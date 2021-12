Anul acesta a fost unul de cartea recordurilor pentru criptomonede a căror capitalizare totală de piaţă a depăşit pentru scurt timp în luna noiembrie pragul de 3 trilioane de dolari, o sumă mai mare decât PIB-urile Franţei, Italiei, Canadei sau al Coreei de Sud în 2021, relatează CNBC, citată de Hotnews.

Bitcoin şi ether, prima şi a doua cea mai mare criptomonedă din lume raportat la valoarea de piaţă, au atins preţuri record în timp ce monedele digitale alternative precum dogecoin au cunoscut o creştere explozivă a popularităţii.

Alte active digitale precum tokenurile nefungibile (NFT) s-au vândut cu milioane de dolari alături de opere de artă clasice la marile case de licitaţii precum Sotheby's şi Christie's.

Pe lângă opere de artă digitale, NFT-uri care reprezintă active din jocuri video, meme-uri virale sau alte lucruri s-au vândut la rândul lor pentru sume spectaculoase.

Aplicaţiile pe bază de blockchain, printre care şi cele de finanţe descentralizate (DeFi) au atras interesul atât a investitorilor individuali cât şi a celor instituţionali, împingând de la spate dezvoltarea Web3, o variantă descentralizată a internetului bazată pe aceeaşi tehnologie din spatele criptomonedelor şi a NFT-urilor.

Toate aceste lucruri au scos domeniul crypto din zona de nişă a celor entuziasmaţi de blockchain şi monede digitale, ducându-l în "mainstream" în anul acesta. Uite câteva din momentele definitorii ale crypto în 2021:

Bitcoin a depăşit pragul de un trilion de dolari

Pe 19 februarie 2021 bitcoin a ajuns pentru prima dată la o capitalizare de piaţă de un trilion de dolari.

Borna a fost atinsă după ce investitori instituţionali majori şi companii financiare importante au început să îşi exprime mai mult sau mai puţin făţiş susţinerea faţă de criptomonedă la începutul acestui an.

Companii precum Tesla, Mastercard sau Square au început să cumpere sau accepte plăţi în bitcoin.

Interesul faţă de NFT-uri a explodat după ce Beeple a vândut o operă pentru un preţ record

Vânzarea în luna martie de către Mike Winkelmann, artistul cunoscut sub numele de Beeple, a operei numite "Everydays: The First 5000 Days" ca NFT a reprezentat un moment istoric din mai multe motive.

În primul rând, vânzarea a făcut din Christie's prima casă de licitaţii importantă care a vândut o operă de artă NFT complet digitală. În al doilea rând, o altă premieră: Christie's a permis ca opera să fie plătită în criptomoneda ether.

Iar preţul de vânzare de 69,3 milioane de dolari pentru un NFT a spulberat toate recordurile la momentul respectiv. Vânzarea a atras un nivel de interes nemaiîntâlnit până atunci, inclusiv presa generalistă scriind amplu despre subiect.

Elon Musk a dus preţul dogecoin pe noi culmi

În luna mai, chiar înainte ca Elon Musk să găzduiască un episod al popularei emisiuni "Saturday Night Live", preţul dogecoin a început să crească vertiginos. Pe 8 mai, ziua în care Musk avea să apară în emisiune, preţul dogecoin a atins un nivel record de 73 de cenţi.

Însă preţul criptomonedei create în glumă în urmă cu 8 ani a scăzut cu 30% după ce Musk a glumit în timpul emisiunii că dogecoin este o "şmecherie" (hustle).

Momentul a fost reprezentativ pentru volatilitatea extremă prin care dogecoin a trecut în 2021, în mare parte datorită lui Musk. CEO-ul Telsa şi SpaceX a fost un susţinător vocal al monedei digitale, preţul acesteia începând să crească în luna februarie după o serie de postări făcute pe Twitter de miliardarul sud-african.

El Salvador a adoptat bitcoin ca monedă oficială

Ţara din America Centrală a devenit în luna iunie primul stat din lume care a adoptat o criptomonedă ca monedă oficială. Legea prevede că agenţii comerciali îşi pot afişa preţurile şi încasa plăţile în bitcoin, taxele şi impozitele pot fi achitate cu moneda digitală şi schimburile cu aceasta nu vor fi taxate ca impozit pe venit.

Însă implementarea efectivă a legii în luna septembrie nu a fost lipsită de probleme şi proteste ale opoziţiei, mai ales că în urmă cu exact o zi înainte de adoptarea bitcoin preţul criptomonedei căzuse de la 52.000 la 43.000 de dolari

Cu toate acestea, preşedintele Nayib Bukele a anunţat înspre sfârşitul lunii noiembrie că El Salvador plănuieşte să construiască primul "Oraş Bitcoin" din lume, finanţat iniţial prin obligaţiuni garantate cu bitcoin.

