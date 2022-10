VASILE DÎNCU: "Singura posibilitate de a se încheia cariera politică a lui Putin este ca sistemul să-i găsească un înlocuitor"

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a declarat la Prima TV, că singura posibilitate de a se încheia cariera politică a lui Vladimir Putin este ca sistemul pe care îl reprezintă preşedintele Federaţiei Ruse să-i găsească un înlocuitor. El a explicat că un asemenea sistem poate înlocui un dictator cu o marionetă şi să meargă mai departe, relatează News.ro.

Ministrul Apărării a fost întrebat, astăzi, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV cum crede că va sfârşi Vladimir Putin, dacă va fi dat jos de popor sau de serviciile secrete.

"Eu cred că singura posibilitate de a se termina cu cariera, să spunem politică şi ceea ce se întâmplă astăzi în Rusia este ca sistemul pe care îl reprezintă Putin să găsească un înlocuitor, să îl schimbe. Nu cred că în acest moment avem unul pe care dictatorul să-l lase să se nască, să fi crescut. Există însă sistemele de genul acesta, sistemele autoritare, aşa cum l-au construit pe Putin, oarecum discret, aşa poate că şi-au construit unul sau îşi fabrică unul peste noapte, că un sistem puternic cum este cel din Rusia, unde politica controlează autoritar, unde opinia publică nu are nicio şansă să se manifeste. Aţi văzut arestări foarte repede, aţi văzut crime care le-a produs sistemul de-a lungul timpului, poate să înlocuiască un dictator şi cu o marionetă şi să meargă mai departe", a afirmat Vasile Dîncu.

Întrebat dacă se aşteaptă ca acest lucru să se întâmple într-un timp scurt, ministrul Apărării a răspuns: "Eu nu o aştept. Din punctul meu de vedere, văzând o oarecare compatibilitate între opinia publică din Rusia, studiată de sociologi sau politologi, de jurnalişti şi această acţiune de război, văzând că la un moment dat, cel puţin va mai scădea cu siguranţă acţiunea, operaţiunea specială a lui Putin în Ucraina avea sprijinul a 80 la sută din populaţie, după ce înainte de operaţiune Putin avea vreo 60 - 61 la sută în sondajele de opinie, am spune că, de fapt, această acţiune, acest război nedrept împotriva Ucrainei, această crimă împotriva Ucrainei, de fapt, corespunde unei frustrări a Rusiei şi a ruşilor, pentru că au pierdut URSS-ul ca imperiu odată cu căderea Cortinei de Fier, s-a văzut asta în decembrie, la 30 de ani de la căderea Cortinei de Fier, că a fost o jale naţională destul de importantă, resimţită şi de populaţia tânără şi vizibilă şi în sondajele în care e vorba de intelectuali. Sigur că este eşecul unei mentalităţi imperiale şi a unei izolări, pentru că Rusia, până la urmă, dincolo de marea cultură clasică, a fost în ultimii ani izolată, a trecut probabil prin dezamăgirile tranziţiei de la o economie socialistă la economia de piaţă, aşa cum s-a întâmplat şi în ţările noastre. Nu a avut un alt sistem şi a fost foarte simplu... Noi am fost educaţi cu o suferinţă la Europa Occidentală, la integrarea în Uniunea Europeană, la integrarea în NATO. A fost o şcoală, o educaţie pentru o democraţie care nu ne-a fost simplă şi are şi eşecuri şi va avea întotdeauna eşecuri o asemenea comunicare. Până la urmă, ei au fost izolaţi, au trăit doar chinurile tranziţiei şi mereu nostalgia unei Rusii mari, a unei Rusii imperiale, a Mamei Rusia".

Ministrul Apărării crede că singura şansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia.

"Asta înseamnă că războiul va mai continua şi singura şansă pe care ar putea să o aibă Ucraina şi mai ales sfârşitul războiului, singura şansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă, în care, aşa cum au lansat în acest moment ucrainenii, un document politic pentru toate ţările europene şi pentru NATO, un document care încearcă să dea garanţii de securitate pentru Ucraina pentru viitor. Este vorba până la modul negociere internaţională. Ţările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanţii de securitate şi o pace cu Rusia sigură. Singură Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, pentru că clasa politică din Ucraina, în momentul acesta nu poate să îşi permită să-şi asume, ar fi o sinucidere curată în politică să îşi asume pierderea de teritorii, o pierdere injustă până la urmă, de teritorii, ar fi o înfrângere prea mare pentru politică. E un teritoriu important din perspectiva resurselor, teritoriu care valorează mai mult decât suprafaţa lui, pentru că valorează în economia generală a Ucrainei valoarează mai mult decât 18 sau 20% din bogăţie. Pe de altă parte, cu siguranţă că este vorba şi de pierderile de până acuma. Adică Ucraina a pierdut foarte mult, au şi ei pierderi în populaţie civilă, oraşe, infrastructură critică şi este un punct în care nu te mai poţi întoarce, simţi că nu te mai poţi întoarce, trebuie să mergi până la capăt", a explicat Vasile Dîncu.

El susţine că Rusia are suficiente resurse să prelungească acest conflict mai mult timp.

"Sigur că există şi varianta cealaltă a succeselor militare pe care le are în acest moment Ucraina în contraofensivă. Dar evident că va veni iarna, Generalul iarnă îngheaţă conflictele, probabil şi acolo. Evident că Rusia are şi capacităţi, resurse foarte multe, nu numai umane, dar are resurse, are un potenţial în care poate să aducă războiul mai mult timp. Ideal ar fi să se ajungă la o situaţie de negociere, chiar dacă s-ar ajunge la un conflict îngheţat, negocierea tot ar face mai mult bine decât ceea ce se întâmplă acum, distrugerea de vieţi omeneşti, distrugerea de bunuri", a declarat ministrul Apării.

El a mai fost întrebat dacă Ucraina îşi mai poate recupera vreodată teritoriile pierdute, printre care şi Crimeea.

"Eu cred că există o şansă pentru ca să se ajungă la o situaţie de negociere. Probabil că Crimeea va fi mai greu datorită istoriei Crimeii, dar cred că celelalte teritorii ar putea fi recuperate, chiar dacă ştim din istorie că Rusia pleacă foarte greu dintr-un loc pe care l-a cucerit deodată şi este nevoie de secole, eventual pentru ca lucrurile să se transforme", a mai afirmat Vasile Dîncu.