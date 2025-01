ReSource by OLX Locuri de Muncă: Pe 5 februarie afli cum va arăta piaţa muncii din România în 2025 şi ce îşi doresc candidaţii în contextul actual

Peste 400 de reprezentanţi ai mediului de business românesc, angajatori, lideri şi specialişti în resurse umane, sunt invitaţi pe 5 februarie 2025 la o nouă ediţie a evenimentului ReSource by OLX Locuri de Muncă. Evenimentul va reuni la Hotel Radisson Blu din Bucureşti speakeri locali şi internaţionali, ce vor analiza şi dezbate cum arată piaţa muncii în 2025, atât din perspectiva angajatorilor, cât şi a angajaţilor şi va include sesiuni interactive de dezbatere, prezentări şi keynote speeches, conform unui comunicat remis redacţiei.

În cadrul conferinţei va fi lansată o nouă ediţie a OLX JOB INDEX, o amplă analiză asupra climatului socio-economic actual şi cu impact asupra pieţei muncii, momentul fiind urmat de un panel centrat în jurul informaţiilor cheie din acest studiu.

Astfel, panelul "Looking closely. Reading (into) OLX JOB INDEX" va aduce în discuţie subiecte precum: piaţa muncii din România în 2025, cum arată cererea şi oferta din piaţa muncii, în funcţie de domenii şi regiuni ale ţării, impactul modificărilor fiscale asupra pieţei muncii şi salarizarea. Totodată, invitaţii la panel vor discuta şi despre preferinţele candidaţilor atunci când vine vorba de condiţiile angajării şi angajatori, dar şi care sunt perspectivele în ceea ce priveşte forţa de muncă recrutată din statele non-UE.

Un alt panel se va centra în jurul noilor generaţii de candidaţi şi cum se pot adapta organizaţiile pentru a rămâne atractive în ochii acestora. Astfel, panelul "Looking forward. New generations and the next normal" va include o discuţie relevantă despre viitor, motivaţie şi transformare.

Acestea vor fi completate prin segmente de prezentări şi keynote speeches pe teme precum: leadership, cultură organizaţională, recrutare şi talent acquisition, employer branding, experienţa candidaţilor şi angajaţilor, retenţia angajaţilor, viitorul muncii, ce vor fi susţinute de importanţi lideri în domeniul resurselor umane.

Primii speakeri ce au confirmat prezenţa la eveniment:

●SPECIAL GUEST: Barbara Zych, PhD, Founder of EBnavi, Employer Branding Stars and Employer Branding Institute

●Virgil Stănescu, Preşedinte Executiv, Sports HUB; co-Fondator, GO Scholarship; co-Fondator, ReThink Romania; Vice-preşedinte, CEO Clubs Romania

●Corina Neagu, Managing Director, DARE

●Oana Munteanu, Director, People & Organisation, PwC România

●Daniela Alexandru, Human Resources Manager, Magna Exteriors Craiova

●Marius Ciurariu, HR Director, Provident

●Daniela Orăşanu, Director Colegiul Tehnic "Unirea", Paşcani

●Vladimir Desliu, Senior Category Growth Manager, OLX

●Bogdan Băbălău, Talent Acquisition Manager, Plexus Corp

●Bogdan Cană, Recruitment Coordinator, Kaufland România

●Andreea Oancea, Brand Manager, OLX

●Madalina Soldan, Country Manager, Gi Group Holding

●Mariana Ştefan, Director Resurse Umane, CONEST Iaşi

●Ana Lupulescu, HR Manager, Prodlacta

●Ştefan Monea, Sales Manager, Gi Group Holding

Conferinţa va fi moderată de jurnalista Teodora Tompea şi se va desfăşura în intervalul 09:00 - 16:00, iar participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile. Aflaţi mai multe detalii despre agendă, speakeri, program şi modalitatea de înscriere pe site-ul oficial al conferinţei.

Evenimentul este organizat cu sprijinul BusinessMark.

Parteneri media: Spotmedia.ro, IQads, SMARK, Ziarul Bursa, AngajatorulMeu.ro, Portal HR, Revista de HR, PRwave, Digital-Business.ro, Debizz, MATEK, Transilvania Business, Jurnalul de Afaceri, Global HR Manager, Events Max, SpaţiulConstruit.ro, Club Economic, România Durabilă, Business Voice

