VIOLETA ALEXANDRU:''Am făcut nişte paşi pentru conectarea bazelor de date între instituţiile pe care le coordonez''

După ce am ascultat milioane de ''nu se poate!'' am semnat un ordin care să permită conectarea bazelor de date între instituţiile pe care le coordonez, conştientă că o să am nişte dificultăţi tehnice în aplicare, a declarat, astăzi, într-o conferinţă de specialitate, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres.

"Singura şansă pe care o are România în continuare este să folosească digitalizarea pentru modernizarea instituţiilor, pentru modul în care li se livrează oamenilor servicii, inclusiv pentru relaţiile de muncă. Cumva te doare să vezi că dintr-o pandemie ne ducem către o discuţie pe care trebuia să o avem cu mulţi ani în urmă, independent de ceea ce s-a întâmplat anul acesta. Nu s-au făcut mai deloc paşi. S-a discutat mult, dar în concret nu s-a făcut mai nimic în zona digitalizării şi de aceea trebuie să recuperăm un decalaj pe care îl avem faţă de alte ţări. Eu nu spun că sunt perfectă. Sunt departe a fi mulţumită de modul în care funcţionează toate rotiţele, dar am făcut nişte paşi pentru conectarea bazelor de date între instituţiile pe care le coordonez. Ne trebuie o compatibilizare a bazelor de date, în mod evident. După ce am ascultat milioane de "nu se poate !", am semnat un ordin de ministru conştientă că o să am nişte dificultăţi tehnice în aplicare. Între bazele de date ale instituţiilor, indiferent de milioanele de blocaje tehnice, trebuie să existe o compatibilizare. Degeaba ne lamentăm, ne plângem cum nu se poate. Ştim cu toţii că este greu, dar important este să forţezi instituţiile să facă eforturi şi să aducă aceste baze de date împreună", a afirmat Alexandru.

Aceasta a spus că următorul ministru al Muncii trebuie să conecteze bazele de date ale ministerului de resort cu cele ale Fiscului.

"Prin ordinul pe care l-am semnat am cerut Inspecţiei Muncii, care gestionează Revisal, să permită AJOFM-urilor care făceau plăţi să intre în sistem şi să-şi ia singure informaţiile legate de angajaţi. Nu să ceară şi ITM şi Inspecţia Muncii, să trimită un raport... La fel şi pentru AJPIS, pentru baza de date a Inspecţiei Muncii. Toată lumea ţine acest discurs despre simplificarea vieţii omului ca să nu mai alerge de la o instituţie la alta, dar când ajungi la pus în aplicare puţini rămân pe poziţii. Mai departe, planul trebuie să fie, pentru ministrul Muncii care va gestiona următorul mandat, să conecteze bazele de date ale Ministerului Muncii cu ANAF. Informaţiile trebuie să circule şi din partea financiară către zona de pensii, de calcule pe contribuţii ca să nu mai fie neconcordanţe între informaţiile primite dintr-o parte în alta", a subliniat oficialul.

Alexandru a adăugat că va evalua şi situaţia cu privire la derularea programelor de formare profesională în mediul online.

"Ce am mai făcut în această perioadă este să sparg puţin gheaţa şi în ceea ce priveşte programele de formare profesională. Mai stau puţin şi o să evaluez care a fost impactul unui alt ordin pe care l-am dat şi care permite desfăşurarea de astfel de programe în mediul online, sigur cu anumite excepţii. Nu poţi să fii bucătar, de pildă, şi să înveţi în online, trebuie să urmezi şi nişte cursuri practice să poţi să deprinzi abilităţile necesare. Dar acolo unde competenţele digitale sunt suficiente pentru a putea acumula cunoştinţe, am vrut să sparg şi aici barierele şi urmează să evaluez care a fost până la urmă rezultatul. Mă tem că, în fapt, încă există reţinere din partea furnizorilor de servicii în această privinţă de a se angaja în acest proces de modernizare, inclusiv în componenta online. N-am crezut că s-a ajuns la poveşti cum că aş fi eu în spatele unor afaceri. N-am crezut că există atâta rezistenţă cu privire la posibilitatea, nu obligaţia, pe care vreau să o creez pentru digitalizarea relaţiilor de muncă, pentru semnarea contractelor de muncă folosind semnătură electronică avansată, calificată, după caz. Nu mi-am putut imagina că faţă de declaraţiile pe care le facem în spaţiul public, pot să am atât de multă rezistenţă la acest simplu pas, inclusiv din partea mediului privat, de a permite ca în domeniul relaţiilor de muncă să se folosească tehnologia", a apreciat Violeta Alexandru.