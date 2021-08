A cincea ediţie a competiţiei BRD FIRST Tech Challenge a ajuns la finală

Astăzi se desfăşoară finala celei de-a cincea ediţii a BRD FIRST Tech Challenge Romania, cel mai mare program de robotică pentru elevii de liceu din România, organizat de Asociaţia Naţie Prin Educaţie, partener al FIRST în România. La ediţia din acest an a BRD FIRST Tech Challenge Romania au participat 2.505 elevi distribuiţi în cele 167 de echipe înscrise în program, dintre care 24 de echipe s-au calificat în marea finală, conform unui comunicat remis redacţiei.

Pe parcursul ultimilor ani, BRD - Groupe Societe Generale a sprijinit cu peste 1.000.000 de euro iniţiative şi programe locale de robotică. Angajamentul susţinut al BRD face parte din platforma MINDCRAFT Development Hub a BRD, centrat pe viziunea băncii de a sprijini şi de a încuraja educaţia în disciplinele STEM la nivel naţional. Printre activitaţile MINDCRAFT Development Hub se numără competiţia BRD FIRST Tech Challenge, programul de preaccelerare de start-up-uri Innovation Labs, susţinerea CISL41, precum şi iniţierea unor programe de cercetare şi dezvoltare în machine learning, echiparea mai multor laboratoare de robotică, susţinerea echipelor de robotică în participarea la programe şi competiţii internaţionale, şi multe altele.

"Prin sprijinul pe care îl acordăm educaţiei STEM ne dorim să contribuim la dezvoltarea competenţelor copiilor nostri, ale noii generatii. Prin intermediul programelor şi iniţiativelor lansate sau sprijinite de noi, cei din BRD, am vazut beneficiile imense ce decurg din stimularea gândirii critice, dezvoltarea abilităţilor de problem-solving şi învăţarea prin explorare. Acum 5 ani, împreună cu Asociaţia Naţie Prin Educaţie am pus bazele acestui proiect care a crescut enorm, de la an la an, şi a oferit liceenilor din România oportunităţi reale de a-şi dezvolta seturile unice de competenţe şi abilităţi. Performanţa şi eforturile participanţilor la competiţia BRD FTC, precum şi ale tuturor partenerilor noştri din MINDCRAFT Development Hub, emulaţia care s-a creat la nivel naţional în jurul acestei compeţitii, ne inspiră, ne ambiţionează şi ne încurajează să fim optimişti cu privire la viitor în România," a declarat Flavia Popa, Secretar General al BRD Groupe Societe Generale.

La cea de-a cincea ediţie, competiţia BRD FIRST Tech Challenge România, organizată de Asociaţia Naţie Prin Educaţie, a angrenat de peste 3 ori mai multe echipe, elevi şi mentori decât ediţia de debut, din 2016-2017, iar numărul oraşelor reprezentate în competiţie a crescut de la 33, acum cinci ani, la 80 de oraşe, în prezent. BRD FIRST Tech Challenge Romania este a treia cea mai mare competiţie independentă din lume şi are cel mai mare număr de echipe participante la Campionatul Mondial şi clasate printre semifinalişti, după China.

"Dorinta noastra aici, la Naţie Prin Educaţie, este să le oferim elevilor şi profesorilor accesul într-un proiect educaţional STEM care să le schimbe vieţile. Ceea ce ne spun în fiecare an arată că am reuşit. Ne-am propus să ajungem in 20% din licee pentru a genera o schimbare în programa şi metodologia şcolară şi am reuşit şi asta. Elevii care au fost în competiţiile noastre din anii trecuţi sunt acum alături de noi, de organizatori, ca voluntari, şi alături de echipele lor, ca mentori, avem deja Alumni FTC în toată ţara. Suntem fericiţi că, împreună cu o bancă vizionară, am reuşit să ne îndeplinim aceste obiective şi sa schimbăm comunităti şi mentalităţi prin intermediul roboticii" a adăugat Dana Războiu, Preşedinte, Asociaţia Naţie Prin Educaţie.

BRD First Tech Challenge Romania este cel mai important proiect al MINDCRAFT Hub, platforma dezvoltată de BRD pentru a veni în întâmpinarea nevoilor generaţiilor tinere în creionarea unui viitor cu rost, în care se reuşeşte contextualizarea produselor şi serviciilor prin prisma unor experienţe valoroase.

Obiectivul BRD şi al Asociaţiei Naţie Prin Educaţie este ca programul de robotică BRD FIRST Tech Challenge Romania, care este deja prezent în 20% din liceele din România, să genereze un proces complex de modernizare a programei şi metodelor educaţionale interdisciplinare STEM din ţară. BRD FIRST Tech Challenge Romania a dezvoltat parteneriate cu multiple universităţi din România pentru acţiuni comune între studenţi, profesori şi participanţii la competiţie, iar în consecinţă, la unele universităţi tehnice din Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Iaşi, absolvenţii de liceu care fac parte din echipele de robotica FTC se pot înscrie la facultate pe baza diplomelor care atestă rezultatele obţinute la competiţiile din România. În plus, BRD FIRST Tech Challenge Romania face parte din "Calendarul competiţiilor şcolare internaţionale, naţionale şi regionale" recunoscute de Ministerul Educaţiei.