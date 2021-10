VIDEO"SIF1 şi SIF4 şi-au creat acţionari fictivi din banii societăţii"

• (Interviu cu Ben Madadi, cel mai mare investitor persoană fizică de la SIF Muntenia)

• Madadi cere SIF Muntenia să lichideze investiţiile ineficiente şi să distribuie dividende • "Administratorul SIF Muntenia este unul ineficient, care nu lucrează şi nu a lucrat în interesul acţionarilor"

Reporter: În primul rând, vă rog să ne spuneţi de ce aţi propus revocarea administratorului SIF Muntenia şi un dividend foarte mare, de 350 de mili­oane lei?

Ben Madadi: Pentru că vorbim despre un administrator ineficient. Un administrator care n-a lucrat şi nu lucrează în interesul acţionarilor. Acest administrator este acelaşi care a oferit ani de zile un comision de administrare de 12,55% unui fond care a produs pierderi aproximativ egale cu comisionul de administrare, în fiecare an. În acest fond, care se cheamă Active Dinamic, din 2014 şi până în 2021 s-au pierdut aproximativ 2 milioane de lei pe an. Poate că nu este o sumă foarte mare, dar arată ce fel de administrator este acest administrator, SAI Muntenia, care este proprietatea SIF Banat-Crişana, care mai departe este controlat de domnul Bogdan Drăgoi.

Am dorit, aşa cum doresc toţi acţionarii de bună-credinţă, să scăpăm de acest administrator cel puţin ineficient, cu presupuse multe alte probleme. Şi dividendul de 350 de milioane de lei nu este unul mare. În ultimii 10 ani, să zicem, s-au adunat profituri foarte mari care nu prea s-au dat la acţionari. Ce s-a întâmplat cu aceste profituri foarte mari care s-au adunat în profitul reportat? Aceşti bani au fost băgaţi în tot felul de fonduri, iar când spun fonduri ar trebui să spun defapt aşa-zise fonduri, care nu sunt eficiente şi scopul lor nu este eficienţa. Administratorul SIF Muntenia ar fi trebuit să distribuie aceşti bani acţionarilor şi nu vorbim (doar) de 350 de milioane de lei, vorbim de sume mai mari. Dar aceşti bani nu au fost investiţi în adevăratul sens al cuvântului, aceşti bani au fost plasaţi în nişte aşa-zise fonduri care cu banii respectivi au cumpărat acţiuni la SIF1 şi SIF4. Acum eu am cerut banii înapoi. Ca acţionar am tot dreptul. Ar putea administratorul SIF Muntenia să lichideze aceste fonduri pentru că nu produc nimic. Dacă lichidează aceste fonduri se fac peste 400 de milioane de lei în momentul de faţă, mult peste 400 de milioane de lei. Banii sunt.

Reporter: Credeţi că aveţi vreo şansă ca aceste propuneri să fie votate de către acţionari? Pentru că, pe de o parte, asta înseamnă tocmai lichidarea acestor fonduri...

Ben Madadi: Este foarte interesant, pentru că eu activez foarte mult pe pieţe externe, de foarte mulţi ani, de peste 10 ani. Este foarte interesant că în România se petrec nişte lucruri aberante, anormale. Eu am propus să se distribuie 350 de milioane de lei dividend, iar aproximativ 100 de milioane sunt numerar şi (depozite) în bancă. Dar restul, ca să se facă rost, trebuie să se vândă ceva. Una este să vinzi deţineri reale, de tip Banca Transilvania, Biofarm şi aşa mai departe, ceva ce nu sugerez, nu ar fi un lucru normal, iar alta este să faci rost de aceşti bani vânzând deţinerile ineficiente. Care sunt deţinerile ineficiente? Fondurile despre care am făcut mai devreme vorbire. Dar dacă lichidezi fondurile despre care am vorbit dispar acţionarii. Pentru că SIF1 şi SIF4 şi-au constituit din banii societăţii acţionari. Au dat bani unor fonduri care au cumpărat acţiuni la SIF1 şi SIF4. Dacă se lichidează fondurile respective, acţionarii dispar. Eu aş deveni acţionar majoritar. Acum nu sunt, dar eu sunt acţionar majoritar real. Acţionarul majoritar fictiv, dacă este să se distribuie suma aceea de 350 de milioane de lei dividende, ar dispărea. Deci normal că o să voteze împotriva propriei dispariţii. Acele fonduri constituite ca o galerie, să voteze conducerea SIF1 şi SIF4, adică cele controlate de domnul Drăgoi, nu au de ce să voteze propria lor dispariţie. De aceea, da, nu văd cum vor vota nici desfiinţarea unui administrator ineficient şi fraudulos, nici desfiinţarea propriei lor galerii care este constituită fraudulos.

