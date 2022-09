Zilele Bucureştiului, "avalanşă" de evenimente

Agenda culturală a sfârşitului de săptămână este plină în Capitală. "'Bucharest Jazz Festival'', expoziţia "'De la Ţepeş la Brâncuşi'', proiectul "'Străzi deschise'', dar şi concertul "'Poveste din Bucureştiul de odinioară'' se numără printre evenimentele pregătite de ARCUB, cu ocazia Zilelor Bucureştiului. Acţiunea marchează 563 de ani de existenţă a Capitalei. "Zilele Bucureştiului" ia startul vineri, 16 septembrie, cu deschiderea Bucharest Jazz Festival #9 la Combinatul Fondului Plastic. "Singurul festival de jazz în aer liber din Capitală", Bucharest Jazz Festival revine în agenda culturală a oraşului după doi ani de pauză cu o ediţie dedicată în întregime jazzului românesc, transmite ARCUB. Printre artiştii care vor evolua se numără: Sorin Zlat, Ion Baciu Jr., Sorin Romanescu, Alex Man, Trigon, ZMEI3, Ramona Horvath şi Tony Lakatos, Puba Hromadka, Paul Weiner şi Nicolas Simion, Luiza Zan feat. Big Band Radio, dirijor Ionel Tudor, Eva Maria Gârlea & Robert Cozma, 7th SENSE, Three Fo(u)r Two. Expoziţia "De la Vlad Ţepeş la Brâncuşi - 5 secole de istorie şi cultură în spaţiul românesc" se deschide vineri, la ARCUB - Hanul Gabroveni. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 16 septembrie - 22 octombrie, în intervalul orar 12,00-20,00. Potrivit ARCUB: "Unul dintre cele mai ambiţioase şi curajoase proiecte expoziţionale private din ţara noastră, evenimentul de la ARCUB ilustrează istoria, cultura şi "romanitatea românilor' de-a lungul ultimelor cinci secole printr-o selecţie amplă de peste 350 de hărţi, cărţi vechi, documente istorice şi imagini rare, multe dintre acestea fiind expuse pentru prima dată public. Exponatele fac parte din colecţiile Emilian Radu, unul dintre cei mai renumiţi şi pasionaţi colecţionari români de artă şi obiecte istorice". Cel de-al 17-lea weekend pietonal din seria "Străzi deschise" propune bucureştenilor o "(re)împrietenire cu oraşul în care trăiesc şi transformă Calea Victoriei într-o insulă de relaxare temporară" cu plimbări urbane şi o serie de activităţi recreative şi evenimente artistice în aer liber. Ediţia din acest an a "Dâmboviţa Delivery", organizată de Nod Makerspace, Fundaţia Cărtureşti şi Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23, valorifică Dâmboviţa ca arteră verde a Bucureştiului, pe care o transformă într-un "spaţiu public vibrant în care oamenii se pot bucura de apă, de faună, floră şi de comunitate". Timp de trei zile, pe segmentul de râu Timpuri Noi - Mihai Bravu, "Dâmboviţa Delivery" recucereşte apa cu sporturi nautice şi animă strada cu peste 30 de spectacole, ateliere şi activităţi culturale şi sportive. Concertul "Poveste din Bucureştiul de odinioară" programat duminică, la Teatrul Odeon, va evoca atmosfera Micului Paris: "De la celebrele tangouri, foxtrot-uri şi swing-uri ascultate cu precădere în teatrele de vodevil şi de Revistă ale Bucureştiului de odinioară, la muzica clasică şi cea de cafe-concert, spectacolul propune o incursiune în viaţa fascinantă a poveştilor unei lumi aproape pierdute şi îngropate sub straturi de uitare şi pe care muzica o reconstituie într-un mod inegalabil. Concertul prezintă muzică uşoară românească în interpretarea Mirunei Ionescu şi a lui Valentin Albeşteanu, acompaniaţi de Taraful de Oraş şi de tenorul Alin Stoica în calitate de invitat. Proiectul este organizat de Asociaţia ProCultArt alături de Teatrul Odeon".

Porţi deschise pe şantierul arheologic Biserica Manea Brutaru, unde publicul poate vizita cimitirul medieval de sub lăcaşul de cult, ghidaje gratuite, un atelier de explorare urbană, vernisajul unei expoziţii de fotografie reprezintă doar o parte din oferta Muzeului Municipiului, în cadrul Zilelor Bucureştiului. Evenimentele organizate de MMB debutează vineri, cu organizarea unor ghidaje gratuite la muzeele din subordinea instituţiei, care se vor desfăşura după următorul program: Vineri, între orele 15,00 - 18,00, Colecţia de Artă Ligia şi Pompiliu Macovei; Vineri şi sâmbătă, între orele 12,00 - 17,00, Casa Filipescu-Cesianu; Vineri şi sâmbătă, între orele 14,00 - 17,00, Muzeul George Severeanu; Vineri, sâmbătă şi duminică, orele 11,00 - 16,30, Muzeul Victor Babe; Vineri, sâmbătă şi duminică, între orele 12,00 - 16.00, Muzeul Nicolae Minovici. Toate aceste ghidaje se vor realiza numai pe bază de programare. Zilele Bucureştiului la Muzeul Municipiului includ şi conferinţele: "Bucureşti, oraşul premierelor", susţinută de muzeograful Andreea Mâniceanu, programată sâmbătă, de la ora 18,00, în grădina Casei Filipescu-Cesianu; "Costumul urban, oglinda societăţii bucureştene în secolele XVIII-XIX", prezentată de dr. Maria-Camelia Ene - şef Birou Istorie Modernă şi Contemporană, MMB, care va avea loc pe 20 septembrie, de la ora 18.00, la Palatul Suţu. La Palatul Suţu, va fi vernisată, vineri, de la ora 18,00, expoziţia "Trecut-au anii 2022", prezentată pe gardul muzeului, iar sâmbătă, este programat, între orele 15,00 - 17,00, un tur ghidat în incinta expoziţiei "Donaţia Beldiman: Hortensia Masichievici-Mişu - Gravura ca pasiune", de la Palatul Suţu, realizat de Angelica Iacob, şef secţie Artă şi curator al expoziţiei, împreună cu Ana Arsinca, muzeograf. Sub genericul "Oraşul deschis", Mona-Silvia Timofte, educator cultural, va susţine, sâmbătă, în intervalul orar 11,00 -14,00, la Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck, un atelier interactiv de explorare urbană dedicat adolescenţilor. De asemenea, Cimitirul medieval de sub Biserica Manea Brutaru (situat pe strada General Constantin Budişteanu) se va deschide publicului pasionat de istorie şi arheologie pe 20 septembrie, între orele 10,00 şi 13,00. În aceeaşi zi, de la ora 18,00, la Casa Filipescu-Cesianu, Sala Lapidarium, este programată vizitarea gratuită a expoziţiei "În apropierea sfinţilor. Frescele de la Văcăreşti după 40 de ani", vizitatorii fiind invitaţi ulterior să vizioneze spectacolul de teatru documentar "O crimă perfectă (Îngerii de la Văcăreşti)", susţinut de Teatrul Masca.