pre-închiriat 8.100 mp de spaţii de birouri şi retail în fazele 1 şi 2 ale dezvoltării One Cotroceni Park. Până la 30 iunie 2024, 95% din portofoliul comercial existent al Grupului era deja închiriat. Mai mult, Compania a semnat multiple prelungiri de contracte de închiriere pentru o suprafaţă totală de 6.770 mp.

"La sfârşitul lunii iunie, One United Properties avea 4.041 de unităţi în construcţie, cu o valoare totală brută de dezvoltare de 1,3 miliarde de euro. Impactul nostru asupra oraşului Bucureşti şi asupra economiei locale este cu adevărat fără egal. Acest impact merge dincolo de crearea de locuri de muncă şi contribuţiile fiscale şi include şi îmbunătăţirea standardului de viaţă pentru mii de rezidenţi şi oferirea de spaţii de birouri de top pentru zeci de mii de profesionişti. Pe măsură ce ne extindem divizia comercială, în special cu lucrările aflate în plină desfăşurare la One Gallery şi One Athenee, precum şi noile şantiere inaugurate la Mondrian Hotel şi One Technology District, nu doar că ridicăm nivelul de trai în Bucureşti, dar poziţionăm oraşul ca o destinaţie urbană importantă în Europa, plasându-l definitiv pe harta globală a turismului", a adăugat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

La 30 iunie 2024, One United Properties avea în proprietate sau a încheiat pre-SPA pentru 285.100 mp de terenuri pentru dezvoltări ulterioare, cu un total de drepturi de construire supraterane brute de aproximativ 988.000 mp. Toate aceste parcele sunt în prezent în faza de planificare. Pe acestea, grupul estimează construirea a 7.000 de apartamente, spaţii comerciale aferente comunităţilor şi 146.000 mp de clădiri comerciale pentru închiriere. Dintre clădirile comerciale pentru închiriere, 121.000 mp vor găzdui birouri, iar restul de 25.000 mp sunt situate în clădiri care vor fi restaurate.