Reporter: Şi dacă nu credeţi că veţi primi voturile necesare la AGEA, de ce vă mai pierdeţi timpul cu aceste propuneri?

Ben Madadi: Nu cred că îmi pierd timpul. Pe piaţa românească există nişte probleme foarte-foarte grave. Aceste probleme sunt sigur că sunt la foarte multe alte societăţi, dar la SIF-uri sunt cele mai evidente şi ceea ce fac eu, împreună cu mulţi alţi acţionari... - toţi acţionarii pe care i-am cunoscut, pe care i-am întâlnit şi cu care am dat mâna şi care ştiu că există, inclusiv fondurile reale, nu vorbim numai despre persoane fizice - dorim o piaţă transparentă, corectă, care lucrează în interesul investitorilor. Ceea ce fac eu, împreună şi sprijinit de alţi acţionari, este un lucru după părerea mea foarte pozitiv pentru piaţă. Lumea ar trebui să ştie că se petrec lucruri foarte grave, efectiv se încalcă drepturile investitorilor şi aflarea acestor adevăruri va duce la îmbunătăţirea pieţei. Deci ceea ce fac eu nu este o pierdere de vreme. Da, poate să fie pierdere de vreme acum, pierdere de vreme în cadrul Adunării Generale, dar pe termen mai lung se creează ceea ce spun americanii sau britanicii «public awareness» (conştientizare publică - n.r.). Investitorii ajung să afle ce se petrece şi investitorii, eu sper mai mulţi investitori decât există în momentul de faţă, vor prinde curaj şi se vor exprima, îşi vor cere drepturile. Când o să se întâmple asta, încetul cu încetul vom ajunge să fim o piaţă cât mai mare pentru că şi alţi investitori vor prinde curaj şi vor intra, vor şti că drepturile lor o să fie respectate. Acum nu sunt respectate, iar dacă noi nu zicem nimic o să rămână nerespectate. Trebuie să ne exprimăm şi să facem totul posibil ca situaţia actuală să se schimbe, să se îmbunătăţească, iar eu sper că în felul acesta o să pot să mă mândresc în anii care vor urma că o piaţă plină de corupţie şi aberaţii... - tot ce v-am povestit, administratorul să-şi constituie acţionariat fictiv cu banii societăţii, ceva îngrozitor de ilegal şi imoral -, să mă mândresc în viitor şi să spun, «uite, am avut o bucăţică în construcţia unei pieţe corecte, mari», cu care să se mândrească România şi să mă mândresc şi eu. Decât să fiu în principiu pe pieţe externe pentru că mi-e frică de piaţa internă a României, să fiu mai mult pe piaţa internă, împreună cu prietenii mei, cu rudele mele, împreună cu oamenii pe care îi cunosc şi pe care îi apreciez.

Reporter: Spuneţi-ne ce se mai întâmplă cu acel audit cerut către KPMG de către investitorii SIF Muntenia? Pentru că el pare blocat, deşi exista obligaţia ca el să fie realizat şi publicat până acum, cred că la sfârşitul lunii septembrie era termenul...

Ben Madadi: Da, auditul este blocat de către SAI Muntenia, administratorul SIF Muntenia. Ne-au spus că absolut tot ce am cerut noi acolo este confidenţial - cum să fie confidenţial dacă este audit? N-ai cum să faci audit dacă totul este confidenţial. Asta înseamnă că practic opţiunea legală de a face audit la o societate nu există. Noi am cerut de ceva vreme intervenţia ASF-ului, iar ASF încă n-a răspuns. Sperăm să răspundă, sperăm să aplice legea, (să acţioneze) în spiritul legii, să oblige SAI Muntenia să se permită să se facă audit şi să sancţioneze SAI Muntenia pentru că blochează cererea propriilor acţionari. Cum să ai tu atât de multe chestii confidenţiale în faţa propriilor acţionari? Evident că este doar o încercare jenantă de tergiversare. Acolo, în lege, există posibilitatea să nu se dea unele informaţii auditorului, acele informaţii sunt cele de business, sau cum se spune secrete de business. Nu este vorba de aşa ceva aici, noi am cerut transparentizarea plasamentelor SIF Muntenia în acele fonduri despre care am vorbit. Noi ştim asta, dar am vrut să fie ceva transparent, la vedere. Deci noi ştim chestiile acestea, dar am vrut să vedem care sunt comisioanele, care sunt fondurile şi fondurile respective câţi bani au primit de la SIF Muntenia şi câte acţiuni au la SIF Muntenia. Evident că nu ţine de secret de afaceri şi de aşa mai departe. Pur şi simplu au tergiversat până acum.

