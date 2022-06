ZOLTAN NAGY-BEGE, VICEPREŞEDINTE ANRE"Trebuie să revizuim Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice"

Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC) trebuie revizuit, deoarece în condiţiile noilor ţinte asumate de Comisia Europeană prin programul "Fit for 55" şi prin "RePower EU", ţara noastră trebuie să majoreze rapid capacităţile de producţie a energiei din surse regenerabile, a afirmat, ieri, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele ANRE, ieri, în cadrul Energy Strategy Summit, eveniment organizat de energynomics.ro.

"În ultimii 3-4 ani au apărut mai multe documente la nivel european care au setat nişte targheturi în privinţa producerii de energie din surse regenerabile pentru anul 2030. În prima fază a PNIESC, ne-am propus să construim aproape 7000 MW capacităţi din surse regenerabile. Când a apărut strategia Fit for 55, era evident că PNIESC trebuie revizuit. Ulterior, documentele recente şi aspiraţiile UE sunt consfinţite în RePower EU care îşi propune creşterea ţintei de energie regenerabilă la 45% în 2030. Este evident că de la 7000 MW trimişi la Comisia Europeană, România trebuie să îşi revizuiască planurile şi e probabil ca până în 2030 să depăşim cei 7000 MW propuşi iniţial", a spus Zoltan Nagy-Bege.

Domnia sa a precizat că pentru viitoarele capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile, ANRE a dispus un set de măsuri menite să faciliteze realizarea proiectelor propuse de dezvoltatorii şi investitorii din acest domeniu.

"În Comitetul de reglementare a fost aprobat ieri (n.red. - în urmă cu două zile) un set de reguli noi pentru racordarea la reţea a noilor capacităţi de producţie. Pe lângă faptul că dezvoltatorii de noi proiecte regenerabile s-au plâns că proiectele sunt întârziate din cauza unor investiţii ale Transelectrica în dezvoltarea reţelelor sale, foarte mulţi s-au lovit de ATR-uri (n.red. - avizul/acordul tehnic de racordare) privind întărirea de reţea, care face proiectul lor nefezabil sau care schimbă cifrele iniţiale de implementare a investiţiei respective. De aceea, am modificat ieri regulamentul de racordare şi din momentul publicării în Monitorul Oficial, cei care au obligaţii de a face întăriri generale de reţea şi schimbă radical datele proiectului vor putea opta în caz de avarie în reţea să fie limitaţi. Practic, în caz de avarie, operatorul de reţea printr-un echipament îi va putea limita până la remedierea problemei. În conţinutul cadrul al ATR şi contractelor de racordare am făcut modificări prin care vom permite hibridizarea proiectelor - eolian cu voltaic şi cu proiecte de stocare. Dezvoltatorul sau investitorul va putea opta pentru o putere mai mare în spatele capcităţii de racordare, producţie şi stocare, decât are în ATR", a spus vicepreşedintele ANRE.

În privinţa apariţiei primelor proiecte pe hidrogen verde în ţara noastră, oficialul ANRE nu pare prea optimist, din cauza costurilor foarte ridicate, dar a menţionat că aceeaşi situaţie a fost şi în urmă cu 10-15 ani când se vorbea despre energia fotovoltaică, domeniu care acum are costuri ce permit un profit substanţial pentru investitori.

Referitor la proiectele energetice din perimetrele offshore, Zoltan Nagy-Bege a spus: "În acest moment, atractivitatea oricărei investiţii în Marea Neagră în condiţiile actualului război din Ucraina este un pic compromisă, dar potenţialul este foarte mare în privinţa producţiei eoliene. Ştiu că Ministerul Energiei lucrează la o lege specială pentru eolianul offshore şi poate va exista şi o schemă de sprijin pentru contractele de diferenţă. Sunt convins că Marea Neagră, într-un viitor nu foarte îndepărtat, va avea câteva mii sau zeci de mii de megawaţi în eolian. În privinţa gazelor din Marea Neagră, după modificarea legii offshore privind regimul fiscal, aşteptările sunt un pic mai concrete decât la eolian offshore. Sunt un pic dezamăgit întrucât nu am văzut o declaraţie din partea celor doi mari investitori în zonă, după aprobarea legii offshore, privind termenul de demarare a investiţiei; poate că doar întârzie. Sper ca în viitorul apropiat să avem o decizie finală de investire pentru extracţia de mare adâncime în zona Neptun Deep. Ceva concret ştim. Am eliberat licenţa de operare a conductelor din amonte pentru consorţiul condus de Black Sea Oil&Gas, iar ei ne-au declarat că o duc direct la Transgaz pentru a se înregistra în punctul de captare şi e posibil ca ieri primele molecule de gaz să fi ajuns acolo. Pentru anul acest an va fi o producţie de 500.000 metri cubi, pe care o dorim înmagazinată pentru iarna viitoare".

Vicepreşedintele ANRE s-a declarat nemulţumit de faptul că nu a fost rezolvată problema costurilor cu energia electrică pentru pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) al reţelelor de distribuţie electrică şi de transport şi a spus că nu vede viitorul, după 1 aprilie 2023, privind schema de plafonare a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale pentru consumatorii casnici, pentru persoanele juridice - în special IMM-urile - şi pentru consumatorii industriali.

"În acest moment sunt foarte multe necunoscute pentru că nimeni nu are curajul să facă predicţii pe temen lung, din cauza actualului război din Ucraina, cum va evolua piaţa de energie. Furnizorii au şi ei probleme financiare în această perioadă în care ANRE certifică diferenţele ce urmează să fie încasate de aceştia din bugetul Ministerului Energiei. Avem peste 170 milioane lei achitate, sunt deja companii care au primit banii pentru luna martie. În aprilie avem altă schemă bazata pe OUG 27/2022. Consumatorii sunt în continuare expuşi, au nevoie de protecţie, de informare, pentru ca să ştie la ce să se aştepte în actuala perioadă de criză", a concluzionat Zoltan Nagy-Bege.