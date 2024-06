10 tendinţe în designul de interior pentru anul acesta

Industria designului de interior evoluează continuu, iar anul acesta aduce în prim-plan tendinţe estetice care pun în prim-plan culorile calde, materialele naturale, dar şi principiile sustenabile. Aceste tendinţe reflectă schimbările în preferinţele consumatorilor, dar şi progresele din tehnologie şi sustenabilitate, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, astfel, designerii de interior pun accent pe folosirea materialelor naturale, pe utilizarea culorilor calde şi integrarea soluţiilor eco-friendly în proiectele lor. Lemon Interior Design, lider în domeniul designului de interior din România şi autor al unor amenajări spectaculoase atât pe plan local, cât şi internaţional, dezvăluie cele mai actuale tendinţe care definesc spaţiile interioare în 2024. Aceste elemente nu numai că transformă estetic spaţiile, dar şi îmbunătăţesc calitatea vieţii, creând un echilibru între funcţionalitate, confort şi stil.

"Anul acesta, tendinţele în designul de interior reflectă o dorinţă profundă de a crea spaţii care nu doar să arate bine, ci să şi susţină un stil de viaţă echilibrat şi sustenabil. La Lemon Interior Design, ne concentrăm pe utilizarea materialelor naturale, pe un design minimalist confortabil, pe integrarea elementelor ce pot fi personalizate şi, pentru un plus de eleganţă, pe inserarea unor elemente de artă murală. Toate acestea creează confort şi funcţionalitate, dar şi o estetică aparte. Credem cu tărie că designul de interior trebuie să reflecte valorile şi stilului de viaţă al celor care trăiesc în aceste spaţii, iar misiunea noastră este să creăm spaţii de locuit care să fie nu doar frumoase, ci şi sustenabile şi pline de personalitate", explică Cristina Căpitanu, fondatoare Lemon Interior Design.

Iată 10 tendinţe în designul de interior din 2024:

1. Naturaleţea materialelor. Utilizarea materialelor naturale ia tot mai multă amploare. Lemnul, piatra şi bambusul sunt preferate pentru a aduce un sentiment de calm şi autenticitate în interior. Aceste materiale nu doar că sunt estetice, dar contribuie şi la un mediu interior sănătos şi sustenabil.

2. Culorile calde. Nuanţe precum teracota, nude şi olive domină paleta cromatică a acestui an. Aceste culori creează o atmosferă primitoare şi relaxantă, perfectă pentru orice spaţiu de locuit.

3. Sustenabilitate. Pe măsură ce conştientizarea ecologică creşte, tot mai multe persoane optează pentru materiale reciclate şi eco-friendly. Sustenabilitatea nu este doar o tendinţă, ci şi o necesitate, iar designul de interior se adaptează perfect acestei direcţii.

4. Spaţii multifuncţionale. Mobilierul modular şi personalizabil devine esenţial în spaţiile moderne. Aceste soluţii inteligente permit adaptarea rapidă a spaţiilor în funcţie de nevoi, maximizând funcţionalitatea şi eficienţa.

5. Vintage modern. Integrarea elementelor retro în designul contemporan oferă un farmec unic şi personalitate fiecărui interior. Această fuziune de stiluri aduce o notă de nostalgie combinată cu modernismul zilelor noastre.

6. Minimalism confortabil. Liniile simple şi clare, combinate cu elemente de confort, definesc acest stil. Este o abordare care aduce o estetică elegantă şi funcţională, perfectă pentru un stil de viaţă modern.

7. Texturi bogate. Materiale precum catifeaua şi ţesăturile groase adaugă profunzime şi lux spaţiilor interioare. Aceste materiale sunt ideale pentru a crea un ambient sofisticat şi confortabil.

8. Iluminare artistică. Corpurile de iluminat cu design "statement" devin piese centrale în amenajările interioare. Iluminarea artistică nu doar că îmbunătăţeşte funcţionalitatea, dar adaugă şi un plus de stil şi personalitate.

9. Plante de interior. Integrarea plantelor în decor continuă să fie o tendinţă populară. Plantele aduc nu doar beneficii estetice, ci şi îmbunătăţesc calitatea aerului şi creează un mediu mai plăcut şi sănătos.

10. Artă murală. Pereţii pictaţi manual pentru un impact vizual deosebit sau acoperiţi cu texturi şi modele speciale câştigă tot mai multă popularitate. Arta murală transformă spaţiile obişnuite în adevărate opere de artă, oferind un punct focal impresionant.

Compania Lemon Interior Design se remarcă prin concepte inovatoare şi management complex al amenajărilor de interior, atât pentru segmentul rezidenţial, cât şi pentru spaţiile de birouri sau comerciale. Lemon este câştigător a numeroase premii naţionale şi internaţionale dintre care amintim: "BIG SEE Interior Design Awards Winner", Remarkable Awards: "Bucharest, Largest Offices, over 1.500 sqm" şi "Bucharest, premium & high end residential", Premiile Real Estate: "Studioul de arhitectura/design al anului" şi "The Most Appreciated Interior Design Studio", Forbes 500 Awards, obţinute în 2023, Forbes Residential Buildings The New Way of Living Gala: "The most dynamic name in the field of interior design" obţinut în 2022, Real Estate: "The Most Appreciated Premium Design Studio" în 2021. Lemon Interior Design este şi câştigător al premiilor internaţionale European Property Awards 2019: "Best Interior Design Private Residence Romania" pentru reşedinţă privată în cadrul unui complex One şi "Best Interior Design Apartment Romania" pentru Lake Loft precum şi "Bathroom Design Romania Award" pentru Skyline. În 2015 compania a fost laureată cu premiul "Visionary Design" la Gala Premiilor Casa Lux, iar în 2014 pentru "Cel mai bun design pentru un spaţiu de locuit" la Gala Premiilor Elle Decoration Design.