Reporter: Dar cum vă explicaţi inacţiunea ASF în toată această chestiune, pentru că ea pleacă mai din urmă, de exemplu de la preluarea ostilă a SIF Oltenia de către gruparea domnului Lakis şi a domnului Drăgoi, în delapidarea patrimoniului SIF Muntenia şi aşa mai departe? Au mai fost cazuri în trecut.

Ben Madadi: Este o chestie foarte interesantă. Eu nu pot să-mi explic inacţiunea unei autorităţi care trebuie să deservească cetăţenii, în primul rând investitorii (în acest caz). Este o chestiune foarte interesantă. Noi, acţionarii, am contestat în instanţă deciziile aberante ale ASF, deciziile lor ţinând partea nu numai a unor administratori ineficienţi; mult mai grav decât atât. Eu nu am nicio explicaţie, iar investitorii sunt nemulţumiţi de ASF, inclusiv asiguraţii care au pierdut din cauza (falimentului) City Insurance sume mult mai mari decât pierdem noi, investitorii la SIF-uri sau la alte societăţi. De ce face ASF toate chestiile astea? Unii spun că ar fi părtaşi cu gruparea care conduce SIF-urile, SIF1, SIF4 şi SIF5, unii spun că ar fi incompetenţi - dar eu m-am oferit să merg la ei să-i lămuresc, chiar m-am şi întâlnit de două ori cu domnul (Nicu) Marcu. Mi-a şi dat numărul dânsului de mobil, după aceea l-am căutat şi nu mi-a mai răspuns. Eu m-am oferit să merg să-i lămuresc ce se întâmplă, nu vor să ştie de la noi. Poate că vor să ştie doar de la domnul Drăgoi. Poate că ştiu deja. De ce nu vor să ştie ce se petrece de la milioane de investitori în SIF-uri? Nu ştiu şi nu am nicio explicaţie. De ce au relaţie specială cu ei, nu ştiu. Pentru mine este o enigmă. Sper ca într-o zi, în viitor, cum unele enigme din trecut s-au rezolvat - foarte multe s-au rezolvat pentru că s-au descoperit legături anormale între jucători şi instituţii - poate se va afla şi aici. Încă nu ştim.

Reporter: Vă rugăm să ne explicaţi oferta şi subscrierea slabă la oferta dumneavoastră de cumpărare prin care aţi vrut să cumpăraţi 7% din capitalul SIF Muntenia, la un preţ foarte bun de altfel...

Ben Madadi: Preţ foarte bun nu raportat la piaţă, preţ foarte bun raportat la ceea ce consider eu că ar fi trebuit. Preţul din piaţă a fost foarte prost până să intru eu - eu am fost cauza creşterii preţului de la 0,7-0,8 lei până la unde este acum, 1,6 lei. Problema este exact cum am scris într-un articol din BURSA, este foarte simplu: fondurile care au primit sute de milioane de lei de la SIF4, cu banii respectivi au cumpărat SIF4. Acţiunile respective sunt folosite la vot, deci nu sunt de vânzare, iar prin urmare nu sunt acţiuni în piaţă. Cu complicitatea Autorităţii de Supraveghere Financiară s-a creat o anomalie financiară. Cum se poate ca într-o societate cotată să nu existe un acţionariat mare, concertat, transparent, majoritar şi totuşi să nu existe acţiuni în piaţă?! Aşa ceva nu există, este o aberaţie. ASF a creat această aberaţie pentru că a tolerat fraudarea legii şi a bunului-simţ. Cum se poate să cumperi acţiunile societăţii cu banii societăţii, să cumperi atât de mult încât să nu mai rămână societăţi în piaţă?! Exact asta s-a petrecut la SIF1 şi SIF4. Acţiunile sunt sechestrate şi din cauza aceasta oferta publică (a eşuat), nu numai la mine, care eu am dat preţ mare ca să arăt că acţiunile sunt sechestrate. SIF1 nu a dat preţ mare, dar şi oferta lor a avut eşec. De ce? Pentru că şi la SIF1 şi la SIF4 acţiunile practic sunt sechestrate de aceste fonduri parazit.

