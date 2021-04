VLAD VOICULESCU:"Am avut un mandat de 113 zile de ciocniri între mentalităţi"

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a declarat, vineri că a avut un mandat de 113 zile de ciocniri între mentalităţi, precizând că în continuare se teme pentru oamenii din ţara asta, pentru cei văzuţi de politicieni doar ca electorat, dar şi pentru oamenii din sistem, potrivit news.ro.

El a afirmat că premieurl s-a transformat în primul epidemiolog al ţării. Anterior, el a mulţumit personalului medical, despre care a afirmat că "duce greul zilele acestea", echipei de la MS şi celor care i-au transmis gândurile lor, precum şi secretarului de stat Andreea Moldovan, demisă odată cu el de la MS, aceasta fiind prima sa declaraţie după revocarea de la Ministerul Sănătăţii.

Principalele declaraţii ale fostului ministru:

- Deschiderea şcolilor a fost un succes

- El a remarcat că a înstâlnit situaţia în care un premier trimite către Parchet date pe care nu le face publice. Am întâlnit un premier care dă un semnal că dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei transparenţă, trebuie să te temi, pentur că dacă deranjezi pe cine nu trewbuie, atunci sitemul va acţiona împpotriva sa/

- Am crezut că premierul numit de o coaliţie nu va folosi forţa pe care i-am dat-o pentru raţiuni politice

- Aşteptam decenţă de la politicieni şi de la presă, într-o perioadă în care mor oameni.

Am crezut că am ieşit din apoca epoleţilor, a privilegiilor nemăsurate. Cred că m-am înşelat.

- Mandatul meu s-a încheiat acum două zile şi a pus punct unui şir de 113 zile de mandat şi 113 zile de ciocniri între mentalităţi. Sunt aici să vă spun şi m-am gândit mult care să fie abordarea aş prefera să fiui sincer şi să vă spun că mi-e teamă petnru oamenii din ţara asta, pentru cei care au neviouie de ajutor. Mi-e teamă petnru oamenii buni din sistem care aşteptau o schimbare de multă vreme.

- Aveam experienţa din 2016 şi totuşi am găsit vulnerabilităţi şi probeleme infricoşătoare. Vulnerabilităţi la instituţii centrale şi din teritoriu, acestea vorbesc despre neputinţa coordonării, a unui sistem de a-şi servi cetăţeni. Aceste vulnerabilităţi nu sunt ale unui ministru ci ale unui sistem. Ai nevoie de timp, de oameni, de procese, de mentalitate.

- Am preluat un minister în colaps. Se vorbeşte mult despre imaginea unui ministru saul atul. Vrem să transmitem adevărul pentru oameni, dar instituţii nu se construiesc doar prin imaginea cuiva, doar prin comunicare, se construiesc cu echipe, aducând oameni buni, se construiesc cu timp, altfel în urma noastră nu rămâne nimic. Problema statului români rămâne capacitatea limitată a instituţiilor sale. Fiecare minut trebuie folosit pentru a strânge oameni şi a face echipe. Alegerile au trecut şi în guvern suntem o echipă care vrea cu adevărat să construiacă. Cred că am greşit în anumite aspecte şi când m-am aşteptat la o anumită decenţă când oamenii mor în fiecare zi, m=am aşteptat la decenţă din partea multor politicieni, cred că am greşti. Am crescut că premierul nu va folosi forţa pe care i-am dat-o pentru raţiuni care ţin de cariera sa politică. Cred că România are nevoie de politicieni care să acţioneze în interesul oamenilor şi să facă asta în fiecare zi. Am crezut că am ieşit din epoca epoleţilor, a privilegiile, cred că şi aici m-am înşelat. Suntem siguri că acesta este drumul.

- Vaccinarea este o ciocnire de mentalitate. Am insistat să fie făcută mai întâi pentru bătrâni şi bolnavi, altcineva a hotărât altfel. Nu am anticipat că vom avea mai multe centre închise pentru esenţial, pentru privilegiaţi decât centre deschise. Când am spus asta public, a trecut, când am arătat acest lucru cu date, a fost un gest de transparenţă, atunci am avut o investigaţie a unui corp de control a premierului României. Roomânia care şi-a asumat un anumit nivel de transparenţă.