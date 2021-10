A devenit eficacitatea vaccinurilor anti-Covid negativă în Marea Britanie?

În ciuda declaraţiilor de genul "e nevoie să ne vaccinăm ca să scăpăm de pandemie", care sunt promovate necontenit, atât la noi cât şi în alte ţări, dinamica noilor cazuri de infectare arată că au rămas multe necunoscute cu privire la eficacitatea vaccinurilor, iar ceva nu funcţionează cum trebuie.

Recent, a revenit în atenţie evoluţia Covid-19 în Marea Britanie, unde numărul de cazuri a înregistrat creşteri masive în ultimele săptămâni (vezi graficul 1).

Datele raportate pe site-ul coronavirus.data.gov.uk pentru 25 octombrie 2021 arată 36.567 de persoane cu teste pozitive, după ce a fost depăşit nivelul de 52.000 în urmă cu câteva zile.

Această dinamică îngrijorătoare se manifestă în ciuda unei rate de vaccinare foarte ridicate, semnificativ peste 70%, nivel considerat odată suficient pentru atingerea aşa-numitei imunităţi de turmă (vezi graficul 2).

Astfel, ponderea persoanelor vaccinate în Marea Britanie cu prima doză în total persoane cu vârsta de peste 12 ani a ajuns la 86,4%, în timp ce procentul populaţiei vaccinate cu a doua doză, care a ajuns să nu mai fie considerată "imunizare completă", este de 79,2%.

Rapoartele săptămânale ale unei alte agenţii guvernamentale, UK Health Security Agency (UKHSA), ar putea să ofere explicaţii suplimentare în acest sens. Acestea sunt disponibile la adresa https://www.gov.uk/coronavirus sub titlul "COVID-19 vaccine surveillance report".

În raportul pentru cea de-a 42 săptămână a anului, care include evoluţia numărului noilor cazuri de Covid-19 pentru persoanele vaccinate şi nevaccinate între săptămânile 38 şi 41, se arată că s-au înregistrat 130.904 de cazuri noi pentru categoria de vârstă 40-49 de ani, dintre care 13.022 au fost persoane nevaccinate.

În aceste condiţii, rata noilor cazuri de infectare (la 100.000 de persoane) a fost de 1.731,3 pentru persoanele vaccinate cu a doua doză, adică de peste două ori mai mare decât rata de infectare a persoanelor nevaccinate, de 772,9. Pentru toate categoriile de vârstă de peste 30 de ani ratele de infectare au fost mai mari pentru persoanele vaccinate decât pentru persoanele nevaccinate, iar cele mai mari diferenţe au fost pentru 40-49 de ani şi 50-59 de ani (vezi graficul din deschidere).

Această evoluţie a noilor cazuri de infectare pune sub un mare semn de întrebare eficacitatea vaccinurilor. Poate fi eficacitatea negativă? Nu, după definiţia din dicţionare. În dicţionarul Webster termenul "efficacy" este definit drept "puterea de a produce un efect", iar printre sinonime se află "effectiveness" şi "efficiency".

În DEX termenul "eficacitate" este definit drept "calitatea de a produce efectul (pozitiv) aşteptat", iar printre sinonime se regăseşte "eficienţă". După cum se observă, termenul "eficacitate" este asociat unui efect pozitiv şi este considerat un sinonim al eficienţei.

Din păcate, toate aceste înţelesuri nu au fost doar pervertite, ci au fost, pur şi simplu, distruse prin definiţia "eficacităţii" în cazul vaccinurilor.

Algoritmul de calcul al acestei "eficacităţi" pentru vaccinul Pfizer/BioNTech a fost publicat pe site-ul New York Times, în decembrie 2020, sub titlul "Two Companies Say Their Vaccines Are 95% Effective. What Does That Mean?".

În deschiderea articolului se arată că "aţi putea presupune că 95 din 100 de persoane vaccinate vor fi protejate de Covid-19, însă nu aşa funcţionează matematica", iar "numărul nu vă spune care sunt şansele de îmbolnăvire dacă vă vaccinaţi" (vezi caseta pentru modul de calcul).

În articolul din NYT se mai subliniază că există diferenţe între eficacitatea şi eficienţa unui vaccin, în condiţiile în care eficacitatea este o măsură obţinută în cadrul unui test clinic, în timp ce eficienţa reflectă cât de bine funcţionează vaccinul în lumea reală.

Deoarece rata de eficacitate a vaccinurilor anti-Covid include diferenţa dintre riscurile de infectare pentru persoanele nevaccinate şi cele vaccinate, se poate ajunge la rezultate absurde, după cum o arată evoluţia situaţiei din Marea Britanie.

În condiţiile în care există datele necesare în rapoartele săptămânale de la UKHSA, referitoare la numărul persoanelor vaccinate cu două doze şi nevaccinate, precum şi la ratele de infectare pentru cele două categorii, se poate aplica metoda de calcul a eficacităţii.

Revenind la categoria de vârstă 40-49 de ani din raportul corespunzător săptămânii 42, riscul de infectare pentru persoanele nevaccinate (0,7729%) a fost mai mic decât riscul de infectare pentru persoanele vaccinate (1,7313%), iar aceasta înseamnă că "eficacitatea" vaccinurilor a fost negativă (-124%). Eficacitatea pentru celelalte categorii de vârste este prezentată în tabel.

Oare există şi o altfel de interpretare pentru aceste rezultate, care nu sunt compatibile cu noţiunea general acceptată de "eficacitate"?

Iar dacă o diferenţă pozitivă între riscul de infectare al nevaccinaţilor şi al vaccinaţilor arată o reducere a riscului de infectare, înseamnă că diferenţa negativă reflectă o creştere a riscului de infectare în urma vaccinării? Atunci care mai este semnificaţia "imunizării" prin vaccinare?

Aceste întrebări au nevoie urgentă de răspunsuri şi la noi, inclusiv prin evaluarea eficacităţii vaccinurilor anti-Covid, mai ales pe fondul schimbării permanente a justificărilor autorităţilor privind necesitatea vaccinării şi a măsurilor de sorginte totalitară care forţează vaccinarea "voluntară".