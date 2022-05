A cincea ediţie Bursele ANIS propune domenii tech noi

ANIS, Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, lansează cea de-a cincea ediţie a programului de succes Bursele ANIS, dedicat cadrelor didactice tinere care integrează tehnologii şi noi metode de predare în cursurile lor. Ca în fiecare an, proiectele selectate vor beneficia de câte o bursă de 5000 de euro, înscrierile fiind aşteptate în decursul lunii septembrie.

"Ne aflăm la startul celei de-a cincilea ediţii a programului Bursele ANIS, fapt ce ne demonstrează că iniţiativa noastră a avut un ecou puternic în piaţă, iar răspunsul s-a consolidat în acest parteneriat, între mediul academic şi industrie. Sistemul de învăţământ trebuie în continuare susţinut şi ne bucurăm că jucătorii din industria tech se implică direct în fiecare an, sponsorizările acordate profesorilor şi proiectelor acestora fiind o modalitate practică şi eficientă de a-şi arăta interesul în acest sens. Cu fiecare an mai facem un pas spre obiectivul final - de a avea un parteneriat puternic şi durabil între mediul academic şi industria de IT", a declarat Gabriela Mechea, Director Executiv ANIS.

In 2022, programul Bursele ANIS propune câteva domenii noi, pe lângă cele anterioare. Astfel, cursurile propuse de cadrele didactice trebuie să se încadreze în categoriile: Big Data, Cybersecurity, Artificial Intelligence/Machine Learning, Virtual Reality, Health Tech, Blockchain, Internet of Things, Tech for All (introducerea cursurilor de tehnologie în facultăţi non-IT).

Pentru a fi eligibili, cadrele didactice trebuie să aibă până în 40 de ani, să deţină titlul de lectori sau asistenţi universitari şi să propună în curricula universitară tehnologii şi metode inovative de predare care să integreze unul dintre domeniile propuse. Mai exact, lectorii trebuie să introducă un nou curs în anul universitar 2022/2023, să actualizeze un curs existent (peste 50%) sau să aducă metode de predare noi şi inovative, iar asistenţii pot propune soluţii pentru actualizarea laboratorului, cu acordul cadrului didactic titular.

Înscrierile pentru ediţia din 2022 sunt aşteptate în intervalul 1-25 septembrie. În octombrie, candidaţii aleşi vor avea câte un interviu cu membrii comitetului de evaluare, iar în luna noiembrie se vor decerna granturile pentru proiectele selectate în cadrul Galei Burselor ANIS. Regulamentul programului şi criteriile de evaluare pot fi consultate la anis.ro/programe.

225.000 de euro - valoarea burselor acordate în ultimele patru ediţii

În ultimii patru ani, prin programul Bursele ANIS au beneficiat de sponsorizări 45 de proiecte didactice, care au obţinut o valoare cumulată de 225.000 de euro. Per total, în ediţiile anterioare s-au înscris 122 de cadre didactice, din 39 de facultăţi participante, aflate în 11 oraşe la nivel naţional. Totodată, prin intermediul programului au luat naştere şi 3 colaborări între companii şi mediul academic pe proiecte R&D.

Ediţiile anterioare ale programului au fost susţinute financiar de către urmatoarele companii: Adobe, Atos, Bitdefender, Deutsche Bank, Cornerstone Technologies, eMag, Endava, Enea, Huawei, Microsoft, Qualitance, Softbinator Technologies, Softelligence Engineering, Tremend şi Wipro.