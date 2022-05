VASILE DÎNCU:"Spitalul Witting, şi alte spitale CFR vor trece la MApN"

Spitalul CFR Witting, dar şi alte spitale ale Ministerului Transporturilor, vor trece la Ministerul Apărării. "Avem o urgenţă, la Spitalul Militar Central trebuie construite clădiri moderne, avem nevoie să mutăm o parte a activităţii în zona Spitalului Witting", a declarat ministrul Apărării Vasile Dîncu, potrivit news.ro.

Dîncu spune că medicii şi asistenţii de la Witting îşi vor păstra locul de muncă şi că vor fi preluaţi automat în sistem

Vasile Dîncu, Ministrul Apărării Naţionale, a explicat într-un interviu acordat News.ro că Spitalul Witting din Capitală, aflat acum în subordinea Ministerului Transporturilor, va trece la Ministerul Apărării. Pe viitor, în afară de Spitalul Witting, şi alte spitale CFR vor trece la acest minister, explică ministrul. Este nevoie atât de spaţiile acestor unităţi sanitare, dar şi de personalul medical existent aici, pentru a realiza un sistem medical militar modern, spune Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu: "Învăţământul şi Sănătatea sunt două dintre priorităţile mele în aceasă zonă a Apărării, consider că sunt foarte importante pentru mandatul unui ministru civil"

"Ca ministru, mi-am propus ca unul dintre cele mai importante proiecte ale mele să fie creşterea calităţii veţii oamenilor din armată. Armata, dincolo de înzestrare, de armamente moderne şi celelalte lucruri, are nevoie de oameni sănătoşi, de oameni care să fie în deplinătatea puterilor şi de familii care să-i susţină. De aceea, am considerat că Învăţământul şi Sănătatea sunt două dintre priorităţile mele în această zonă a Apărării şi consider că sunt foarte importante pentru mandatul unui ministru civil.

Noi avem o unitate de elită a medicinei noastre, consider eu, şi acum o cunosc destul de bine, este vorba despre Spitalul Militar Central. Doamna director Florentina Ioniţă este un profesionist şi un manager care este mereu nemulţumită de ceea ce face, vrea mereu mai mult, are întotdeauna proiecte şi acest lucru o face să fie un partener extraordinar pentru mine. Şi eu funcţionez după acelaşi principiu. De aceea am stabilit încă de la început că la proiectele pe care le are în acest moment Spitalul Militar Central, de dezvoltare, de refacere a unor pavilioane, avem nevoie de o extindere", afirmă Dîncu.

Vasile Dîncu: "Ministerul Transporturilor nu mai este, cum era înainte, o instituţie de stat cu zeci de mii de angajaţi, acestea nu se mai justifică".

"M-am înţeles cu Ministrul Transporturilor, cu domnul vicepremier Grindeanu, în zona lor au rămas o serie de spitale ale transporturilor, spitale CFR sau de altă natură care nu mai pot să se dezvolte şi nu este normal să se mai dezvolte în zona aceasta, pentru că nu mai avem în Ministerul Transporturilor, nu mai este, cum era înainte, o instituţie de stat cu zeci de mii de angajaţi, acestea nu se mai justifică. Astfel că am stabilit să trecem câteva spitale din administrarea Ministerului Transporturilor în cadrul Ministerului nostru, pentru că noi avem nevoie de a dezvolta un sistem medical militar modern, în care avem nevoie şi de alte spaţii", a declarat Ministrul Apărării.

Personalul sanitar care lucrează în spitalele care vor fi preluate de la Ministerul Transporturilor va fi preluat automat în subordinea Ministerului Apărării. Ministrul Apărării spune că unii dintre medici vor avea posibilitatea să devină medici militari. Dîncu: "Una dintre priorităţile noastre este să aducem cât mai multă resursă umană de calitate în zona spitalelor militare, Armata încă are nevoie de foarte mulţi oameni".

"Şi dincolo de spaţii ne interesează cu adevărat, vă spun foarte sincer, şi oamenii care lucrează în sistem, nu numai la Witting, dar şi la alte spitale ale Ministerului Transporturilor, pentru că sunt oameni cu experienţă şi noi vrem să îmbunătăţim foarte mult şi calitatea oamenilor din sistemul de îngrijiri al sănătăţii din zona noastră", precizează Dîncu.

Vasile Dîncu: "Deocamdată începem cu Witting, pentru că avem o urgenţă"

Avem o Comisie comună şi lucrăm la acest proiect împreună. Deocamdată începem cu Witting, pentru că avem o urgenţă, fiindcă trebuie să rezolvăm situaţia din Spitalul Militar Central, unde trebuie să trecem la reconstrucţia unor pavilioane, trebuie să construim nişte săli moderne, nişte clădiri moderne şi atunci avem nevoie, fiind şi în vecinătate, să mutăm o parte a activităţii în zona Spitalului Witting. Celelalte le vom stabili pe parcurs, progresiv, avem o echipă comună între Ministerul Transporturilor şi Apărării, în care analizăm şi alte lucruri la care lucrăm împreună, pe zona aceasta a spitalelor.

Nu numai că îşi vor păstra funcţiile şi locul de muncă, eu cred că va fi o îmbunătăţire a situaţiei medicale din această zonă, inclusiv a personalului, pentru că aceştia vor fi preluaţi în sistemul nostru în mod automat, unii au posibilitatea să devină medici militari, ceea ce înseamnă şi alte posibilităţi de dezvoltare în ceea ce priveşte profesia lor, deci din perspectiva aceasta vreau să vă spun că noi avem nevoie de oameni în plus, şi aceasta este una din priorităţile noastre, aceea de a aduce cât mai multă resursă umană de calitate în zona spitalelor militare, pentru că în acest moment Armata, în întregul ei, are încă nevoie de foarte mulţi oameni, nu numai pentru că conştientizăm că avem o situaţie operaţională în zona aceasta a Flancului de Est, cum spunem noi, dar şi pentru că încă avem destule goluri în sistemul nostru medical, adică am putea să angajăm în jur de 20, 30% din locurile care sunt în acest moment goale, deci şi din punctul acesta de vedere oamenii vor avea un regim cu siguranţă mult mai bun, şi din perspectiva infrastructurii, dar şi din perspectiva câştigurilor, pentru că, în ultima vreme, Ministerul Transporturilor nu a reuşit să asigure chiar cel mai înalt nivel de salarizare şi mai ales condiţii profesionale", a declarat ministrul Apărării.