Ethereum a anunţat o modificare majoră a modului de operare

În luna august a fost lansat un upgrade important pentru Ethereum, acesta incluzând o actualizare care schimbă modul în care sunt calculate comisioanele pentru tranzacţii, totodată fiind redusă şi oferta celei mai populare criptomonede după bitcoin.

În plus, dezvoltatorii ethereum au anunţat că fac planuri pentru o tranziţie de la actualul mod de validare a tranzacţiilor care în prezent presupune rezolvarea unor calcule complexe. Acest model este puternic criticat din cauza impactului pe care îl are asupra mediului înconjurător, dat fiind consumului de energie de care are nevoie.

Ethereum urmează să treacă în 2022 la un model "proof of stake" în care utilizatorii pot valida tranzacţiile doar în funcţie de numărul de criptomonede deţinute, lăsând în domeniul trecutului platformele de minare folosite în prezent.

A fost lansat primul ETF cu expunere pe bitcoin

Compania ProShares şi-a lansat ETF-ul (exchange traded fund) bitcoin bazat pe contracte futures pe bursa de la New York în luna octombrie sub tickerul "BITO".

La fel ca orice ETF futures, cel pentru bitcoin vizează contracte care speculează pe preţul viitor al activului digital, mai degrabă decât pe preţul actual sau preţul "spot" al criptomonedei.

Lansarea fondului a fost creditată în mare parte pentru creşterea spectaculoasă pe care preţul bitcoin l-a înregistrat în cursul lui octombrie, lună în care criptomoneda a stabilit un nou preţ record de tranzacţionare de aproape 67.000 de dolari per monedă.

DAO au devenit mainstream

În luna noiembrie, DAO-urile (acronim pentru organizaţii autonome descentralizate) au atras atenţia presei din întreaga lume după ce ConstitutionDAO a strâns prin crowdfunding peste 40 de milioane de dolari pentru a încerca să cumpere la o licitaţie o copie rară a Constituţiei Statelor Unite.

Exemplarul Constituţiei americane a fost vândut în cele din urmă pentru 43 de milioane de dolari, cei de la ConstitutionDAO fiind marii perdanţi ai licitaţiei organizate de Sotheby's. Însă comunitatea crypto a câştigat dintr-un alt punct de vedere: după ce lumea de abia a început să se familiarizeze cu conceptul de NFT, acum a auzit şi de DAO, un alt concept inovator.

Pentru cei care n-au prins totuşi ştirile, o DAO este în general o comunitate de internauţi ce funcţionează pe baza tehnologiei blockchain şi foloseşte contracte smart care fac posibilă executarea de tranzacţii fără terţe părţi care să le valideze.

Veştile mai puţin bune pentru criptomonede

Totuşi, nu toate au fost roz pentru domeniul crypto în 2021.

Probabil cea mai mare turbulenţă a fost provocată de faptul că Beijingul a interzis în luna iulie platformele locale de tranzacţionare a criptomonedelor. O lună mai târziu autorităţile chineze au interzis şi minarea criptomonedelor, motivând decizia prin consumului ridicat de energie pe care îl presupune criptominarea.

India, ţara cu cei mai mulţi deţinători individuali de criptomonede, a anunţat la rândul său înspre sfârşitul lui noiembrie că vrea să interzică monedele digitale din cauză că acestea ar "strica tineretul".

Proiectul redactat de guvernul premierului Narendra Modi şi depus în parlament urmăreşte "să interzică toate criptomonedele private în India" însă permite "anumite excepţii pentru promovarea tehnologiei folosite de criptomonede (n.r. blockchain) şi a aplicaţiilor sale".

Anul acesta a fost înregistrată şi ceea ce este considerată a fi cea mai mare fraudă crypto din istorie.

Doi fraţi din Africa de Sud au dispărut împreună cu bitcoini în valoare de 3,6 miliarde de dolari de pe platforma lor de investiţii în criptomonede. Cazul a fost înaintat către Hawks, o unitate de elită a poliţiei sud-africane.

Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor din întreaga lume au fost de asemenea avertizate să raporteze orice tentativă de convertire a monedelor digitale.

Ah, şi tot n-am aflat identitatea lui Satoshi Nakamoto, misteriosul creator al bitcoin, deşi mulţi sperau că un proces din Statele Unite ar putea elucida definitiv misterul.