VIDEO - BIBIANA STANCIULOV, DIRECTOR GENERAL SONIMPEX TOPOLOVENI:"La internaţionalizarea brandului şi companiei Topoloveni au contribuit foarte mult fondurile europene"

La internaţionalizarea brandului şi companiei Topoloveni au contribuit foarte mult fondurile europene, a declarat Bibiana Stanciulov, directorul general al Sonimpex Topoloveni.

"La această internaţionalizare au contribuit foarte mult fondurile europene. Mă raportez la Europa deşi eu personal sunt mai naţionalistă. Dar într-adevăr UE ne-a ajutat pe noi cu fonduri europene. UE doreşte să-şi dezvolte piaţa în afară. Şi am avut pieţe... Rusia, când a venit embargoul, trebuie să spun acest lucru, noi eram la Moscova. Cu ani în urmă, acum 5-6 ani. Ne-am extins în Norvegia, în America, în Dubai, în acest an dezvoltăm piaţa din Vietnam, Grecia, România. Deci am reuşit să ducem Magiunul de Prune Topoloveni ca un fel de vârf al gastronomiei tradiţionale româneşti peste tot în lume. Într-adevăr fondurile europene sunt cu o participare din partea noastră, a fost un efort extraordinar", a spus Stanciulov.

Potrivit acesteia, agricultura şi turismul sunt rampa de lansare a României.

"Eu consider în continuare că agricultura şi turismul sunt rampa de lansare a României, dar nu doar agricultura aceasta... Porumbul, grâul, agricultura mare. Noi, cei 10 care suntem certificaţi de Uniunea Europeană, reprezentăm de drept şi de fapt specificul României. Suntem uniţi în această globalizare şi ţin foarte mult la ceea ce am creat şi am în fabrică doamne care şi-au adus fetele sau băieţii, domni care au făcut la fel. Suntem din ce în ce mai mult o familie pentru că ţinem în mod deosebit să meargă înainte această afacere bazată pe tradiţie gastronomică, pe a oferi oamenilor mâncare de calitate. Aşa cum am spus întotdeauna: nu consumaţi produsele mele, dar am marea rugămintea să se citească etichetele. Citiţi etichetele şi nu oferiţi în farfuria copiilor dumneavoastră litere. Copii trebuie să mănânce legume, fructe, produse din carne, din lapte, ouă", a spus Bibiana Stanciulov.