Reporter: În acelaşi timp, alţi investitori care ar dori să vină în acest demers al dumneavoastră nu prea au cum ,pentru că nu există acţiuni în piaţă. Asta înseamnă că finalul acestei poveşti trebuie să fie altul, cu o decizie de la ASF poate, sau o decizie în instanţă.

Ben Madadi: Acţionari există, sunt foarte-foarte mulţi acţionari. Acţionari mai mari, da, sunt puţini. Asta este realitatea. Acţionarii care au fost fraudaţi în trecut sunt şi în prezent fraudaţi pentru că în loc să meargă câştigurile societăţii sub formă de dividende către acţionari merg către nişte fonduri căpuşă. Dar aceşti acţionari numără milioane şi în momentul de faţă. Ok, nişte milioane nu mai există, dar alte milioane există. Doar că sunt foarte-foarte mici, au acţiuni care valorează câteva sute de lei. Dar acei acţionari există, iar ei trebuie apăraţi de instituţiile statului. În acest moment nu sunt protejaţi. Acei acţionari nu se pot exprima pentru că dacă ai într-o societate doar câteva sute de lei nici nu merită timpul. Dar sunt foarte mulţi care ştiu în continuare că au acţiuni, se tot interesează când se plătesc dividende, şi la SIF1 şi la SIF4. Nu ştiu exact câţi pentru că o mare parte dintre ei au murit - nu avem noi cum să apărăm nişte acţionari care nu mai există. Dar acţionari foarte-foarte mici, care în continuare aşteaptă dividende de la SIF1, SIF4 şi SIF5, de unde primeau dar este posibil să nu mai primească, aceştia există şi sunt în continuare milioane. Din păcate, nu sunt băgaţi în seamă. Demersul nostru, dacă va reuşi, îi va ajuta şi pe aceştia. Să continue să beneficieze de pe urma creşterii valorii acţiunilor şi de pe urma dividendelor. Dar cum va reuşi demersul nostru, având în vedere că acţionariatul majoritar la SIF1, SIF4, SIF5 este format din fonduri căpuşă... este foarte complicat. Dacă nu rezolvă situaţia Autoritatea de Supraveghere Financiară, adică să-şi facă treaba, va trebui să o rezolve instanţele româneşti. Dacă instanţele româneşti vor considera că ASF este autoritatea şi se vor lua după ASF, asta va produce alte prejudicii din păcate pentru milioanele de acţionari despre care am vorbit şi atunci ne vom adresa - eu nu am absolut nicio problemă - instanţelor europene. Dar eu cred că instanţele româneşti, dacă ASF nu se va mişca, vor face ceea ce ar fi trebuit să facă ASF de ani de zile şi vor interveni în favoarea milioanelor de oameni neîndreptăţiţi şi în favoarea câtorva acţionari mari, inclusiv eu, care ne dorim pur şi simplu o piaţă normală, o piaţă în care se respectă investitorii, cum sunt pieţele dezvoltate.

Reporter: Şi o ultimă întrebare - ştiu că Asociaţia Investitorilor la SIF-uri a înaintat organelor penale o plângere penală la mijlocul lunii septembrie. Credeţi că este o şansă pe calea aceasta de acţiune?

Ben Madadi: Nu ştiu asta, nu am nicio idee. Nu sunt avocat şi nu ştiu dacă avem noi, în Asociaţie, şanse (în direcţia asta). Tot ce pot să spun este că, după părerea mea, vorbim de o delapidare (a patrimoniului societăţii). Pentru că nu ai cum să dai zeci de milioane de lei la un fond şi să vezi aproape în fiecare an - au fost şi excepţii, dar au fost foarte mulţi ani - că fondul respectiv produce pierderi şi ştii că fondul respectiv are comision de administrare de 12,55%, fond administrat de Swiss Capital, iar tu ca manager al societăţii să laşi în continuare zeci de milioane de lei în acel fond şi de pe urma votului exprimat de către acel fond la Adunări Generale să ai câştig personal. Din punctul meu de vedere asta este o fraudare a propriilor tăi acţionari, din punctul meu de vedere avem de-a face cu o fraudă. Ce vor hotărâ procurorii, nu am nicio idee.

Reporter: Vă mulţumesc!